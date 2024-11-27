بالأرقام... قواعد عسكرية أمريكية يصلها صاروخ "أوريشنيك" الروسي في دقائق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التوصل لاتفاق في لبنان وغزة صعب
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:17 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
12:31 GMT
29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241127/بالأرقام--قواعد-عسكرية-أمريكية-يصلها-صاروخ--أوريشنيك-الروسي-في-دقائق-1095235480.html
بالأرقام... قواعد عسكرية أمريكية يصلها صاروخ "أوريشنيك" الروسي في دقائق
بالأرقام... قواعد عسكرية أمريكية يصلها صاروخ "أوريشنيك" الروسي في دقائق
سبوتنيك عربي
يصنف "أوريشنيك" ضمن الصواريخ الباليستية فرط الصوتية، التي لا تمتلك أي دولة في العالم قدرات دفاعية تستطيع اعتراضها بفضل سرعتها الخارقة التي تقدر بـ3 كلم / ثانية... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T08:52+0000
2024-11-27T08:52+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1b/1095235728_0:221:2121:1414_1920x0_80_0_0_d0aa3d48c92407fe6e079a88a6dcb664.jpg
وإضافة إلى قدرته على الوصول إلى جميع القواعد العسكرية في أوروبا، فإن هذا الصاروخ يستطيع أن يصل غالبية القواعد الأمريكية حول العالم عند إطلاقه من 3 مناطق روسية مختلفة لأن مداه يصل إلى 5 آلاف و500 كلم، حسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.عندما يتم إطلاقه من موقع إطلاق الصواريخ كابوستين يار في مقاطعة أستراخان الروسية، يصل إلى القواعد الأمريكية التالية في الشرق الأوسط:أما عندما يتم إطلاق الصاروخ من شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى شرق روسيا، فإنه يستطيع الوصول إلى القواعد الأمريكية الآتية:وعندما يتم إطلاق الصاروخ من منطقة تشوكوتكا في الشرق الأقصى لروسيا، فإنه يصل إلى القواعد الأمريكية الآتية:وتطور روسيا أقوى الأنظمة الصاروخية الهجومية في العالم ويشمل ذلك صاروخ "أوريشنيك" الذي يمكنه تدمير أي مدينة أوروبية خلال دقائق معدودة، وأكد ذلك قائد القوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية سيرغي كاراكايف خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إن صاروخ "أوريشنيك" من أحدث الأسلحة الروسية، التي لا يمتلك أحد قدرة على مواجهتها، مؤكدًا أن بلاده تحتفظ بالحق في استخدام أسلحتها ضد المنشآت العسكرية للدول التي سمحت باستخدام أسلحتها ضد منشآت روسية".واستخدمت روسيا هذا الصاروخ، الخميس الماضي، ضد منشآت عسكرية أوكرانية تبعد نحو ألف كيلومتر عن نقطة انطلاقه، مؤكدة قدرته على الوصول إلى جميع القواعد العسكرية للناتو في أوروبا، عند إطلاقه من منطقة أستراخان.
https://sarabic.ae/20241123/يصل-في-50-ثانية-صاروخ-أوريشنيك-الروسي-يضرب-جميع-مدن-أوروبا-1095117314.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1b/1095235728_59:0:1944:1414_1920x0_80_0_0_8990d67e58e684310c41eaf87a4a7835.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

بالأرقام... قواعد عسكرية أمريكية يصلها صاروخ "أوريشنيك" الروسي في دقائق

08:52 GMT 27.11.2024
© Getty Images / Anton Petrusصواريخ
صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© Getty Images / Anton Petrus
تابعنا عبر
يصنف "أوريشنيك" ضمن الصواريخ الباليستية فرط الصوتية، التي لا تمتلك أي دولة في العالم قدرات دفاعية تستطيع اعتراضها بفضل سرعتها الخارقة التي تقدر بـ3 كلم / ثانية (نحو 10 آلاف و800 كلم/ ساعة).
وإضافة إلى قدرته على الوصول إلى جميع القواعد العسكرية في أوروبا، فإن هذا الصاروخ يستطيع أن يصل غالبية القواعد الأمريكية حول العالم عند إطلاقه من 3 مناطق روسية مختلفة لأن مداه يصل إلى 5 آلاف و500 كلم، حسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
صاروخ فرط صوتي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
يصل في 50 ثانية.. صاروخ "أوريشنيك" الروسي يضرب جميع مدن أوروبا
23 نوفمبر, 17:26 GMT

عندما يتم إطلاقه من موقع إطلاق الصواريخ كابوستين يار في مقاطعة أستراخان الروسية، يصل إلى القواعد الأمريكية التالية في الشرق الأوسط:

القاعدة الأمريكية في الكويت: تبعد 2100 كلم عن قاعدة إطلاقه ويمكنه الوصول إليها في 11 دقيقة.
مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين: يبعد 2500 كلم عن قاعدة إطلاقه ويمكنه الوصول إليها خلال 12 دقيقة.
القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر: تبعد 2650 كلم ويمكنه الوصول إليها في 13 دقيقة.
القاعدة العسكرية الأمريكية في جيبوتي: تبعد 4100 كلم ويصل إليها في 20 دقيقة.

أما عندما يتم إطلاق الصاروخ من شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى شرق روسيا، فإنه يستطيع الوصول إلى القواعد الأمريكية الآتية:

قاعدة القواعد الجوية الأمريكية في آلاسكا: تبعد 2400 كلم عن قاعدة إطلاقه ويصل إليها في 12 دقيقة.
القاعدة الجوية والبحرية الأمريكية في غوام: تبعد 4500 كلم ويصل إليها في 22 دقيقة.
القاعدة الجوية والبحرية الأمريكية في بيرل هاربور: تبعد 5100 كلم ويصل إليها في 25 دقيقة.

وعندما يتم إطلاق الصاروخ من منطقة تشوكوتكا في الشرق الأقصى لروسيا، فإنه يصل إلى القواعد الأمريكية الآتية:

قاعدة صواريخ "مينيوتمان 3" النووية في مونتانا شمالي الولايات المتحدة الأمريكية: تبعد 4700 كلم ويصل إليها في 23 دقيقة.
قاعدة صواريخ "مينيوتمان 3" النووية في "مينوت" شمالي الولايات المتحدة الأمريكية: تبعد 4900 كلم ويصل إليها في 24 دقيقة.
وتطور روسيا أقوى الأنظمة الصاروخية الهجومية في العالم ويشمل ذلك صاروخ "أوريشنيك" الذي يمكنه تدمير أي مدينة أوروبية خلال دقائق معدودة، وأكد ذلك قائد القوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية سيرغي كاراكايف خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إن صاروخ "أوريشنيك" من أحدث الأسلحة الروسية، التي لا يمتلك أحد قدرة على مواجهتها، مؤكدًا أن بلاده تحتفظ بالحق في استخدام أسلحتها ضد المنشآت العسكرية للدول التي سمحت باستخدام أسلحتها ضد منشآت روسية".
واستخدمت روسيا هذا الصاروخ، الخميس الماضي، ضد منشآت عسكرية أوكرانية تبعد نحو ألف كيلومتر عن نقطة انطلاقه، مؤكدة قدرته على الوصول إلى جميع القواعد العسكرية للناتو في أوروبا، عند إطلاقه من منطقة أستراخان.
© Sputnikقدرات صاروخ "أوريشنيك" الروسي الخارق
قدرات صاروخ أوريشنيك الروسي الخارق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
قدرات صاروخ "أوريشنيك" الروسي الخارق
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:35 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала