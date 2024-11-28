https://sarabic.ae/20241128/بوتين-شبه-صاروخ--أوريشنيك-بالنيزك-لهذا-السبب--1095295626.html

بوتين شبه صاروخ "أوريشنيك" بالنيزك لهذا السبب

بوتين شبه صاروخ "أوريشنيك" بالنيزك لهذا السبب

سبوتنيك عربي

شبّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، صاروخ "أوريشنيك" بسقوط النيزك نظرا لقدرته التدميرية الهائلة. 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T14:50+0000

2024-11-28T14:50+0000

2024-11-28T15:11+0000

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وقال بوتين على هامش جلسة مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، متحدثًا للصحفيين عن صاروخ "أوريشنيك" الذي تستخدمه روسيا إن "ضربتة قوية - مثل سقوط نيزك".ووفقًا لبوتين، يستخدم "أوريشنيك" عناصر قوية تصل حرارتها إلى 4 آلاف درجة، وهي قابلة للمقارنة بدرجة حرارة سطح الشمس.يذكر أن الرأس الحربي لـ"أوريشنيك" تبلغ حرارته 4000 درجة مئوية، أي ما يقارب أربع مرات حرارة الفولاذ المنصهر.ويمكن للرأس الحربي لـ"أوريشنيك" أن يذيب المعدن، ويبخر الخرسانة، ويدمر المركبات المدرعة على الفور.أما بالنسبة لمحركات الطائرات النفاثة، فتعمل غرف احتراق محركات الطائرات الحديثة بين 1500- 2000 درجة مئوية. وعند 4000 درجة مئوية، تتدهور المواد بسرعة، بعيدًا عن الحرارة التي تنتجها محركات الطائرات النفاثة.أما في ما يتعلق بالبلازما (البلازما هي المادة التي توجد في نواة النجوم أو أثناء تفاعلات الاندماج)، فتتجاوز حرارتها الـ10000 درجة مئوية. بينما "أوريشنيك" 4000 درجة مئوية، وهي أقل بكثير، إلا أنها لا تزال تمثل درجة حرارة شديدة قادرة على تدمير كبير.تأثير الحرارة على المعادنأما الخرسانة تتشقق وتتدهور عند 300 درجة مئوية. وعند 4000 درجة مئوية، ستتبخر الخرسانة، مع انصهار التعزيزات الفولاذية، مما يتسبب في انهيار هيكلي محتمل.والمركبات المصنوعة من الفولاذ والألمنيوم ستتدمر عند 4000 درجة مئوية، مع احتراق الإطارات وذوبان مكونات المحرك، وأنظمة الكهرباء، وهيكل السيارة. حتى المركبات العسكرية المدرعة ستعاني من ذوبان شديد وانهيار هيكلي.تأثير الحرارة على المبانيكما أعلن بوتين خلال الاجتماع عن "بدء الإنتاج التسلسلي للنظام الصاروخي فرط الصوتي "أوريشنيك"". وأضاف:ولم يستبعد بوتين استخدام نظام "أوريشنيك" الصاروخي الروسي ضد المنشآت العسكرية ومراكز صنع القرار، بما في ذلك في كييف.وأشار بوتين إلى أن وزارة الدفاع الروسية، وهيئة الأركان العامة للجيش الروسي، تعملان على اختيار أهداف لضربها على الأراضي الأوكرانية.زيلينسكي يقول إنه طلب من الغرب نظام دفاع جوي جديد بعد إطلاق صاروخ أوريشنيك الروسي الخارقبلينكن: إدارة بايدن ستدعم أوكرانيا حتى آخر يوم

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https://sarabic.ae/20241128/بوتين-مراكز-صنع-القرار-في-كييف-قد-تصبح-أهدافا-والدفاع-الروسية-تعمل-على-اختيارها-----1095287859.html

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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الجيش الروسي, رصد عسكري