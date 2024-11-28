https://sarabic.ae/20241128/البرلمان-الأوروبي-يحث-الاتحاد-على-زيادة-إمدادات-الطائرات-والصواريخ-بعيدة-المدى-إلى-كييف--1095271299.html
البرلمان الأوروبي يحث الاتحاد على زيادة إمدادات الطائرات والصواريخ بعيدة المدى إلى كييف
البرلمان الأوروبي يحث الاتحاد على زيادة إمدادات الطائرات والصواريخ بعيدة المدى إلى كييف
سبوتنيك عربي
ينوي أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرارمرتقب داعم لنظام كييف، دعوة دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك عن طريق زيادة إمدادات... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T06:47+0000
2024-11-28T06:47+0000
2024-11-28T06:47+0000
رصد عسكري
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وجاء في نص البيان، المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي: "يدعو البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك توريد الطائرات والصواريخ بعيدة المدى بما في ذلك "توروس" وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة بما في ذلك باتريوت، و "سامب-تي"، وذخائرها، فضلا عن توسيع برامج تدريب القوات الأوكرانية".كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرار يدعم أوكرانيا، دول الاتحاد الأوروبي على السعي إلى اعتماد حزمة العقوبات الخامسة عشرة التالية ضد روسيا، لتوسيع القيود في قطاعات المعادن والنووية والكيميائية والمصرفية.وأضاف البرلمان الأوروبي: "يدعو البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم مساعدة مالية طويلة الأجل بعد عام 2027 لإعادة إعمار أوكرانيا".ودعا أعضاء الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي، إلى إنشاء صيغة جديدة لتمويل الإمدادات العسكرية إلى كييف، لتحل محل صندوق السلام الأوروبي، الذي تم حظر أمواله بالنسبة لأوكرانيا حاليًا من قبل هنغاريا. وجاء في نص الوثيقة المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي: "يؤكد البرلمان الأوروبي على أنه إذا ظل صندوق السلام الأوروبي محظورًا حتى انعقاد المجلس الأوروبي القادم (في النصف الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2024)، فمن الضروري نشاء صيغة جديدة على الفور تشمل فقط الدول الأعضاء المستعدة والقادرة على تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا".روسيا تكشف عن المواد التي ساعدت بتصنيع "أوريشنيك"
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رصد عسكري, أخبار الاتحاد الأوروبي
رصد عسكري, أخبار الاتحاد الأوروبي
البرلمان الأوروبي يحث الاتحاد على زيادة إمدادات الطائرات والصواريخ بعيدة المدى إلى كييف
ينوي أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرارمرتقب داعم لنظام كييف، دعوة دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك عن طريق زيادة إمدادات الطائرات المقاتلة، والصواريخ بعيدة المدى.
وجاء في نص البيان، المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي: "يدعو البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك توريد الطائرات والصواريخ بعيدة المدى بما في ذلك "توروس" وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة بما في ذلك باتريوت، و "سامب-تي"، وذخائرها، فضلا عن توسيع برامج تدريب القوات الأوكرانية".
كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرار يدعم أوكرانيا، دول الاتحاد الأوروبي على السعي إلى اعتماد حزمة العقوبات الخامسة عشرة التالية ضد روسيا، لتوسيع القيود في قطاعات المعادن والنووية والكيميائية والمصرفية.
يطالب البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من العقوبات على القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة لروسيا (المعادن والنووية والكيميائية والزراعية والمصرفية)، وكذلك ضد الألومنيوم ومنتجات الصلب واليورانيوم والتيتانيوم والنيكل.
وأضاف البرلمان الأوروبي: "يدعو البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم مساعدة مالية طويلة الأجل بعد عام 2027 لإعادة إعمار أوكرانيا".
كما يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي، مرة أخرى إلى "تطوير حلول في إطار نظام قانوني موثوق، يسمح بمصادرة أصول الدولة الروسية المجمدة من قبل الاتحاد الأوروبي".
ودعا أعضاء الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي، إلى إنشاء صيغة جديدة لتمويل الإمدادات العسكرية إلى كييف، لتحل محل صندوق السلام الأوروبي، الذي تم حظر أمواله بالنسبة لأوكرانيا حاليًا من قبل هنغاريا.
وجاء في نص الوثيقة المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي: "يؤكد البرلمان الأوروبي على أنه إذا ظل صندوق السلام الأوروبي محظورًا حتى انعقاد المجلس الأوروبي القادم (في النصف الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2024)، فمن الضروري نشاء صيغة جديدة على الفور تشمل فقط الدول الأعضاء المستعدة والقادرة على تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا".