https://sarabic.ae/20241024/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-خطة-واشنطن-وبروكسل-لعزل-روسيا-باءت-بالفشل-1094101845.html
رئيس مجلس الدوما الروسي: خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا باءت بالفشل
رئيس مجلس الدوما الروسي: خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا باءت بالفشل
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، أن خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا باءت بالفشل، وأن الدول تريد العيش في عالم متعدد الأقطاب وعادل. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
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جاء هذا التصريح تعليقا على قمة "بريكس" في قازان، وكتب فولودين في قناته على "تلغرام": "لقد فشلت خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا. لقد انتهى زمن (الرئيس الأمريكي) بايدن و(الرئيس الفرنسي) ماكرون و(المستشار الألماني) شولتس. تريد الدول أن تعيش في عالم متعدد الأقطاب وعادل، يقوم على أسس متبادلة، الاحترام والمساواة في السيادة بين الدول".وأشار رئيس مجلس الدوما إلى أن روسيا أصبحت مكانا للجذب. ووفقا له، فإن التمثيل الواسع النطاق يتحدث عن تأثير "بريكس" على المسرح العالمي. وتابع فولودين: "ستصل حصة "بريكس" من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية إلى 36.7 ٪ بحلول نهاية العام، وهو ما يتجاوز بكل ثقة حصة مجموعة السبع، وهذه الفجوة ستزداد اتساعا". ويرى فولودين أيضًا أن المستوى العالي من الاعتراف بدور "بريكس" في العالم تؤكده مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في قمة قازان، التي لها دور مركزي في الحفاظ على السلام والأمن.وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.رئيس مجلس الدوما: واشنطن وبايدن شخصيا يقفان وراء تفجيرات "نورد ستريم"رئيس مجلس الدوما الروسي: الهجوم في لبنان يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة عالميا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين, فياتشيسلاف فولودين, مجلس الدوما, مجلس الدوما الروسي, مجلس الدوما الروسي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار بلجيكا اليوم, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين, فياتشيسلاف فولودين, مجلس الدوما, مجلس الدوما الروسي, مجلس الدوما الروسي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار بلجيكا اليوم, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
رئيس مجلس الدوما الروسي: خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا باءت بالفشل
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، أن خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا باءت بالفشل، وأن الدول تريد العيش في عالم متعدد الأقطاب وعادل.
جاء هذا التصريح تعليقا على قمة "بريكس" في قازان، وكتب فولودين في قناته على "تلغرام": "لقد فشلت خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا. لقد انتهى زمن (الرئيس الأمريكي) بايدن و(الرئيس الفرنسي) ماكرون و(المستشار الألماني) شولتس. تريد الدول أن تعيش في عالم متعدد الأقطاب وعادل، يقوم على أسس متبادلة، الاحترام والمساواة في السيادة بين الدول".
وأشار رئيس مجلس الدوما إلى أن روسيا أصبحت مكانا للجذب. ووفقا له، فإن التمثيل الواسع النطاق يتحدث عن تأثير "بريكس"
على المسرح العالمي.
وأضاف فولودين: "في هذه الأيام، يتم اتخاذ قرارات مسؤولة خلال القمة وعلى هامشها. إن اقتصادات دول "بريكس"، التي تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم، تتطور بوتيرة متسارعة وتُظهر الاستدامة".
وتابع فولودين: "ستصل حصة "بريكس"
من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية إلى 36.7 ٪ بحلول نهاية العام، وهو ما يتجاوز بكل ثقة حصة مجموعة السبع، وهذه الفجوة ستزداد اتساعا".
ويرى فولودين أيضًا أن المستوى العالي من الاعتراف بدور "بريكس" في العالم
تؤكده مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في قمة قازان، التي لها دور مركزي في الحفاظ على السلام والأمن.
وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول
في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.