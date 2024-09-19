https://sarabic.ae/20240919/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-الهجوم-في-لبنان-يمكن-أن-يؤدي-إلى-عواقب-وخيمة-عالميا-1092876555.html

رئيس مجلس الدوما الروسي: الهجوم في لبنان يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة عالميا

رئيس مجلس الدوما الروسي: الهجوم في لبنان يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة عالميا

سبوتنيك عربي

علق رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، على الانفجارات الإلكترونية في لبنان، أن إمكانية الإنتاج الضخم لمثل هذه "الأسلحة" تنقل الإرهاب إلى مستوى جديد، وهناك... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T07:18+0000

2024-09-19T07:18+0000

2024-09-19T07:18+0000

روسيا

لبنان

إسرائيل

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/12/1092871224_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4838ae28f34b1bcf9c34829a988a9451.jpg

وقال فولودين على قناته في "تلغرام": "مجرد استخدام الأجهزة الإلكترونية المنزلية كأجهزة متفجرة يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة. إن إمكانية إنتاج مثل هذه ”الأسلحة“ على نطاق واسع ينقل الإرهاب إلى مستوى جديد. وهذا تهديد عالمي لجميع البلدان".وأضاف: "يمكن أن يؤدي الهجوم المخطط له بتقنية عالية إلى عواقب وخيمة في العالم. وما حدث في لبنان يجب أن يخضع لتحقيق شامل".كما أفاد مصدر لبناني بانفجار عدد من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها عناصر "حزب الله" في عدة مناطق لبنانية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من انفجارات في أجهزة "بيجر" اللاسلكية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.وأثارت انفجارات أجهزة "بيجر" الأخيرة في لبنان، عدة تساؤلات عن الشركة المصنعة لهذه الأجهزة، ما أجبر الشركة التايوانية على الرد في بيان لها.من جهته، حمّل "حزب الله"، في بيان جديد، "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي الذي جرى بعد ظهر هذا اليوم بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة"، مؤكدًا أن "العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ولا يحتسب".تصويت... برأيك كيف انفجرت أجهزة النداء الآلي "بيجر" في لبنان؟ نتنياهو يجدد التزامه بـ"الوعد" بعد اتهامات لإسرائيل بتفجير أجهزة في لبنانرئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله": العدوان الإسرائيلي على لبنان لن يمر دون عقاب

https://sarabic.ae/20240918/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-الهجوم-الإسرائيلي-على-لبنان-إرهابي-ويجب-ردع-تل-أبيب-1092864078.html

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي