https://sarabic.ae/20241127/بالأرقام--قواعد-عسكرية-أمريكية-يصلها-صاروخ--أوريشنيك-الروسي-في-دقائق-1095235480.html

بالأرقام... قواعد عسكرية أمريكية يصلها صاروخ "أوريشنيك" الروسي في دقائق

بالأرقام... قواعد عسكرية أمريكية يصلها صاروخ "أوريشنيك" الروسي في دقائق

سبوتنيك عربي

يصنف "أوريشنيك" ضمن الصواريخ الباليستية فرط الصوتية، التي لا تمتلك أي دولة في العالم قدرات دفاعية تستطيع اعتراضها بفضل سرعتها الخارقة التي تقدر بـ3 كلم / ثانية... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T08:52+0000

2024-11-27T08:52+0000

2024-11-27T08:52+0000

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وإضافة إلى قدرته على الوصول إلى جميع القواعد العسكرية في أوروبا، فإن هذا الصاروخ يستطيع أن يصل غالبية القواعد الأمريكية حول العالم عند إطلاقه من 3 مناطق روسية مختلفة لأن مداه يصل إلى 5 آلاف و500 كلم، حسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.عندما يتم إطلاقه من موقع إطلاق الصواريخ كابوستين يار في مقاطعة أستراخان الروسية، يصل إلى القواعد الأمريكية التالية في الشرق الأوسط:أما عندما يتم إطلاق الصاروخ من شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى شرق روسيا، فإنه يستطيع الوصول إلى القواعد الأمريكية الآتية:وعندما يتم إطلاق الصاروخ من منطقة تشوكوتكا في الشرق الأقصى لروسيا، فإنه يصل إلى القواعد الأمريكية الآتية:وتطور روسيا أقوى الأنظمة الصاروخية الهجومية في العالم ويشمل ذلك صاروخ "أوريشنيك" الذي يمكنه تدمير أي مدينة أوروبية خلال دقائق معدودة، وأكد ذلك قائد القوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية سيرغي كاراكايف خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إن صاروخ "أوريشنيك" من أحدث الأسلحة الروسية، التي لا يمتلك أحد قدرة على مواجهتها، مؤكدًا أن بلاده تحتفظ بالحق في استخدام أسلحتها ضد المنشآت العسكرية للدول التي سمحت باستخدام أسلحتها ضد منشآت روسية".واستخدمت روسيا هذا الصاروخ، الخميس الماضي، ضد منشآت عسكرية أوكرانية تبعد نحو ألف كيلومتر عن نقطة انطلاقه، مؤكدة قدرته على الوصول إلى جميع القواعد العسكرية للناتو في أوروبا، عند إطلاقه من منطقة أستراخان.

https://sarabic.ae/20241123/يصل-في-50-ثانية-صاروخ-أوريشنيك-الروسي-يضرب-جميع-مدن-أوروبا-1095117314.html

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية