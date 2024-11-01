https://sarabic.ae/20241101/الدوما-الروسي-واشنطن-سلمت-الفاسدين-مناصب-قيادية-في-الاتحاد-الأوروبي---1094378060.html

الدوما الروسي: واشنطن سلمت الفاسدين مناصب قيادية في الاتحاد الأوروبي

الدوما الروسي: واشنطن سلمت الفاسدين مناصب قيادية في الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، أن واشنطن قامت بتعيين السياسيين المتورطين في الفساد في جميع المناصب القيادية في الاتحاد... 01.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-01T08:57+0000

2024-11-01T08:57+0000

2024-11-01T08:57+0000

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وكتب فولودين على صفحته في "تلغرام": "من المقرر أن يبدأ التشكيل المشروط للمفوضية الأوروبية عملها في نوفمبر(تشرين الثاني) والمجلس الأوروبي في ديسمبر(كانون الأول). لقد عينت واشنطن السياسيين المتورطين في الفساد في جميع المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي".وسرد فولودين عدة أسماء وحقائق، منها أن: "أورسولا فون دير لاين هي رئيسة المفوضية الأوروبية، وبموجب قرارها، تم شراء 4.5 مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا على نطاق واسع بمبلغ 70 مليار يورو، والتي لم تجتاز الاختبارات اللازمة في ذلك الوقت. وبحسب تقديرات متحفظة، كان هناك 9 لقاحات لكل مقيم في الاتحاد الأوروبي".كما ذكر رئيس مجلس الدوما رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، التي "استبعدت نفسها، وفقا لمدونة الأخلاق الجديدة، من قائمة أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يتعين عليهم الإبلاغ عن تضارب المصالح".ووفقا له فإنه "سبق أن ظهر اسم روبرتا ميتسولا في فضائح فساد أخرى".كما أشار فولودين إلى الفضيحة التي حدثت مع أنطونيو كوستا، الذي سيتولى منصب رئيس المجلس الأوروبي في الأول من ديسمبر. ووفقًا لرئيس مجلس الدوما، في نوفمبر من العام الماضي، استقال كوستا سريعًا من منصب رئيس وزراء البرتغال وسط حقيقة أن مساعديه أسهموا في إبرام اتفاقيات استثمار بشأن مشاريع في مجال إنتاج الليثيوم والهيدروجين الأخضر. وتم العثور على نحو 80 ألف يورو نقدا، معبأة في مظاريف، في مكان عمل رئيس الأركان.وأشار رئيس مجلس الدوما إلى أنه طالما ظل الاتحاد الأوروبي أداة ملائمة لواشنطن لاتخاذ قرارات مفيدة للولايات المتحدة، فإن المسؤولين الفاسدين والمجرمين سيستمرون في قيادة المؤسسات الأوروبية.المجر: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية أوروبية جديدة لإنقاذ اقتصادهرئيس الوزراء السلوفاكي يقيم فرص أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبيإعلام: فون دير لاين تخطط للقيام بانقلاب في المفوضية الأوروبية

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