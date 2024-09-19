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رئيس مجلس الدوما الروسي: الهجوم في لبنان يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة عالميا
رئيس مجلس الدوما الروسي: الهجوم في لبنان يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة عالميا
سبوتنيك عربي
علق رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، على الانفجارات الإلكترونية في لبنان، أن إمكانية الإنتاج الضخم لمثل هذه "الأسلحة" تنقل الإرهاب إلى مستوى جديد، وهناك... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال فولودين على قناته في "تلغرام": "مجرد استخدام الأجهزة الإلكترونية المنزلية كأجهزة متفجرة يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة. إن إمكانية إنتاج مثل هذه ”الأسلحة“ على نطاق واسع ينقل الإرهاب إلى مستوى جديد. وهذا تهديد عالمي لجميع البلدان".وأضاف: "يمكن أن يؤدي الهجوم المخطط له بتقنية عالية إلى عواقب وخيمة في العالم. وما حدث في لبنان يجب أن يخضع لتحقيق شامل".كما أفاد مصدر لبناني بانفجار عدد من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها عناصر "حزب الله" في عدة مناطق لبنانية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من انفجارات في أجهزة "بيجر" اللاسلكية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.وأثارت انفجارات أجهزة "بيجر" الأخيرة في لبنان، عدة تساؤلات عن الشركة المصنعة لهذه الأجهزة، ما أجبر الشركة التايوانية على الرد في بيان لها.من جهته، حمّل "حزب الله"، في بيان جديد، "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي الذي جرى بعد ظهر هذا اليوم بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة"، مؤكدًا أن "العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ولا يحتسب".تصويت... برأيك كيف انفجرت أجهزة النداء الآلي "بيجر" في لبنان؟ نتنياهو يجدد التزامه بـ"الوعد" بعد اتهامات لإسرائيل بتفجير أجهزة في لبنانرئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله": العدوان الإسرائيلي على لبنان لن يمر دون عقاب
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روسيا, لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي
روسيا, لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي
رئيس مجلس الدوما الروسي: الهجوم في لبنان يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة عالميا
علق رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، على الانفجارات الإلكترونية في لبنان، أن إمكانية الإنتاج الضخم لمثل هذه "الأسلحة" تنقل الإرهاب إلى مستوى جديد، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات ضد مثل هذه الجرائم.
وقال فولودين على قناته في "تلغرام": "مجرد استخدام الأجهزة الإلكترونية المنزلية كأجهزة متفجرة يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة. إن إمكانية إنتاج مثل هذه ”الأسلحة“ على نطاق واسع ينقل الإرهاب إلى مستوى جديد. وهذا تهديد عالمي لجميع البلدان".
وأشار إلى أن المؤسسات الدولية يجب أن تضع تدابير ضد مثل هذه الجرائم، وإلا فلن يتمكن أي شخص من الشعور بالأمان.
وأضاف: "يمكن أن يؤدي الهجوم المخطط له بتقنية عالية إلى عواقب وخيمة في العالم. وما حدث في لبنان يجب أن يخضع لتحقيق شامل".
كما أفاد مصدر لبناني بانفجار عدد من أجهزة الاتصالات اللاسلكية
التي يستخدمها عناصر "حزب الله" في عدة مناطق لبنانية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من انفجارات في أجهزة "بيجر" اللاسلكية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.
يُذكر أن أجهزة "بيجر" انفجرت في أجزاء مختلفة من لبنان، يوم أمس الثلاثاء، وأصيب ما يصل إلى 2.8 ألف شخص، وتوفي 12 شخصا. ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لعشرات الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.
وأثارت انفجارات أجهزة "بيجر" الأخيرة في لبنان، عدة تساؤلات عن الشركة المصنعة لهذه الأجهزة،
ما أجبر الشركة التايوانية على الرد في بيان لها.
من جهته، حمّل "حزب الله"، في بيان جديد، "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي الذي جرى بعد ظهر هذا اليوم بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة"، مؤكدًا أن "العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ولا يحتسب".