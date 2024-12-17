الدوما الروسي: المسؤولون عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية يجب أن ينالوا العقاب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:24 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
12:03 GMT
57 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
جورج صبرا: لا بد من وجود مجلس عسكري ليعيد بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241217/الدوما-الروسي-المسؤولون-عن-اغتيال-قائد-قوات-الحماية-الإشعاعية-والكيميائية-يجب-أن-ينالوا-العقاب---1095865709.html
الدوما الروسي: المسؤولون عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية يجب أن ينالوا العقاب
الدوما الروسي: المسؤولون عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية يجب أن ينالوا العقاب
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية) فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، أن جميع المسؤولين عن مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T09:51+0000
2024-12-17T09:51+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين
فياتشيسلاف فولودين
مجلس الدوما
مجلس الدوما
مجلس الدوما الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103875/82/1038758200_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_51775c6bd1b2082475a8e17c00b60feb.jpg
وشدد فولودين على معاقبة المسؤولين عن عملية الاغتيال، وأضاف أن الطبيعة الإجرامية لهجوم نظام كييف واضحة، واصفا إياها بدولة إرهابية يقودها نازي.وأضاف فولودين، بحسب ما نقلت عنه الخدمة الصحفية لمجلس الدوما، إن "الطبيعة الإجرامية لنظام كييف واضحة، فهذه دولة إرهابية يقودها رئيس غير شرعي، وهو نازي، ويجب أن ينال كل المسؤولين عن ذلك عقاباً مستحقاً".وأشار فولودين إلى أن كيريلوف، كان رجلاً عسكريًا محترفًا ومثقفا ووطنيًا لروسيا. وتابع قائلا:ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في منطقة شارع "ريازان" في العاصمة موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة على دراجة كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، قُتل إثره قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، ومساعده.الدوما الروسي: تصريح أوكرانيا بامتلاكها صواريخ بعيدة المدى يؤكد أن "الناتو" يقاتل ضد روسياالدوما الروسي: واشنطن سلمت الفاسدين مناصب قيادية في الاتحاد الأوروبي
https://sarabic.ae/20241217/مقتل-شخصين-في-انفجار-في-العاصمة-الروسية-موسكو-1095855224.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103875/82/1038758200_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7e1ead58f9ba62653d9ea7e1b65fc0ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين, فياتشيسلاف فولودين, مجلس الدوما, مجلس الدوما, مجلس الدوما الروسي
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين, فياتشيسلاف فولودين, مجلس الدوما, مجلس الدوما, مجلس الدوما الروسي

الدوما الروسي: المسؤولون عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية يجب أن ينالوا العقاب

09:51 GMT 17.12.2024
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصوررئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية) فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، أن جميع المسؤولين عن مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، يجب أن ينالوا عقوبة مستحقة.
وشدد فولودين على معاقبة المسؤولين عن عملية الاغتيال، وأضاف أن الطبيعة الإجرامية لهجوم نظام كييف واضحة، واصفا إياها بدولة إرهابية يقودها نازي.
وأضاف فولودين، بحسب ما نقلت عنه الخدمة الصحفية لمجلس الدوما، إن "الطبيعة الإجرامية لنظام كييف واضحة، فهذه دولة إرهابية يقودها رئيس غير شرعي، وهو نازي، ويجب أن ينال كل المسؤولين عن ذلك عقاباً مستحقاً".
وأشار فولودين إلى أن كيريلوف، كان رجلاً عسكريًا محترفًا ومثقفا ووطنيًا لروسيا. وتابع قائلا:

لقد عرفنا إيغور أناتوليفيتش، جيدًا من خلال عملنا المشترك أثناء التحقيق البرلماني في المختبرات البيولوجية الأوكرانية، وبعد اكتماله، واصلنا التفاعل في إطار مجموعة العمل المعنية بالسلامة البيولوجية في مجلس الدوما، وهو رجل عسكري محترف ومثقف ووطني لروسيا. لقد فعل إيغور أناتوليفيتش، الكثير لزيادة كفاءة الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، ما يضمن أمن وسيادة بلدنا.

فياتشيسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما
رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
مصرع قائد قوات الدفاع الإشعاعي في الجيش الروسي إثر انفجار بالعاصمة موسكو
04:46 GMT
ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في منطقة شارع "ريازان" في العاصمة موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة على دراجة كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، قُتل إثره قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، ومساعده.
الدوما الروسي: تصريح أوكرانيا بامتلاكها صواريخ بعيدة المدى يؤكد أن "الناتو" يقاتل ضد روسيا
الدوما الروسي: واشنطن سلمت الفاسدين مناصب قيادية في الاتحاد الأوروبي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала