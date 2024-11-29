https://sarabic.ae/20241129/القوات-الروسية-تقضي-على-66-عسكريا-أوكرانيا-باستهداف-مقر-لتشغيل-الطائرات-المسيرة-في-خاركوف-1095334140.html
القوات الروسية تقضي على 66 عسكريا أوكرانيا باستهداف مقر لتشغيل الطائرات المسيرة في خاركوف
القوات الروسية تقضي على 66 عسكريا أوكرانيا باستهداف مقر لتشغيل الطائرات المسيرة في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن ضربة باستخدام راجمات "تورنادو" على موقع مشغلي المسيرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف قضت على أكثر من 66... 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T15:48+0000
2024-11-29T15:48+0000
2024-11-29T15:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ووفقًا للوزارة، استهدفت القوات الروسية بضربة بمنظومة راجمات "تورنادو" نقطة انتشار مؤقتة لمشغلي المسيرات التابعة لوحدة "بتاخي ماديار" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية جورافكا بمقاطعة خاركوف.وجاء في التقرير: "أسفرت الضربة عن مقتل أكثر من 66 مسلحا (11 طاقما من مشغلي المسيرات) ونحو 10 سيارات مخصصة للطرق الوعرة".وجاء في بيان الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك أن "خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 340 عسكرياً ، وناقلة جند مدرعة، ومركبة قتالية مصفحة، و12 سيارة و6 مدافع هاون".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241129/سلاح-الجو-السوري-الروسي-يودي-بـ-150-مسلحا-بضربة-واحدة-1095325896.html
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روسيا
القوات الروسية تقضي على 66 عسكريا أوكرانيا باستهداف مقر لتشغيل الطائرات المسيرة في خاركوف
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن ضربة باستخدام راجمات "تورنادو" على موقع مشغلي المسيرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف قضت على أكثر من 66 عسكريًا أوكرانيًا وما يصل إلى 10 مركبات.
ووفقًا للوزارة، استهدفت القوات الروسية بضربة بمنظومة راجمات "تورنادو" نقطة انتشار مؤقتة لمشغلي المسيرات التابعة لوحدة "بتاخي ماديار" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية جورافكا بمقاطعة خاركوف.
وجاء في التقرير: "أسفرت الضربة عن مقتل أكثر من 66 مسلحا (11 طاقما من مشغلي المسيرات) ونحو 10 سيارات مخصصة للطرق الوعرة".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك خسائر بلغت أكثر من 340 عسكرياً، والعديد من المعدات الحربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك أن "خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 340 عسكرياً ، وناقلة جند مدرعة، ومركبة قتالية مصفحة، و12 سيارة و6 مدافع هاون".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.