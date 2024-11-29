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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241129/القوات-الروسية-تقضي-على-66-عسكريا-أوكرانيا-باستهداف-مقر-لتشغيل-الطائرات-المسيرة-في-خاركوف-1095334140.html
القوات الروسية تقضي على 66 عسكريا أوكرانيا باستهداف مقر لتشغيل الطائرات المسيرة في خاركوف
القوات الروسية تقضي على 66 عسكريا أوكرانيا باستهداف مقر لتشغيل الطائرات المسيرة في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن ضربة باستخدام راجمات "تورنادو" على موقع مشغلي المسيرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف قضت على أكثر من 66... 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T15:48+0000
2024-11-29T15:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ووفقًا للوزارة، استهدفت القوات الروسية بضربة بمنظومة راجمات "تورنادو" نقطة انتشار مؤقتة لمشغلي المسيرات التابعة لوحدة "بتاخي ماديار" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية جورافكا بمقاطعة خاركوف.وجاء في التقرير: "أسفرت الضربة عن مقتل أكثر من 66 مسلحا (11 طاقما من مشغلي المسيرات) ونحو 10 سيارات مخصصة للطرق الوعرة".وجاء في بيان الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك أن "خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 340 عسكرياً ، وناقلة جند مدرعة، ومركبة قتالية مصفحة، و12 سيارة و6 مدافع هاون".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241129/سلاح-الجو-السوري-الروسي-يودي-بـ-150-مسلحا-بضربة-واحدة-1095325896.html
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القوات الروسية تقضي على 66 عسكريا أوكرانيا باستهداف مقر لتشغيل الطائرات المسيرة في خاركوف

15:48 GMT 29.11.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن ضربة باستخدام راجمات "تورنادو" على موقع مشغلي المسيرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف قضت على أكثر من 66 عسكريًا أوكرانيًا وما يصل إلى 10 مركبات.
ووفقًا للوزارة، استهدفت القوات الروسية بضربة بمنظومة راجمات "تورنادو" نقطة انتشار مؤقتة لمشغلي المسيرات التابعة لوحدة "بتاخي ماديار" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية جورافكا بمقاطعة خاركوف.
وجاء في التقرير: "أسفرت الضربة عن مقتل أكثر من 66 مسلحا (11 طاقما من مشغلي المسيرات) ونحو 10 سيارات مخصصة للطرق الوعرة".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك خسائر بلغت أكثر من 340 عسكرياً، والعديد من المعدات الحربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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13:08 GMT
وجاء في بيان الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك أن "خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 340 عسكرياً ، وناقلة جند مدرعة، ومركبة قتالية مصفحة، و12 سيارة و6 مدافع هاون".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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