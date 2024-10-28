https://sarabic.ae/20241028/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يقيم-فرص-أوكرانيا-في-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1094253143.html

رئيس الوزراء السلوفاكي يقيم فرص أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء السلوفاكي يقيم فرص أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

اعتبر رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، أن أوكرانيا بعيدة جدًا عن العضوية الحقيقية في الاتحاد الأوروبي. 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T16:12+0000

2024-10-28T16:12+0000

2024-10-28T16:12+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار أوكرانيا

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وقال فيتسو في مقابلة مع صحيفة ستاندارد: "نحن بعيدون جدًا عن عضوية أوكرانيا الحقيقية في الاتحاد (الأوروبي)، هذه مسألة تتعلق بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون، وعمل النظام الديمقراطي، وبعض المعايير الاقتصادية، وهذا سوف يستمر لسنوات".وأوضح فيتسو أنه "لا يزال يعارض مسألة عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو".وتتمتع خمس دول في غرب البلقان، وهي ألبانيا، والبوسنة والهرسك، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وصربيا، بوضع الدول المرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما تقدمت كوسوفو المعلنة من طرف واحد، بطلب للانضمام.

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