https://sarabic.ae/20241101/زعيم-حزب-فرنسي-يجب-تدمير-الاتحاد-الأوروبي-قبل-أن-يبدأ-الحرب-1094373148.html
زعيم حزب فرنسي: يجب تدمير الاتحاد الأوروبي قبل أن يبدأ الحرب
زعيم حزب فرنسي: يجب تدمير الاتحاد الأوروبي قبل أن يبدأ الحرب
سبوتنيك عربي
صرح زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أن تقرير الرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستي حول الاستعداد المدني والعسكري للاتحاد الأوروبي يشير إلى استعداده... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T04:49+0000
2024-11-01T04:49+0000
2024-11-01T04:49+0000
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وعلق فيليبو على الوثيقة عبر منصة "إكس"، قائلاً: "جنون كامل! ... الاتحاد الأوروبي يريد حرباً شاملة".وأشار إلى أن اقتراح نينيستي بالترويج بين الأوروبيين لإعداد مؤونة شخصية تكفي لثلاثة أيام في حالة حدوث حالة طارئة. ويرى فيليبو أن سكان الاتحاد الأوروبي يُدفعون إلى صراع مباشر ضد روسيا التي تُقدَّم على أنها أحد التهديدات الرئيسية المزعومة للاتحاد الأوروبي.وأعد نينيستي الوثيقة بناءً على طلب من رئيسة المفوضية الأوروبية التي أعيد انتخابها أورسولا فون دير لاين، التي سبق أن أعلنت نيتها تحويل الاتحاد الأوروبي من اتحاد "تجاري" إلى "عسكري".وتتضمن مقترحات الرئيس الفنلندي السابق صلاحيات أمنية إضافية لبروكسل، وقانونًا في حالة التهديد الخارجي وزيادة المساعدات لأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، يذكر التقرير مرارًا وتكرارًا التهديد الروسي المزعوم للاتحاد الأوروبي.بوتين: العلاقات بين روسيا وتركيا بناءة ونحن نحافظ على اتصالات منتظمة
https://sarabic.ae/20241028/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يقيم-فرص-أوكرانيا-في-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1094253143.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
زعيم حزب فرنسي: يجب تدمير الاتحاد الأوروبي قبل أن يبدأ الحرب
صرح زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أن تقرير الرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستي حول الاستعداد المدني والعسكري للاتحاد الأوروبي يشير إلى استعداده لحرب واسعة النطاق.
وعلق فيليبو على الوثيقة عبر منصة "إكس"، قائلاً: "جنون كامل! ... الاتحاد الأوروبي يريد حرباً شاملة".
وأشار إلى أن اقتراح نينيستي بالترويج بين الأوروبيين لإعداد مؤونة شخصية تكفي لثلاثة أيام في حالة حدوث حالة طارئة. ويرى فيليبو أن سكان الاتحاد الأوروبي يُدفعون إلى صراع مباشر ضد روسيا التي تُقدَّم على أنها أحد التهديدات الرئيسية المزعومة للاتحاد الأوروبي.
وقال: "يجب أن ننسحب منه (الاتحاد) على وجه السرعة وندمره".
وأعد نينيستي الوثيقة بناءً على طلب من رئيسة المفوضية الأوروبية التي أعيد انتخابها أورسولا فون دير لاين، التي سبق أن أعلنت نيتها تحويل الاتحاد الأوروبي من اتحاد "تجاري" إلى "عسكري".
وتتضمن مقترحات الرئيس الفنلندي السابق صلاحيات أمنية إضافية لبروكسل، وقانونًا في حالة التهديد الخارجي وزيادة المساعدات لأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، يذكر التقرير مرارًا وتكرارًا التهديد الروسي المزعوم للاتحاد الأوروبي.