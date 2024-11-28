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بوتين يشارك في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان... فيديو
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
12:31 GMT
29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
13:30 GMT
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خبير: نتنياهو لم يستطع تحقيق أهدافه في لبنان
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
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29 د
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الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
18:33 GMT
29 د
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ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
12:03 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
13:03 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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بوتين يشارك في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان... فيديو
بوتين يشارك في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان... فيديو
سبوتنيك عربي
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
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قادة دول رابطة الدول المستقلة يشاركون في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
سبوتنيك عربي
قادة دول رابطة الدول المستقلة يشاركون في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
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روسيا, العالم, видео
روسيا, العالم, видео

بوتين يشارك في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان... فيديو

08:39 GMT 28.11.2024 (تم التحديث: 09:06 GMT 28.11.2024)
© Sputnikبوتين يشارك في اجتماع قادة رابطة الدول المستقلة
بوتين يشارك في اجتماع قادة رابطة الدول المستقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
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يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.
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