https://sarabic.ae/20241031/المجر-الاتحاد-الأوروبي-بحاجة-إلى-استراتيجية-أوروبية-جديدة-لإنقاذ-اقتصاده-1094370625.html
المجر: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية أوروبية جديدة لإنقاذ اقتصاده
المجر: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية أوروبية جديدة لإنقاذ اقتصاده
سبوتنيك عربي
ذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الخميس، أنه هناك حاجة إلى استراتيجية أوروبية جديدة لإنقاذ اقتصاد الاتحاد الأوروبي. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T20:31+0000
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وأضاف رئيس الحكومة المجرية متحدثا في فيينا خلال مناقشة "السلام في أوروبا"، أنه "نحن بحاجة إلى شخص يستطيع، بمساعدة استراتيجية اقتصادية جديدة، إنقاذ اقتصاد الاتحاد الأوروبي. لن تكون هذه هي المجر. وحدها (الدول الأوروبية الكبرى) قادرة على القيام بذلك".وصرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأن إمدادات الطاقة إلى المجر مضمونة بفضل التعاون مع روسيا، وقد وصلت كمية قياسية من الغاز عبر تركيا في العام الحالي. وتتلقى المجر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا عبر خط أنابيب "التيار التركي" (السيل التركي) بموجب عقد طويل الأجل. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من خريف عام 2023، دخلت حيز التنفيذ الاتفاقية التكميلية للعقد والتي تسمح باستيراد كميات إضافية من الغاز.
https://sarabic.ae/20241031/سيارتو-إمدادات-الطاقة-إلى-المجرمضمونة-بفضل-التعاون-مع-روسيا-1094362684.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
المجر: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية أوروبية جديدة لإنقاذ اقتصاده
ذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الخميس، أنه هناك حاجة إلى استراتيجية أوروبية جديدة لإنقاذ اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأضاف رئيس الحكومة المجرية متحدثا في فيينا خلال مناقشة "السلام في أوروبا"، أنه "نحن بحاجة إلى شخص يستطيع، بمساعدة استراتيجية اقتصادية جديدة، إنقاذ اقتصاد الاتحاد الأوروبي. لن تكون هذه هي المجر. وحدها (الدول الأوروبية الكبرى) قادرة على القيام بذلك".
وحضر الحفل أيضا المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر. وجرت المناقشة وسط العاصمة النمساوية، في قاعة صوفيا، حيث تجمع نحو 500 متفرج.
وصرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأن إمدادات الطاقة إلى المجر مضمونة بفضل التعاون مع روسيا، وقد وصلت كمية قياسية من الغاز عبر تركيا في العام الحالي.
وقال سيارتو في مقطع مصور على موقع "فيسبوك" (المحظور في روسيا): "يستمر ضمان أمن إمدادات الطاقة والقدرة التنافسية في المجر من خلال التعاون الذكي مع روسيا. ويتجاوز حجم الغاز الطبيعي الذي يدخل هنغاريا عبر خط أنابيب "السيل التركي" الآن عشرين مليون متر مكعب يوميًا، وقد تلقت هنغاريا هذا العام بالفعل 6.2 مليار متر مكعب عبر المسار الجنوبي، وهذه هي الكمية الأكبر في السنوات الأخيرة".
وتتلقى المجر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا عبر خط أنابيب "التيار التركي" (السيل التركي) بموجب عقد طويل الأجل. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من خريف عام 2023، دخلت حيز التنفيذ الاتفاقية التكميلية للعقد والتي تسمح باستيراد كميات إضافية من الغاز.