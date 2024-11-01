زعيم حزب فرنسي: يجب تدمير الاتحاد الأوروبي قبل أن يبدأ الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
135 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
10:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن أن يقبل لبنان بأي اتفاق يمس سيادته
17:03 GMT
59 د
On air
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
On air
09:19 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241101/زعيم-حزب-فرنسي-يجب-تدمير-الاتحاد-الأوروبي-قبل-أن-يبدأ-الحرب-1094373148.html
زعيم حزب فرنسي: يجب تدمير الاتحاد الأوروبي قبل أن يبدأ الحرب
زعيم حزب فرنسي: يجب تدمير الاتحاد الأوروبي قبل أن يبدأ الحرب
سبوتنيك عربي
صرح زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أن تقرير الرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستي حول الاستعداد المدني والعسكري للاتحاد الأوروبي يشير إلى استعداده... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T04:49+0000
2024-11-01T04:49+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101494/37/1014943711_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_340fa1c70cc87746d88d4774eef7822c.jpg
وعلق فيليبو على الوثيقة عبر منصة "إكس"، قائلاً: "جنون كامل! ... الاتحاد الأوروبي يريد حرباً شاملة".وأشار إلى أن اقتراح نينيستي بالترويج بين الأوروبيين لإعداد مؤونة شخصية تكفي لثلاثة أيام في حالة حدوث حالة طارئة. ويرى فيليبو أن سكان الاتحاد الأوروبي يُدفعون إلى صراع مباشر ضد روسيا التي تُقدَّم على أنها أحد التهديدات الرئيسية المزعومة للاتحاد الأوروبي.وأعد نينيستي الوثيقة بناءً على طلب من رئيسة المفوضية الأوروبية التي أعيد انتخابها أورسولا فون دير لاين، التي سبق أن أعلنت نيتها تحويل الاتحاد الأوروبي من اتحاد "تجاري" إلى "عسكري".وتتضمن مقترحات الرئيس الفنلندي السابق صلاحيات أمنية إضافية لبروكسل، وقانونًا في حالة التهديد الخارجي وزيادة المساعدات لأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، يذكر التقرير مرارًا وتكرارًا التهديد الروسي المزعوم للاتحاد الأوروبي.بوتين: العلاقات بين روسيا وتركيا بناءة ونحن نحافظ على اتصالات منتظمة
https://sarabic.ae/20241028/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يقيم-فرص-أوكرانيا-في-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1094253143.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101494/37/1014943711_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f1e4f1aa864f0d908e2fd46ec3b207b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

زعيم حزب فرنسي: يجب تدمير الاتحاد الأوروبي قبل أن يبدأ الحرب

04:49 GMT 01.11.2024
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© Fotolia / Andrea Izzotti
تابعنا عبر
صرح زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أن تقرير الرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستي حول الاستعداد المدني والعسكري للاتحاد الأوروبي يشير إلى استعداده لحرب واسعة النطاق.
وعلق فيليبو على الوثيقة عبر منصة "إكس"، قائلاً: "جنون كامل! ... الاتحاد الأوروبي يريد حرباً شاملة".
وأشار إلى أن اقتراح نينيستي بالترويج بين الأوروبيين لإعداد مؤونة شخصية تكفي لثلاثة أيام في حالة حدوث حالة طارئة. ويرى فيليبو أن سكان الاتحاد الأوروبي يُدفعون إلى صراع مباشر ضد روسيا التي تُقدَّم على أنها أحد التهديدات الرئيسية المزعومة للاتحاد الأوروبي.

وقال: "يجب أن ننسحب منه (الاتحاد) على وجه السرعة وندمره".

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
رئيس الوزراء السلوفاكي يقيم فرص أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
28 أكتوبر, 16:12 GMT
وأعد نينيستي الوثيقة بناءً على طلب من رئيسة المفوضية الأوروبية التي أعيد انتخابها أورسولا فون دير لاين، التي سبق أن أعلنت نيتها تحويل الاتحاد الأوروبي من اتحاد "تجاري" إلى "عسكري".
وتتضمن مقترحات الرئيس الفنلندي السابق صلاحيات أمنية إضافية لبروكسل، وقانونًا في حالة التهديد الخارجي وزيادة المساعدات لأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، يذكر التقرير مرارًا وتكرارًا التهديد الروسي المزعوم للاتحاد الأوروبي.
بوتين: العلاقات بين روسيا وتركيا بناءة ونحن نحافظ على اتصالات منتظمة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:04 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала