https://sarabic.ae/20241128/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-إرسال-موسكو-إشارات-تحذير-لواشنطن-حول-توسيع-رقعة-هجمات-أتاكمز-1095270882.html
الخارجية الروسية تكشف عن إرسال موسكو إشارات تحذير لواشنطن حول توسيع رقعة هجمات "أتاكمس"
الخارجية الروسية تكشف عن إرسال موسكو إشارات تحذير لواشنطن حول توسيع رقعة هجمات "أتاكمس"
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو ترسل بانتظام، إشارات تحذير شفهية و"ملموسة"، إلى واشنطن، حول مخاطر توسيع رقعة هجمات "أتاكمس" في روسيا. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T05:34+0000
2024-11-28T05:34+0000
2024-11-28T05:56+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال ريابكوف، لوكالة "سبوتنيك": "يتم إرسال جميع إشارات التحذير بانتظام، اللفظية منها والمادية (الملموسة)، على سبيل المثال، اختبار وإطلاق قتالي لنظام جديد متوسط المدى يسمى أوريشنيك".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، الإذن الذي أصدرته السلطات الأمريكية لأوكرانيا باستخدام صواريخ أتاكمس بعيدة المدى لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه في وقت سابق نداء، ذكر فيه أن أوكرانيا شنت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، هجمات على أهداف في منطقتي كورسك وبريانسك، باستخدام صواريخ أتاكمس الأمريكية بعيدة المدى، وصواريخ ستورم شادو البريطانية، بعيدة المدى.وفي ظروف القتال، تم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى "أوريشنيك"، الباليستي، الفرط صوتي، دون تذخيره بشحنة نووية.
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روسيا, رصد عسكري
الخارجية الروسية تكشف عن إرسال موسكو إشارات تحذير لواشنطن حول توسيع رقعة هجمات "أتاكمس"
05:34 GMT 28.11.2024 (تم التحديث: 05:56 GMT 28.11.2024)
يتبع
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو ترسل بانتظام، إشارات تحذير شفهية و"ملموسة"، إلى واشنطن، حول مخاطر توسيع رقعة هجمات "أتاكمس" في روسيا.
وقال ريابكوف، لوكالة "سبوتنيك": "يتم إرسال جميع إشارات التحذير بانتظام، اللفظية منها والمادية (الملموسة)، على سبيل المثال، اختبار وإطلاق قتالي لنظام جديد متوسط المدى يسمى أوريشنيك".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، الإذن الذي أصدرته السلطات الأمريكية لأوكرانيا باستخدام صواريخ أتاكمس بعيدة المدى لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية.
وأوضح أيضًا أن الهجمات بالصواريخ الأمريكية بعيدة المدى، تركزت على مقاطعة كورسك.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه في وقت سابق نداء، ذكر فيه أن أوكرانيا شنت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، هجمات على أهداف في منطقتي كورسك وبريانسك، باستخدام صواريخ أتاكمس الأمريكية بعيدة المدى، وصواريخ ستورم شادو البريطانية، بعيدة المدى.
ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وفي ظروف القتال، تم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى "أوريشنيك"، الباليستي، الفرط صوتي، دون تذخيره بشحنة نووية.