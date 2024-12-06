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بوتين: من الممكن نشر صواريخ "أوريشنيك" في بيلاروسيا عام 2025
بوتين: من الممكن نشر صواريخ "أوريشنيك" في بيلاروسيا عام 2025
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه من الممكن نشر مجمعات صواريخ "أوريشنيك" في بيلاروسيا، في النصف الثاني من عام 2025. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأشار بوتين إلى ضرورة حل عدد من القضايا الفنية، بما في ذلك تحديد المدى الأدنى، قبل نشر مجمعات "أوريشنيك" في بيلاروسيا.وقال بوتين: "هناك عدد من القضايا الفنية هنا التي يجب حلها من قبل المتخصصين، وهي تحديد الحد الأدنى للنطاق مع الأخذ في الاعتبار أولويات ضمان أمن جمهورية بيلاروسيا، ويجب على المتخصصين العمل هنا". وشدد بوتين على أن القيادة العسكرية والسياسية لمينسك هي التي ستحدد أهداف صواريخ "أوريشنيك" من أراضي بيلاروسيا ضد عدو محتمل. وأكد بوتين أن نشر المجمعات الصاروخية "أوريشنيك" في بيلاروسيا ممكن في النصف الثاني، من عام 2025.بوتين شبه صاروخ "أوريشنيك" بالنيزك لهذا السبب لافروف: الأوكرانيون لا يستطيعون استخدام أسلحة متقدمة بعيدة المدى دون مشاركة من عسكريين أمريكيين
https://sarabic.ae/20241206/بوتين-الاتفاق-مع-بيلاروسيا-يسمح-باستخدام-الأسلحة-النووية---1095552150.html
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بوتين: من الممكن نشر صواريخ "أوريشنيك" في بيلاروسيا عام 2025

14:51 GMT 06.12.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه من الممكن نشر مجمعات صواريخ "أوريشنيك" في بيلاروسيا، في النصف الثاني من عام 2025.
وأشار بوتين إلى ضرورة حل عدد من القضايا الفنية، بما في ذلك تحديد المدى الأدنى، قبل نشر مجمعات "أوريشنيك" في بيلاروسيا.
وقال بوتين: "هناك عدد من القضايا الفنية هنا التي يجب حلها من قبل المتخصصين، وهي تحديد الحد الأدنى للنطاق مع الأخذ في الاعتبار أولويات ضمان أمن جمهورية بيلاروسيا، ويجب على المتخصصين العمل هنا".

يذكر أنه بعد اجتماع مجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد في مينسك، أعرب رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، عن رغبته بنشر مجمعات صواريخ "أوريشنيك" على أراضي بيلاروسيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: الاتفاق مع بيلاروسيا يسمح باستخدام الأسلحة النووية
13:28 GMT
وشدد بوتين على أن القيادة العسكرية والسياسية لمينسك هي التي ستحدد أهداف صواريخ "أوريشنيك" من أراضي بيلاروسيا ضد عدو محتمل.
وأكد بوتين أن نشر المجمعات الصاروخية "أوريشنيك" في بيلاروسيا ممكن في النصف الثاني، من عام 2025.
بوتين شبه صاروخ "أوريشنيك" بالنيزك لهذا السبب
لافروف: الأوكرانيون لا يستطيعون استخدام أسلحة متقدمة بعيدة المدى دون مشاركة من عسكريين أمريكيين
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