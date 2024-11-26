https://sarabic.ae/20241126/أبرز-أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-المضادة-للصواريخ-الباليستية-1095189215.html

أبرز أنظمة الدفاع الجوي الروسية المضادة للصواريخ البالستية

أبرز أنظمة الدفاع الجوي الروسية المضادة للصواريخ البالستية

سبوتنيك عربي

اتخذت روسيا إجراءات مختلفة للرد على منح الولايات المتحدة الأمريكية إذنا لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية. 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T07:41+0000

2024-11-26T07:41+0000

2024-11-26T07:41+0000

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وكشف الصاروخ الروسي "أوريشنيك" الفرط صوتي، الذي استخدمته روسيا لضرب هدف أوكراني يبعد ألف كيلومتر عن قاعدة إطلاقه، عن القدرات الخارقة للترسانة الصاروخية الهجومية الروسية.وفي ذات الوقت، تمتلك روسيا قدرات صاروخية دفاعية متنوعة تمكنها من التصدي لأي نوع من الصواريخ البالستية، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، أوردت فيه تصريحات الفريق أول أيتش بيجيف، النائب السابق لقائد القوات الجوية الروسية في نظام الدفاع الجوي المشترك لرابطة الدول المستقلة، التي أشار فيها إلى الوسائل المتاحة لموسكو للتصدي لتهديد الصواريخ البالستية التابعة لحلف الناتو.ويقول التقرير إن نظام الدفاع الجوي "إس - 300"، الذي تم تطويره في ثمانينيات القرن الماضي للتصدي للصواريخ البالستية أثبت نجاحه، وتم تطويره لاحقا لطرازات بقدرات لا مثيل لها ضمن سلسلة من الأنظمة تشمل "إس-400" و"إس-500".ويضاف إلى ذلك أنظمة أخرى كل منها مخصص للعمل في مدى وارتفاع محدد، لتكون فيما بينها شبكة دفاعية متكاملة لا يمكن اختراقها بواسطة أي نوع من الصواريخ الباليستية سواء كانت قصيرة أو متوسطة المدى أو حتى عابرة للقارات.وفيما يلي أبرز الأنظمة الصاروخية الدفاعية التي تعمل ضمن شبكة الدفاع الجوي الروسية:وبحسب أيتش بيجيف، فإن الأنظمة السابقة تمثل جزءا من شبكة دفاع جوي متكاملة تتميز بترتيب وسائلها الدفاعية بصورة تمنحها القدرة على اعتراض أي هدف جوي عن طريق الدمج بين أنظمة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى تحت مظلة دفاعية واحدة.

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https://sarabic.ae/20241125/ما-هو-الفرق-بين-الصواريخ-الباليستية-والمجنحة-1095179210.html

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا