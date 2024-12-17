https://sarabic.ae/20241217/الدوما-الروسي-المسؤولون-عن-اغتيال-قائد-قوات-الحماية-الإشعاعية-والكيميائية-يجب-أن-ينالوا-العقاب---1095865709.html
الدوما الروسي: المسؤولون عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية يجب أن ينالوا العقاب
الدوما الروسي: المسؤولون عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية يجب أن ينالوا العقاب
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية) فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، أن جميع المسؤولين عن مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T09:51+0000
2024-12-17T09:51+0000
2024-12-17T09:51+0000
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رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين
فياتشيسلاف فولودين
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مجلس الدوما الروسي
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وشدد فولودين على معاقبة المسؤولين عن عملية الاغتيال، وأضاف أن الطبيعة الإجرامية لهجوم نظام كييف واضحة، واصفا إياها بدولة إرهابية يقودها نازي.وأضاف فولودين، بحسب ما نقلت عنه الخدمة الصحفية لمجلس الدوما، إن "الطبيعة الإجرامية لنظام كييف واضحة، فهذه دولة إرهابية يقودها رئيس غير شرعي، وهو نازي، ويجب أن ينال كل المسؤولين عن ذلك عقاباً مستحقاً".وأشار فولودين إلى أن كيريلوف، كان رجلاً عسكريًا محترفًا ومثقفا ووطنيًا لروسيا. وتابع قائلا:ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في منطقة شارع "ريازان" في العاصمة موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة على دراجة كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، قُتل إثره قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، ومساعده.الدوما الروسي: تصريح أوكرانيا بامتلاكها صواريخ بعيدة المدى يؤكد أن "الناتو" يقاتل ضد روسياالدوما الروسي: واشنطن سلمت الفاسدين مناصب قيادية في الاتحاد الأوروبي
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين, فياتشيسلاف فولودين, مجلس الدوما, مجلس الدوما, مجلس الدوما الروسي
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين, فياتشيسلاف فولودين, مجلس الدوما, مجلس الدوما, مجلس الدوما الروسي
الدوما الروسي: المسؤولون عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية يجب أن ينالوا العقاب
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية) فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، أن جميع المسؤولين عن مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، يجب أن ينالوا عقوبة مستحقة.
وشدد فولودين على معاقبة المسؤولين عن عملية الاغتيال، وأضاف أن الطبيعة الإجرامية لهجوم نظام كييف واضحة، واصفا إياها بدولة إرهابية يقودها نازي.
وأضاف فولودين، بحسب ما نقلت عنه الخدمة الصحفية لمجلس الدوما، إن "الطبيعة الإجرامية لنظام كييف واضحة، فهذه دولة إرهابية يقودها رئيس غير شرعي، وهو نازي،
ويجب أن ينال كل المسؤولين عن ذلك عقاباً مستحقاً".
وأشار فولودين إلى أن كيريلوف، كان رجلاً عسكريًا محترفًا ومثقفا ووطنيًا لروسيا. وتابع قائلا:
لقد عرفنا إيغور أناتوليفيتش، جيدًا من خلال عملنا المشترك أثناء التحقيق البرلماني في المختبرات البيولوجية الأوكرانية، وبعد اكتماله، واصلنا التفاعل في إطار مجموعة العمل المعنية بالسلامة البيولوجية في مجلس الدوما، وهو رجل عسكري محترف ومثقف ووطني لروسيا. لقد فعل إيغور أناتوليفيتش، الكثير لزيادة كفاءة الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، ما يضمن أمن وسيادة بلدنا.
فياتشيسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما
ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في منطقة شارع "ريازان" في العاصمة موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة على دراجة كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، قُتل إثره قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية،
الفريق إيغور كيريلوف، ومساعده.