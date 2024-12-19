https://sarabic.ae/20241219/بوتين-روسيا-مستعدة-للدخول-في-مبارزة-تكنولوجية-باستخدام-أوريشنيك-في-أي-مكان-1095982206.html
بوتين: روسيا مستعدة للدخول في مبارزة تكنولوجية باستخدام "أوريشنيك" في أي مكان
بوتين: روسيا مستعدة للدخول في مبارزة تكنولوجية باستخدام "أوريشنيك" في أي مكان
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا يمكنها الدخول في مبارزة تكنولوجية بين نظام صواريخ "أوريشنيك" وأنظمة الدفاع الجوي الغربية، ليس فقط في... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T16:49+0000
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وقال بوتين، ردا على سؤال لماذا اقترح خلال الحوار السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين الروس، إجراء مبارزة تكنولوجية بين "أوريشنيك" والدفاع الجوي الغربي في كييف: "من الممكن في مكان آخر".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاصيل تطوير النظام الصاروخي الروسي "أوريشنيك"، مؤكدا أنه سلاح حديث وجديد للغاية.ودعا بوتين الخبراء الغربيين لتحديد هدف لتدميره من قبل "أوريشنيك" في كييف، وقال إن روسيا مستعدة لذلك، وستكون مبارزة عالية التقنية.
https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يكشف-تفاصيل-تطوير-سلاح-أوريشنيك-الروسي----1095955937.html
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بوتين: روسيا مستعدة للدخول في مبارزة تكنولوجية باستخدام "أوريشنيك" في أي مكان
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا يمكنها الدخول في مبارزة تكنولوجية بين نظام صواريخ "أوريشنيك" وأنظمة الدفاع الجوي الغربية، ليس فقط في كييف، ولكن أيضا في أماكن أخرى.
وقال بوتين، ردا على سؤال لماذا اقترح خلال الحوار السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين الروس، إجراء مبارزة تكنولوجية بين "أوريشنيك" والدفاع الجوي الغربي في كييف: "من الممكن في مكان آخر".
وأضاف: "في كييف، وفقًا لما أعرفه، قامت الدول الغربية بالفعل بتنظيم نظام دفاع جوي خطير إلى حد ما هناك. حسنًا، دعهم يشغلون كل ما لديهم، بما في ذلك منظومات الصواريخ الجديدة المتمركزة في بولندا ورومانيا، لن تصل إلى "أوريشنيك"، مؤكدًا على وجود 24 نظامًا جديدًا للدفاع الصاروخي في مهمة قتالية في رومانيا وبولندا.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاصيل تطوير النظام الصاروخي الروسي "أوريشنيك"، مؤكدا أنه سلاح حديث وجديد للغاية.
ووصف بوتين، خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين الروس، أحدث نظام صاروخي روسي "أوريشنيك"، بأنه "سلاح حديث وجديد للغاية".
ودعا بوتين الخبراء الغربيين لتحديد هدف لتدميره من قبل "أوريشنيك" في كييف، وقال إن روسيا مستعدة لذلك، وستكون مبارزة عالية التقنية.