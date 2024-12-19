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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241219/زيلينسكي-يكشف-عن-إمكانية-نشر-الغرب-لجنوده-في-أوكرانيا-1095987600.html
زيلينسكي يكشف عن إمكانية نشر الغرب لجنوده في أوكرانيا
زيلينسكي يكشف عن إمكانية نشر الغرب لجنوده في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح فلاديمير زيلينسكي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لم يتخذوا بعد قرارًا بشأن مسألة نشر أفراد عسكريين غربيين في أوكرانيا. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T19:08+0000
2024-12-19T19:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي في الاتحاد الأوروبي، ردا على سؤال حول الضمانات الأمنية لكييف وما إذا كانت ستشمل نشر قوات غربية في أوكرانيا: "لا أستطيع مناقشة هذا الأمر علناً الآن، لا توجد قرارات بشأن هذه القضية".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤول أوروبي لم تذكر اسمه، أنه لا يوجد إجماع في الاتحاد الأوروبي على إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع، وبالتالي فإن إمكانية إنشاء تحالف من 5 إلى 8 دول بشأن هذه القضية أمر مستبعد ويجري النظر فيها.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20241219/الأمين-العام-للناتو-يعلن-اعتزامه-مناقشة-مسألة-المساعدات-الطارئة-لكييف-مع-زيلينسكي-1095984849.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يكشف عن إمكانية نشر الغرب لجنوده في أوكرانيا

19:08 GMT 19.12.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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صرح فلاديمير زيلينسكي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لم يتخذوا بعد قرارًا بشأن مسألة نشر أفراد عسكريين غربيين في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي في الاتحاد الأوروبي، ردا على سؤال حول الضمانات الأمنية لكييف وما إذا كانت ستشمل نشر قوات غربية في أوكرانيا: "لا أستطيع مناقشة هذا الأمر علناً الآن، لا توجد قرارات بشأن هذه القضية".

وتابع: "لا يمكنني مشاركة التفاصيل حتى يتم اتخاذ القرار، وهو قرار موحد من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فهذا مهم للغاية".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤول أوروبي لم تذكر اسمه، أنه لا يوجد إجماع في الاتحاد الأوروبي على إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع، وبالتالي فإن إمكانية إنشاء تحالف من 5 إلى 8 دول بشأن هذه القضية أمر مستبعد ويجري النظر فيها.
تدريب قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمين العام للناتو يعلن اعتزامه مناقشة مسألة المساعدات الطارئة لكييف مع زيلينسكي
17:39 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو13:02 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
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