البرلمان الأوروبي يحث الاتحاد على زيادة إمدادات الطائرات والصواريخ بعيدة المدى إلى كييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:17 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
12:31 GMT
29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو لم يستطع تحقيق أهدافه في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
12:03 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241128/البرلمان-الأوروبي-يحث-الاتحاد-على-زيادة-إمدادات-الطائرات-والصواريخ-بعيدة-المدى-إلى-كييف--1095271299.html
البرلمان الأوروبي يحث الاتحاد على زيادة إمدادات الطائرات والصواريخ بعيدة المدى إلى كييف
البرلمان الأوروبي يحث الاتحاد على زيادة إمدادات الطائرات والصواريخ بعيدة المدى إلى كييف
سبوتنيك عربي
ينوي أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرارمرتقب داعم لنظام كييف، دعوة دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك عن طريق زيادة إمدادات... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T06:47+0000
2024-11-28T06:47+0000
رصد عسكري
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086669944_0:125:2394:1472_1920x0_80_0_0_5412c9b8a5062da849aecccb45676c3f.jpg
وجاء في نص البيان، المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي: "يدعو البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك توريد الطائرات والصواريخ بعيدة المدى بما في ذلك "توروس" وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة بما في ذلك باتريوت، و "سامب-تي"، وذخائرها، فضلا عن توسيع برامج تدريب القوات الأوكرانية".كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرار يدعم أوكرانيا، دول الاتحاد الأوروبي على السعي إلى اعتماد حزمة العقوبات الخامسة عشرة التالية ضد روسيا، لتوسيع القيود في قطاعات المعادن والنووية والكيميائية والمصرفية.وأضاف البرلمان الأوروبي: "يدعو البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم مساعدة مالية طويلة الأجل بعد عام 2027 لإعادة إعمار أوكرانيا".ودعا أعضاء الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي، إلى إنشاء صيغة جديدة لتمويل الإمدادات العسكرية إلى كييف، لتحل محل صندوق السلام الأوروبي، الذي تم حظر أمواله بالنسبة لأوكرانيا حاليًا من قبل هنغاريا. وجاء في نص الوثيقة المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي: "يؤكد البرلمان الأوروبي على أنه إذا ظل صندوق السلام الأوروبي محظورًا حتى انعقاد المجلس الأوروبي القادم (في النصف الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2024)، فمن الضروري نشاء صيغة جديدة على الفور تشمل فقط الدول الأعضاء المستعدة والقادرة على تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا".روسيا تكشف عن المواد التي ساعدت بتصنيع "أوريشنيك"
https://sarabic.ae/20241128/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-إرسال-موسكو-إشارات-تحذير-لواشنطن-حول-توسيع-رقعة-هجمات-أتاكمز-1095270882.html
https://sarabic.ae/20241127/زيلينسكي-يقول-إنه-طلب-من-الغرب-نظام-دفاع-جوي-جديد-بعد-إطلاق-صاروخ-أوريشنيك-الروسي-الخارق-1095268805.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086669944_133:0:2261:1596_1920x0_80_0_0_8598337f01db981248c313ecd401a093.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار الاتحاد الأوروبي
رصد عسكري, أخبار الاتحاد الأوروبي

البرلمان الأوروبي يحث الاتحاد على زيادة إمدادات الطائرات والصواريخ بعيدة المدى إلى كييف

06:47 GMT 28.11.2024
© AP Photoصاروخ توروس أثناء تدريب قبالة الساحل الغربي في كوريا الجنوبية
صاروخ توروس أثناء تدريب قبالة الساحل الغربي في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
ينوي أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرارمرتقب داعم لنظام كييف، دعوة دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك عن طريق زيادة إمدادات الطائرات المقاتلة، والصواريخ بعيدة المدى.
وجاء في نص البيان، المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي: "يدعو البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك توريد الطائرات والصواريخ بعيدة المدى بما في ذلك "توروس" وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة بما في ذلك باتريوت، و "سامب-تي"، وذخائرها، فضلا عن توسيع برامج تدريب القوات الأوكرانية".
كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرار يدعم أوكرانيا، دول الاتحاد الأوروبي على السعي إلى اعتماد حزمة العقوبات الخامسة عشرة التالية ضد روسيا، لتوسيع القيود في قطاعات المعادن والنووية والكيميائية والمصرفية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
الخارجية الروسية تكشف عن إرسال موسكو إشارات تحذير لواشنطن حول توسيع رقعة هجمات "أتاكمس"
05:34 GMT
يطالب البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من العقوبات على القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة لروسيا (المعادن والنووية والكيميائية والزراعية والمصرفية)، وكذلك ضد الألومنيوم ومنتجات الصلب واليورانيوم والتيتانيوم والنيكل.
وأضاف البرلمان الأوروبي: "يدعو البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم مساعدة مالية طويلة الأجل بعد عام 2027 لإعادة إعمار أوكرانيا".

كما يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي، مرة أخرى إلى "تطوير حلول في إطار نظام قانوني موثوق، يسمح بمصادرة أصول الدولة الروسية المجمدة من قبل الاتحاد الأوروبي".

زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يقول إنه طلب من الغرب نظام دفاع جوي جديد بعد إطلاق صاروخ أوريشنيك الروسي الخارق
أمس, 23:19 GMT
ودعا أعضاء الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي، إلى إنشاء صيغة جديدة لتمويل الإمدادات العسكرية إلى كييف، لتحل محل صندوق السلام الأوروبي، الذي تم حظر أمواله بالنسبة لأوكرانيا حاليًا من قبل هنغاريا.
وجاء في نص الوثيقة المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي: "يؤكد البرلمان الأوروبي على أنه إذا ظل صندوق السلام الأوروبي محظورًا حتى انعقاد المجلس الأوروبي القادم (في النصف الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2024)، فمن الضروري نشاء صيغة جديدة على الفور تشمل فقط الدول الأعضاء المستعدة والقادرة على تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا".
روسيا تكشف عن المواد التي ساعدت بتصنيع "أوريشنيك"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала