https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يكشف-تفاصيل-تطوير-سلاح-أوريشنيك-الروسي----1095955937.html
بوتين يكشف تفاصيل تطوير سلاح "أوريشنيك" الروسي
بوتين يكشف تفاصيل تطوير سلاح "أوريشنيك" الروسي
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تفاصيل تطوير النظام الصاروخي الروسي "أوريشنيك"، مؤكدا أنه سلاح حديث وجديد للغاية. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T11:09+0000
2024-12-19T11:09+0000
2024-12-19T11:09+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
فلاديمير بوتين
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/12/1095924148_0:59:3095:1800_1920x0_80_0_0_cfbc68e1395ff2d4ff8d5887e3cee8cb.jpg
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي خلال "الخط المباشر" مع بوتين، أحدث نظام صاروخي روسي "أوريشنيك" بأنه "سلاح حديث وجديد للغاية".وأكد بوتين أنه شارك في قرار إنتاج أحدث صاروخ باليستي روسي متوسط المدى "أوريشنيك"، وأضاف: "لقد فكر العلماء والمصممون والمهندسون (حول تطوير"أوريشنيك") في ما يجب عليهم فعله، وقاموا بتنسيق موقفهم مع وزارة الدفاع، ومع العميل. وفي النهاية، وصل هذا الأمر إليّ أيضًا، وشاركت أيضًا في القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيتم إنتاجه أم لا، وبأي حجم ومتى وكيف".وأشار بوتين إلى أن "أوريشنيك" تم إنشاؤه على أساس تطوير التصاميم الروسية السابقة، والتي تم تعديلها، وعلّق قائلا:ونوه بوتين إلى أن العدو ليس لديه فرصة لإسقاط أو تدمير "أوريشنيك" بسهولة. وأشار إلى أن منظومات الصواريخ الجديدة المتمركزة في بولندا ورومانيا لن تصل الى "أوريشنيك"، مؤكدا على وجود 24 نظامًا جديدًا للدفاع الصاروخي في مهمة قتالية في رومانيا وبولندا.وتابع: "فليعرضوا علينا (الخبراء الغربيون) ودعهم يعرضون على أولئك الموجودين في الغرب والولايات المتحدة، الذين يدفعون لهم مقابل تحليلاتهم إجراء نوع من التجارب التكنولوجية، مثل مبارزة التكنولوجيا الفائقة في القرن الحادي والعشرين".وأضاف بوتين: "دعوهم يحددون بعض الأشياء لتدميرها في كييف، وسوف يركزون كل قوات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي هناك، وسنضرب هناك بصواريخ "أوريشنيك" وسنرى ما سيحدث، ونحن مستعدون لمثل هذه التجربة".وينعقد "الخط المباشر" مع بوتين، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حيث يتم بث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" عند الظهر. ويذكر أنه تجاوز عدد الزيارات في بداية البرنامج 2.2 مليون زيارة.بوتين: من الممكن نشر صواريخ "أوريشنيك" في بيلاروسيا عام 2025روسيا تكشف عن المواد التي ساعدت بتصنيع "أوريشنيك"
https://sarabic.ae/20241128/بوتين-شبه-صاروخ--أوريشنيك-بالنيزك-لهذا-السبب--1095295626.html
https://sarabic.ae/20241212/أوريشنيك-الروسي-5-أشياء-تميز-أخطر-صاروخ-في-العالم-1095732872.html
https://sarabic.ae/20241215/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-تنفي-تواصلها-مع-سي-أي-أيه-قبيل-استخدام-صواريخ-أوريشنيك-1095798991.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/12/1095924148_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_2ea4a36c97426ab3a09ff9162280ff2a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين, رصد عسكري
بوتين يكشف تفاصيل تطوير سلاح "أوريشنيك" الروسي
كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تفاصيل تطوير النظام الصاروخي الروسي "أوريشنيك"، مؤكدا أنه سلاح حديث وجديد للغاية.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي خلال "الخط المباشر" مع بوتين، أحدث نظام صاروخي روسي "أوريشنيك" بأنه "سلاح حديث وجديد للغاية".
وأكد بوتين أنه شارك في قرار إنتاج أحدث صاروخ باليستي روسي متوسط المدى "أوريشنيك"، وأضاف: "لقد فكر العلماء والمصممون والمهندسون (حول تطوير"أوريشنيك") في ما يجب عليهم فعله، وقاموا بتنسيق موقفهم مع وزارة الدفاع، ومع العميل. وفي النهاية، وصل هذا الأمر إليّ أيضًا، وشاركت أيضًا في القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيتم إنتاجه أم لا، وبأي حجم ومتى وكيف".
وأشار بوتين إلى أن "أوريشنيك"
تم إنشاؤه على أساس تطوير التصاميم الروسية السابقة، والتي تم تعديلها، وعلّق قائلا:
"كل ما يتم القيام به في أي مجال من مجالات النشاط يعتمد على بعض التطورات السابقة، على الإنجازات السابقة، ثم يتخذ الناس خطوة إلى الأمام. كل شيء هو نفسه بالنسبة لـ"أوريشنيك". كانت هناك تطورات وتطورات من الفترة الزمنية الروسية في هذه القاعدة، فكر العلماء والمصممون والمهندسون فيما يجب عليهم فعله، ونسقوا موقفهم مع وزارة الدفاع، ومع العميل".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ونوه بوتين إلى أن العدو ليس لديه فرصة لإسقاط أو تدمير "أوريشنيك" بسهولة.
وأشار إلى أن منظومات الصواريخ الجديدة المتمركزة في بولندا ورومانيا لن تصل الى "أوريشنيك"، مؤكدا على وجود 24 نظامًا جديدًا للدفاع الصاروخي في مهمة قتالية في رومانيا وبولندا.
وقال بوتين: "دعونا نتخيل أن نظامنا (أوريشنيك) يقع على مسافة ألفي كيلومتر، حتى الأنظمة المضادة للصواريخ الموجودة على الأراضي البولندية لن تصل إليه".
ودعا بوتين الخبراء الغربيين لتحديد هدف لتدميره من قبل "أوريشنيك" في كييف، وقال إن روسيا مستعدة لذلك، وستكون مبارزة عالية التقنية.
وتابع: "فليعرضوا علينا (الخبراء الغربيون) ودعهم يعرضون على أولئك الموجودين في الغرب والولايات المتحدة، الذين يدفعون لهم مقابل تحليلاتهم إجراء نوع من التجارب التكنولوجية،
مثل مبارزة التكنولوجيا الفائقة في القرن الحادي والعشرين".
وأضاف بوتين: "دعوهم يحددون بعض الأشياء لتدميرها في كييف، وسوف يركزون كل قوات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي هناك، وسنضرب هناك بصواريخ "أوريشنيك"
وسنرى ما سيحدث، ونحن مستعدون لمثل هذه التجربة".
وينعقد "الخط المباشر" مع بوتين،
بالإضافة إلى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حيث يتم بث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" عند الظهر. ويذكر أنه تجاوز عدد الزيارات في بداية البرنامج 2.2 مليون زيارة.