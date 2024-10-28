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https://sarabic.ae/20241028/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يقيم-فرص-أوكرانيا-في-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1094253143.html
رئيس الوزراء السلوفاكي يقيم فرص أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
رئيس الوزراء السلوفاكي يقيم فرص أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
اعتبر رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، أن أوكرانيا بعيدة جدًا عن العضوية الحقيقية في الاتحاد الأوروبي. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
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أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
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وقال فيتسو في مقابلة مع صحيفة ستاندارد: "نحن بعيدون جدًا عن عضوية أوكرانيا الحقيقية في الاتحاد (الأوروبي)، هذه مسألة تتعلق بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون، وعمل النظام الديمقراطي، وبعض المعايير الاقتصادية، وهذا سوف يستمر لسنوات".وأوضح فيتسو أنه "لا يزال يعارض مسألة عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو".وتتمتع خمس دول في غرب البلقان، وهي ألبانيا، والبوسنة والهرسك، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وصربيا، بوضع الدول المرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما تقدمت كوسوفو المعلنة من طرف واحد، بطلب للانضمام.
https://sarabic.ae/20241023/صربيا-لا-نرى-مستقبلا-لبلغراد-في-الاتحاد-الأوروبي-وبريكس-باتت-بديلا-حقيقيا-1094092198.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

رئيس الوزراء السلوفاكي يقيم فرص أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

16:12 GMT 28.10.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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اعتبر رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، أن أوكرانيا بعيدة جدًا عن العضوية الحقيقية في الاتحاد الأوروبي.
وقال فيتسو في مقابلة مع صحيفة ستاندارد: "نحن بعيدون جدًا عن عضوية أوكرانيا الحقيقية في الاتحاد (الأوروبي)، هذه مسألة تتعلق بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون، وعمل النظام الديمقراطي، وبعض المعايير الاقتصادية، وهذا سوف يستمر لسنوات".

ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه يدعم طموحات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لأن "الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في النهاية له مزايا أكثر من العيوب".

وأوضح فيتسو أنه "لا يزال يعارض مسألة عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو".
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23 أكتوبر, 17:00 GMT

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرر زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل بدء مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا، والتي كان من الممكن أن تبدأ في مارس/ آذار 2024 أو بعد ذلك، في حين مُنحت جورجيا وضع المرشح للانضمام.

وتتمتع خمس دول في غرب البلقان، وهي ألبانيا، والبوسنة والهرسك، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وصربيا، بوضع الدول المرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما تقدمت كوسوفو المعلنة من طرف واحد، بطلب للانضمام.
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