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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241220/مسؤولون-أوكرانيون-يعترفون-قد-نضطر-للتنازل-عن-مساحات-واسعة-لروسيا-1096021631.html
مسؤولون أوكرانيون يعترفون: قد نضطر للتنازل عن مساحات واسعة لروسيا
مسؤولون أوكرانيون يعترفون: قد نضطر للتنازل عن مساحات واسعة لروسيا
سبوتنيك عربي
أكد مسؤولون أوكرانيون وعدد من حلفاء بلادهم الغربيين، أن تركيز إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، على تقديم الدعم العسكري لكييف، وفرض المزيد من العقوبات... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T16:22+0000
2024-12-20T16:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووسط هذه التطورات، فإن أوكرانيا تواجه احتمال الدخول في تسوية صعبة، قد تضطر بموجبها للتنازل عن مساحات كبيرة من أراضيها مقابل ضمانات أمنية محدودة، دون تحقيق هدف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي طالما سعى إليه فلاديمير زيلينسكي، بحسب تصريحات المسؤولين الأوكرانيين لوسائل إعلام غربية.من جانبهم، أعرب مسؤولون أمريكيون آخرون، عن إحباطهم من بعض الحكومات الأوروبية التي كانت بطيئة في التعامل مع العملية العسكرية الروسية الخاصة، وترددت في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، ولم تتخذ مواقف أكثر حزما، إلا بعد الكشف عن الانتهاكات الروسية المزعومة.وأشار المسؤولون، في تصريحات لوسائل الإعلام الغربية، إلى أن "المواقف الأوروبية، وخصوصا في برلين، كانت في الغالب متحفظة بشأن فرض عقوبات أشد على روسيا، وحتى مع تراجع الدعم الأمريكي لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، استمرت بعض الدول الأوروبية في معارضة هذه الخطوة بقوة".وفي خضم ذلك، رأى مسؤولون آخرون أن النتيجة بالنسبة لأوكرانيا قد تكون متشابهة، بغض النظر عما إذا كان بايدن أو الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في السلطة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق، إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي تشكل تهديدا لأمن روسيا، وأكد أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وصرح بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مراراً وتكراراً عن آراء مفادها أن العقوبات غير فعالة.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20241220/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-أوكرانيا-تخسر-الصراع-1095996186.html
https://sarabic.ae/20241219/زيلينسكي-يكشف-عن-إمكانية-نشر-الغرب-لجنوده-في-أوكرانيا-1095987600.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

مسؤولون أوكرانيون يعترفون: قد نضطر للتنازل عن مساحات واسعة لروسيا

16:22 GMT 20.12.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي.
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي.
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكد مسؤولون أوكرانيون وعدد من حلفاء بلادهم الغربيين، أن تركيز إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، على تقديم الدعم العسكري لكييف، وفرض المزيد من العقوبات لإضعاف الاقتصاد الروسي، مع اقتراب نهاية ولايته الشهر المقبل، "ما هي إلا جهود غير كافية، وجاءت متأخرة للغاية".
ووسط هذه التطورات، فإن أوكرانيا تواجه احتمال الدخول في تسوية صعبة، قد تضطر بموجبها للتنازل عن مساحات كبيرة من أراضيها مقابل ضمانات أمنية محدودة، دون تحقيق هدف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي طالما سعى إليه فلاديمير زيلينسكي، بحسب تصريحات المسؤولين الأوكرانيين لوسائل إعلام غربية.

وبحسب المسؤولين الأوكرانيين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، فإن "هذا السيناريو هو إلى حد كبير نتيجة للقرارات التي اتخذتها إدارة بايدن أو تلك التي فشلت في اتخاذها، خلال العامين الماضيين".

من جانبهم، أعرب مسؤولون أمريكيون آخرون، عن إحباطهم من بعض الحكومات الأوروبية التي كانت بطيئة في التعامل مع العملية العسكرية الروسية الخاصة، وترددت في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، ولم تتخذ مواقف أكثر حزما، إلا بعد الكشف عن الانتهاكات الروسية المزعومة.
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس وزراء سلوفاكيا: أوكرانيا تخسر الصراع
08:46 GMT
وأشار المسؤولون، في تصريحات لوسائل الإعلام الغربية، إلى أن "المواقف الأوروبية، وخصوصا في برلين، كانت في الغالب متحفظة بشأن فرض عقوبات أشد على روسيا، وحتى مع تراجع الدعم الأمريكي لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، استمرت بعض الدول الأوروبية في معارضة هذه الخطوة بقوة".
وفي خضم ذلك، رأى مسؤولون آخرون أن النتيجة بالنسبة لأوكرانيا قد تكون متشابهة، بغض النظر عما إذا كان بايدن أو الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في السلطة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق، إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي تشكل تهديدا لأمن روسيا، وأكد أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يكشف عن إمكانية نشر الغرب لجنوده في أوكرانيا
أمس, 19:08 GMT
وصرح بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مراراً وتكراراً عن آراء مفادها أن العقوبات غير فعالة.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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