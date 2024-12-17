https://sarabic.ae/20241217/الخارجية-الروسية-تصريحات-واشنطن-حول-عدم-ضلوعها-في-اغتيال-كيريلوف-سخيفة--1095901363.html

الخارجية الروسية: تصريحات واشنطن حول عدم ضلوعها في اغتيال كيريلوف "سخيفة"

الخارجية الروسية: تصريحات واشنطن حول عدم ضلوعها في اغتيال كيريلوف "سخيفة"

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات واشنطن بشأن عدم التورط في مقتل الفريق إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية... 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T19:52+0000

2024-12-17T19:52+0000

2024-12-17T20:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "إنه لأمر سخيف أن نستمع كيف يعلن أولئك الذين صنعوا نظام كييف، ويرعونه، ويمنحونه المال ويقدمون الأسلحة دون حساب، يعلنون براءتهم المزعومة". وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ليست ضالعة في عملية اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف، والتي وقعت اليوم في العاصمة الروسية موسكو.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي: "يمكنني القول إن الولايات المتحدة لم تعلم بهذا الأمر مسبقًا ولم تشارك به".ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في منطقة شارع "ريازان" في العاصمة موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة على دراجة كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، قُتل إثره قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، ومساعده.ووقع انفجار، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة شارع "ريازان" بالعاصمة الروسية موسكو، أسفر عن مقتل شخصين.وقالت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "انفجرت عبوة ناسفة مجهولة في منطقة شارع ريازان، وتضرر الزجاج من الطابق الأول إلى الطابق الثالث".الخارجية الروسية تتحدث عن فضح كيريلوف لـ"جرائم الغرب الكيميائية" في سوريا وأوكرانياالدوما الروسي: المسؤولون عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية يجب أن ينالوا العقاب

https://sarabic.ae/20241217/مقتل-شخصين-في-انفجار-في-العاصمة-الروسية-موسكو-1095855224.html

https://sarabic.ae/20241217/بعد-اغتيال-كيريلوف-وزير-لبناني-سابق-ربما-اكتشف-أن-أوكرانيا-استخدمت-هذه-الأسلحة-ضد-روسيا-1095900406.html

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