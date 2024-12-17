https://sarabic.ae/20241217/مقتل-شخصين-في-انفجار-في-العاصمة-الروسية-موسكو-1095855224.html
مقتل شخصين إثر انفجار في العاصمة الروسية موسكو
مقتل شخصين إثر انفجار في العاصمة الروسية موسكو
سبوتنيك عربي
وقع انفجار، صباح اليوم الثلاثاء، في شارع "ريازانسكي" بالعاصمة الروسية موسكو، أسفر عن مقتل شخصين. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T04:46+0000
2024-12-17T04:46+0000
2024-12-17T05:24+0000
روسيا
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وقالت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "انفجرت عبوة ناسفة مجهولة في شارع ريازانسكي، وتضرر الزجاج من الطابق الأول إلى الطابق الثالث".وأضافت أن "باب مدخل أحد البنايات تضرر، وقُتل شخصان".وبدأ فريق التحقيق، العمل في مكان الانفجار.وأشار إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت في المنطقة.وقالت اللجنة في بيان عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في شارع ريازانسكي في موسكو، والذي أسفر عن مقتل رجلين، فتحت سلطات التحقيق التابعة لقسم التحقيق الرئيسي التابع للجنة التحقيق لمدينة موسكو، قضية جنائية".وأضافت: "يقوم محققون ومتخصصون في علم الجريمة من لجنة التحقيق بالعاصمة، إلى جانب الخدمات العملياتية، بتفقد مكان الحادث، وسيتم إجراء عدد من الفحوصات، بما في ذلك الطبية والمتفجرات، في المستقبل القريب".وقال المكتب في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "يقوم مكتب المدعي العام بمتابعة ملابسات الحادث الذي وقع في شارع ريازانسكي، والذي أدى إلى مقتل رجلين".وأضاف: "يتم تنسيق عمل وكالات إنفاذ القانون في مكان الحادث من قبل المدعي العام للمنطقة الإدارية الجنوبية الشرقية، بوريس غريغورييف، ويخضع تقدم ونتائج التحقيق في القضية الجنائية، لاختصاص مكتب المدعي العام".
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روسيا
مقتل شخصين إثر انفجار في العاصمة الروسية موسكو
04:46 GMT 17.12.2024 (تم التحديث: 05:24 GMT 17.12.2024)
يتبع
وقع انفجار، صباح اليوم الثلاثاء، في شارع "ريازانسكي" بالعاصمة الروسية موسكو، أسفر عن مقتل شخصين.
وقالت خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "انفجرت عبوة ناسفة مجهولة في شارع ريازانسكي، وتضرر الزجاج من الطابق الأول إلى الطابق الثالث".
وأضافت أن "باب مدخل أحد البنايات تضرر، وقُتل شخصان".
وبدأ فريق التحقيق، العمل في مكان الانفجار.
وصرح ممثل خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك"، بأن "فريق التحقيق، شرع بالعمل في مكان الانفجار، الذي وقع في شارع ريازانسكي بموسكو، حيث قُتل شخصان".
وأشار إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة وضعت في المنطقة.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، أنها فتحت تحقيقًا جنائيًا على خلفية الحادث.
وقالت اللجنة في بيان عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في شارع ريازانسكي في موسكو، والذي أسفر عن مقتل رجلين، فتحت سلطات التحقيق التابعة لقسم التحقيق الرئيسي التابع للجنة التحقيق لمدينة موسكو، قضية جنائية".
وأضافت: "يقوم محققون ومتخصصون في علم الجريمة من لجنة التحقيق بالعاصمة، إلى جانب الخدمات العملياتية، بتفقد مكان الحادث، وسيتم إجراء عدد من الفحوصات، بما في ذلك الطبية والمتفجرات، في المستقبل القريب".
من جانبه، أعلن مكتب المدعي العام في العاصمة الروسية موسكو، أنه يتابع عن كثب ملابسات الانفجار الذي وقع في المدينة والذي أسفر عن مقتل شخصين.
وقال المكتب في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "يقوم مكتب المدعي العام بمتابعة ملابسات الحادث الذي وقع في شارع ريازانسكي، والذي أدى إلى مقتل رجلين".
وأضاف: "يتم تنسيق عمل وكالات إنفاذ القانون في مكان الحادث من قبل المدعي العام للمنطقة الإدارية الجنوبية الشرقية، بوريس غريغورييف، ويخضع تقدم ونتائج التحقيق في القضية الجنائية، لاختصاص مكتب المدعي العام".