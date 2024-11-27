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https://sarabic.ae/20241127/روسيا-تكشف-عن-المواد-التي-ساعدت-بتصنيع-أوريشنيك-1095264919.html
روسيا تكشف عن المواد التي ساعدت بتصنيع "أوريشنيك"
روسيا تكشف عن المواد التي ساعدت بتصنيع "أوريشنيك"
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس مركز الأبحاث الوطني لمعهد "كورتشاتوفسك"، ميخائيل كوفالتشوك، بأن المواد المتاحة لروسيا والتي يمكنها تحمل درجات الحرارة المرتفعة للغاية، مكنت من إنشاء... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T18:49+0000
2024-11-27T18:49+0000
روسيا
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وقال كوفالتشوك خلال مقابلة على هامش المؤتمر الرابع للعلماء الشباب، المنعقد في إقليم سيريوس الفيدرالي الروسي: "تم عرض "أوريشنيك" في ذلك اليوم، لماذا فعلنا هذا، لماذا تجاوزنا الجميع؟ لأننا أحد قادة العالم الخمسة، فقد صنعنا أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت في وقت قصير".ووفقا له، فإن الخطوة التالية يجب أن تكون المواد التي يمكن أن تتحمل 2500-3000 درجة.وقال: "المواد الأخرى التي يمكنها تحمل درجات الحرارة العالية ستجعل من الممكن صنع أسلحة أكثر تقدما، والخطوة التالية يجب أن تكون مواد يمكنها تحمل درجات حرارة تتراوح بين 2500 و 3000 درجة".وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الفائت، إلى أنه يتم اختبار العديد من الأنظمة المشابهة لنظام أوريشنيك في روسيا.وأكد بوتين أن "نظام "أوريشنيك" عند استخدامه على نطاق واسع ضد أهداف العدو سيكون مشابهًا للسلاح الاستراتيجي".وحذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم الجمعة، من تجاهل تهديدات روسيا بعد اخبتارها للصاورخ الباليتسي "أوريشنيك"، مؤكدًا أن على الدول الغربية أن تأخذ التحذيرات على محمل الجد.بايدن يناقش آخر التطورات في أوكرانيا مع ماكرونصاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي خال من حشوة نووية يدمر مجمعا صناعيا عسكريا أوكرانياالمجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"
https://sarabic.ae/20241125/ميزات-الصاروخ-الروسي-الأحدث-أوريشنيك-1095155098.html
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روسيا

روسيا تكشف عن المواد التي ساعدت بتصنيع "أوريشنيك"

18:49 GMT 27.11.2024
© Getty Images / Anton Petrusصاروخ
صاروخ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© Getty Images / Anton Petrus
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أفاد رئيس مركز الأبحاث الوطني لمعهد "كورتشاتوفسك"، ميخائيل كوفالتشوك، بأن المواد المتاحة لروسيا والتي يمكنها تحمل درجات الحرارة المرتفعة للغاية، مكنت من إنشاء مجمع "أوريشنيك" وستجعل من الممكن إنشاء أنواع أخرى من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وقال كوفالتشوك خلال مقابلة على هامش المؤتمر الرابع للعلماء الشباب، المنعقد في إقليم سيريوس الفيدرالي الروسي: "تم عرض "أوريشنيك" في ذلك اليوم، لماذا فعلنا هذا، لماذا تجاوزنا الجميع؟ لأننا أحد قادة العالم الخمسة، فقد صنعنا أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت في وقت قصير".

وتابع: "هذه هي المواد التي عملت سابقًا عند 1500 درجة، ثم عند 1800، وهذه عند 2000، وقد فعلنا ذلك، لكن الآخرين لم يفعلوا ذلك".

ووفقا له، فإن الخطوة التالية يجب أن تكون المواد التي يمكن أن تتحمل 2500-3000 درجة.
ميزات الصاروخ الروسي الأحدث أوريشنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
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ميزات الصاروخ الروسي الأحدث "أوريشنيك"
25 نوفمبر, 10:09 GMT
وقال: "المواد الأخرى التي يمكنها تحمل درجات الحرارة العالية ستجعل من الممكن صنع أسلحة أكثر تقدما، والخطوة التالية يجب أن تكون مواد يمكنها تحمل درجات حرارة تتراوح بين 2500 و 3000 درجة".
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الفائت، إلى أنه يتم اختبار العديد من الأنظمة المشابهة لنظام أوريشنيك في روسيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، إن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.

وأكد بوتين أن "نظام "أوريشنيك" عند استخدامه على نطاق واسع ضد أهداف العدو سيكون مشابهًا للسلاح الاستراتيجي".
وحذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم الجمعة، من تجاهل تهديدات روسيا بعد اخبتارها للصاورخ الباليتسي "أوريشنيك"، مؤكدًا أن على الدول الغربية أن تأخذ التحذيرات على محمل الجد.
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المجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"
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