https://sarabic.ae/20241217/مقتل-شخصين-في-انفجار-في-العاصمة-الروسية-موسكو-1095855224.html

مقتل شخصين إثر انفجار في العاصمة الروسية موسكو

مقتل شخصين إثر انفجار في العاصمة الروسية موسكو

سبوتنيك عربي

وقع انفجار، صباح اليوم الثلاثاء، في شارع "ريازانسكي" بالعاصمة الروسية موسكو، أسفر عن مقتل شخصين. 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T04:46+0000

2024-12-17T04:46+0000

2024-12-17T05:24+0000

روسيا

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وقالت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "انفجرت عبوة ناسفة مجهولة في شارع ريازانسكي، وتضرر الزجاج من الطابق الأول إلى الطابق الثالث".وأضافت أن "باب مدخل أحد البنايات تضرر، وقُتل شخصان".وبدأ فريق التحقيق، العمل في مكان الانفجار.وأشار إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت في المنطقة.وقالت اللجنة في بيان عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في شارع ريازانسكي في موسكو، والذي أسفر عن مقتل رجلين، فتحت سلطات التحقيق التابعة لقسم التحقيق الرئيسي التابع للجنة التحقيق لمدينة موسكو، قضية جنائية".وأضافت: "يقوم محققون ومتخصصون في علم الجريمة من لجنة التحقيق بالعاصمة، إلى جانب الخدمات العملياتية، بتفقد مكان الحادث، وسيتم إجراء عدد من الفحوصات، بما في ذلك الطبية والمتفجرات، في المستقبل القريب".وقال المكتب في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "يقوم مكتب المدعي العام بمتابعة ملابسات الحادث الذي وقع في شارع ريازانسكي، والذي أدى إلى مقتل رجلين".وأضاف: "يتم تنسيق عمل وكالات إنفاذ القانون في مكان الحادث من قبل المدعي العام للمنطقة الإدارية الجنوبية الشرقية، بوريس غريغورييف، ويخضع تقدم ونتائج التحقيق في القضية الجنائية، لاختصاص مكتب المدعي العام".

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