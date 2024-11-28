https://sarabic.ae/20241128/-زعماء-رابطة-الدول-المستقلة-يشاركون-في-اجتماع-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-كازاخستان-1095276867.html
بوتين يشارك في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان... فيديو
بوتين يشارك في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان... فيديو
سبوتنيك عربي
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T08:39+0000
2024-11-28T08:39+0000
2024-11-28T09:06+0000
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قادة دول رابطة الدول المستقلة يشاركون في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
سبوتنيك عربي
قادة دول رابطة الدول المستقلة يشاركون في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
2024-11-28T08:39+0000
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بوتين يشارك في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان... فيديو
08:39 GMT 28.11.2024 (تم التحديث: 09:06 GMT 28.11.2024)
يتبع
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.