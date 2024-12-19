https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يكشف-تفاصيل-تطوير-سلاح-أوريشنيك-الروسي----1095955937.html

بوتين يكشف تفاصيل تطوير سلاح "أوريشنيك" الروسي

بوتين يكشف تفاصيل تطوير سلاح "أوريشنيك" الروسي

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تفاصيل تطوير النظام الصاروخي الروسي "أوريشنيك"، مؤكدا أنه سلاح حديث وجديد للغاية. 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T11:09+0000

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2024-12-19T11:09+0000

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وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي خلال "الخط المباشر" مع بوتين، أحدث نظام صاروخي روسي "أوريشنيك" بأنه "سلاح حديث وجديد للغاية".وأكد بوتين أنه شارك في قرار إنتاج أحدث صاروخ باليستي روسي متوسط ​​المدى "أوريشنيك"، وأضاف: "لقد فكر العلماء والمصممون والمهندسون (حول تطوير"أوريشنيك") في ما يجب عليهم فعله، وقاموا بتنسيق موقفهم مع وزارة الدفاع، ومع العميل. وفي النهاية، وصل هذا الأمر إليّ أيضًا، وشاركت أيضًا في القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيتم إنتاجه أم لا، وبأي حجم ومتى وكيف".وأشار بوتين إلى أن "أوريشنيك" تم إنشاؤه على أساس تطوير التصاميم الروسية السابقة، والتي تم تعديلها، وعلّق قائلا:ونوه بوتين إلى أن العدو ليس لديه فرصة لإسقاط أو تدمير "أوريشنيك" بسهولة. وأشار إلى أن منظومات الصواريخ الجديدة المتمركزة في بولندا ورومانيا لن تصل الى "أوريشنيك"، مؤكدا على وجود 24 نظامًا جديدًا للدفاع الصاروخي في مهمة قتالية في رومانيا وبولندا.وتابع: "فليعرضوا علينا (الخبراء الغربيون) ودعهم يعرضون على أولئك الموجودين في الغرب والولايات المتحدة، الذين يدفعون لهم مقابل تحليلاتهم إجراء نوع من التجارب التكنولوجية، مثل مبارزة التكنولوجيا الفائقة في القرن الحادي والعشرين".وأضاف بوتين: "دعوهم يحددون بعض الأشياء لتدميرها في كييف، وسوف يركزون كل قوات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي هناك، وسنضرب هناك بصواريخ "أوريشنيك" وسنرى ما سيحدث، ونحن مستعدون لمثل هذه التجربة".وينعقد "الخط المباشر" مع بوتين، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حيث يتم بث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" عند الظهر. ويذكر أنه تجاوز عدد الزيارات في بداية البرنامج 2.2 مليون زيارة.بوتين: من الممكن نشر صواريخ "أوريشنيك" في بيلاروسيا عام 2025روسيا تكشف عن المواد التي ساعدت بتصنيع "أوريشنيك"

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