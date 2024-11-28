https://sarabic.ae/20241128/البرلمان-الأوروبي-يحث-الاتحاد-على-زيادة-إمدادات-الطائرات-والصواريخ-بعيدة-المدى-إلى-كييف--1095271299.html

البرلمان الأوروبي يحث الاتحاد على زيادة إمدادات الطائرات والصواريخ بعيدة المدى إلى كييف

البرلمان الأوروبي يحث الاتحاد على زيادة إمدادات الطائرات والصواريخ بعيدة المدى إلى كييف

سبوتنيك عربي

ينوي أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرارمرتقب داعم لنظام كييف، دعوة دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك عن طريق زيادة إمدادات... 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T06:47+0000

2024-11-28T06:47+0000

2024-11-28T06:47+0000

رصد عسكري

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وجاء في نص البيان، المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي: "يدعو البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك توريد الطائرات والصواريخ بعيدة المدى بما في ذلك "توروس" وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة بما في ذلك باتريوت، و "سامب-تي"، وذخائرها، فضلا عن توسيع برامج تدريب القوات الأوكرانية".كما حث أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرار يدعم أوكرانيا، دول الاتحاد الأوروبي على السعي إلى اعتماد حزمة العقوبات الخامسة عشرة التالية ضد روسيا، لتوسيع القيود في قطاعات المعادن والنووية والكيميائية والمصرفية.وأضاف البرلمان الأوروبي: "يدعو البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم مساعدة مالية طويلة الأجل بعد عام 2027 لإعادة إعمار أوكرانيا".ودعا أعضاء الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي، إلى إنشاء صيغة جديدة لتمويل الإمدادات العسكرية إلى كييف، لتحل محل صندوق السلام الأوروبي، الذي تم حظر أمواله بالنسبة لأوكرانيا حاليًا من قبل هنغاريا. وجاء في نص الوثيقة المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي: "يؤكد البرلمان الأوروبي على أنه إذا ظل صندوق السلام الأوروبي محظورًا حتى انعقاد المجلس الأوروبي القادم (في النصف الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2024)، فمن الضروري نشاء صيغة جديدة على الفور تشمل فقط الدول الأعضاء المستعدة والقادرة على تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا".روسيا تكشف عن المواد التي ساعدت بتصنيع "أوريشنيك"

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رصد عسكري, أخبار الاتحاد الأوروبي