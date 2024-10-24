https://sarabic.ae/20241024/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-خطة-واشنطن-وبروكسل-لعزل-روسيا-باءت-بالفشل-1094101845.html

رئيس مجلس الدوما الروسي: خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا باءت بالفشل

رئيس مجلس الدوما الروسي: خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا باءت بالفشل

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، أن خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا باءت بالفشل، وأن الدول تريد العيش في عالم متعدد الأقطاب وعادل. 24.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-24T06:01+0000

2024-10-24T06:01+0000

2024-10-24T06:01+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين

فياتشيسلاف فولودين

مجلس الدوما

مجلس الدوما الروسي

مجلس الدوما الروسي

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار بلجيكا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/02/1062980481_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_460073c8af677fdffc160c7b616233e2.jpg

جاء هذا التصريح تعليقا على قمة "بريكس" في قازان، وكتب فولودين في قناته على "تلغرام": "لقد فشلت خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا. لقد انتهى زمن (الرئيس الأمريكي) بايدن و(الرئيس الفرنسي) ماكرون و(المستشار الألماني) شولتس. تريد الدول أن تعيش في عالم متعدد الأقطاب وعادل، يقوم على أسس متبادلة، الاحترام والمساواة في السيادة بين الدول".وأشار رئيس مجلس الدوما إلى أن روسيا أصبحت مكانا للجذب. ووفقا له، فإن التمثيل الواسع النطاق يتحدث عن تأثير "بريكس" على المسرح العالمي. وتابع فولودين: "ستصل حصة "بريكس" من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية إلى 36.7 ٪ بحلول نهاية العام، وهو ما يتجاوز بكل ثقة حصة مجموعة السبع، وهذه الفجوة ستزداد اتساعا". ويرى فولودين أيضًا أن المستوى العالي من الاعتراف بدور "بريكس" في العالم تؤكده مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في قمة قازان، التي لها دور مركزي في الحفاظ على السلام والأمن.وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.رئيس مجلس الدوما: واشنطن وبايدن شخصيا يقفان وراء تفجيرات "نورد ستريم"رئيس مجلس الدوما الروسي: الهجوم في لبنان يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة عالميا

https://sarabic.ae/20241014/الدوما-الروسي-زمن-هيمنة-واشنطن-قد-ولى-1093735381.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين, فياتشيسلاف فولودين, مجلس الدوما, مجلس الدوما الروسي, مجلس الدوما الروسي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار بلجيكا اليوم, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس