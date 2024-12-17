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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241217/الخارجية-الروسية-تصريحات-واشنطن-حول-عدم-ضلوعها-في-اغتيال-كيريلوف-سخيفة--1095901363.html
الخارجية الروسية: تصريحات واشنطن حول عدم ضلوعها في اغتيال كيريلوف "سخيفة"
الخارجية الروسية: تصريحات واشنطن حول عدم ضلوعها في اغتيال كيريلوف "سخيفة"
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات واشنطن بشأن عدم التورط في مقتل الفريق إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T19:52+0000
2024-12-17T20:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "إنه لأمر سخيف أن نستمع كيف يعلن أولئك الذين صنعوا نظام كييف، ويرعونه، ويمنحونه المال ويقدمون الأسلحة دون حساب، يعلنون براءتهم المزعومة". وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ليست ضالعة في عملية اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف، والتي وقعت اليوم في العاصمة الروسية موسكو.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي: "يمكنني القول إن الولايات المتحدة لم تعلم بهذا الأمر مسبقًا ولم تشارك به".ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في منطقة شارع "ريازان" في العاصمة موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة على دراجة كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، قُتل إثره قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، ومساعده.ووقع انفجار، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة شارع "ريازان" بالعاصمة الروسية موسكو، أسفر عن مقتل شخصين.وقالت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "انفجرت عبوة ناسفة مجهولة في منطقة شارع ريازان، وتضرر الزجاج من الطابق الأول إلى الطابق الثالث".الخارجية الروسية تتحدث عن فضح كيريلوف لـ"جرائم الغرب الكيميائية" في سوريا وأوكرانياالدوما الروسي: المسؤولون عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية يجب أن ينالوا العقاب
https://sarabic.ae/20241217/مقتل-شخصين-في-انفجار-في-العاصمة-الروسية-موسكو-1095855224.html
https://sarabic.ae/20241217/بعد-اغتيال-كيريلوف-وزير-لبناني-سابق-ربما-اكتشف-أن-أوكرانيا-استخدمت-هذه-الأسلحة-ضد-روسيا-1095900406.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية: تصريحات واشنطن حول عدم ضلوعها في اغتيال كيريلوف "سخيفة"

19:52 GMT 17.12.2024 (تم التحديث: 20:36 GMT 17.12.2024)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الخارجية الروسية في موسكو
وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات واشنطن بشأن عدم التورط في مقتل الفريق إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، "سخيفة"، لأن الولايات المتحدة هي التي أنشأت نظام كييف ورعايته.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "إنه لأمر سخيف أن نستمع كيف يعلن أولئك الذين صنعوا نظام كييف، ويرعونه، ويمنحونه المال ويقدمون الأسلحة دون حساب، يعلنون براءتهم المزعومة".

وتابعت: "الدليل واضح، واشنطن لم تدين قط أي هجوم إرهابي أو عملية اغتيال مخطط لها ارتكبها نظام كييف".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ليست ضالعة في عملية اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف، والتي وقعت اليوم في العاصمة الروسية موسكو.
رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
مصرع قائد قوات الدفاع الإشعاعي في الجيش الروسي إثر انفجار بالعاصمة موسكو
04:46 GMT
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي: "يمكنني القول إن الولايات المتحدة لم تعلم بهذا الأمر مسبقًا ولم تشارك به".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الثلاثاء، مصرع إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، ومساعده في الانفجار الذي وقع في منطقة شارع "ريازان" في موسكو.

ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في منطقة شارع "ريازان" في العاصمة موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة على دراجة كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، قُتل إثره قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، ومساعده.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
بعد اغتيال كيريلوف.. وزير لبناني سابق: ربما اكتشف أن أوكرانيا استخدمت هذه الأسلحة ضد روسيا
19:12 GMT
ووقع انفجار، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة شارع "ريازان" بالعاصمة الروسية موسكو، أسفر عن مقتل شخصين.
وقالت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "انفجرت عبوة ناسفة مجهولة في منطقة شارع ريازان، وتضرر الزجاج من الطابق الأول إلى الطابق الثالث".
الخارجية الروسية تتحدث عن فضح كيريلوف لـ"جرائم الغرب الكيميائية" في سوريا وأوكرانيا
الدوما الروسي: المسؤولون عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية يجب أن ينالوا العقاب
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