https://sarabic.ae/20241212/هيئة-الأركان-العامة-البيلاروسية-لوكاشينكو-أصدر-تعليماته-بضمان-نشر-أوريشنيك-في-البلاد-1095722655.html
هيئة الأركان العامة البيلاروسية: لوكاشينكو أصدر تعليماته بضمان نشر "أوريشنيك" في البلاد
هيئة الأركان العامة البيلاروسية: لوكاشينكو أصدر تعليماته بضمان نشر "أوريشنيك" في البلاد
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، والنائب الأول لوزير الدفاع، بافيل مورافيكو، أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أصدر تعليماته بضمان نشر... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
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2024-12-12T11:07+0000
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وقال مورافيكو عقب اجتماع مجلس الأمن البيلاروسي: "هناك تعليمات واحدة فقط - لضمان نشر "أوريشنيك" على أراضينا والتخطيط لاستخدامه بكفاءة".وطلب لوكاشينكو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أحدث الأسلحة الروسية، بما في ذلك نظام "أوريشنيك"، على الأراضي البيلاروسية. ورد الرئيس الروسي بأنه يرى أنه من الممكن نشر "أوريشنيك" في الجمهورية في النصف الثاني من عام 2025.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من الممكن نشر أحدث الأسلحة الروسية، بما في ذلك نظام "أوريشنيك"، على أراضي بيلاروسيا في النصف الثاني من عام 2025.وأشار الرئيس بوتين إلى ضرورة حل عدد من القضايا الفنية، بما في ذلك تحديد المدى الأدنى، قبل نشر مجمعات "أوريشنيك" في بيلاروسيا.يذكر أن الرأس الحربي لـ"أوريشنيك" تبلغ حرارته 4000 درجة مئوية، أي ما يقارب 4 مرات حرارة الفولاذ المنصهر.واتفقت موسكو ومينسك، في عام 2023، على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروسيا. وبدوره أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السيطرة عليها تظل بيد روسيا.بوتين: السياسات الغربية غير المسؤولة في أوكرانيا تدفع إلى حافة صراع عالمي... فيديوبوتين شبه صاروخ "أوريشنيك" بالنيزك لهذا السبب
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أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, العالم
هيئة الأركان العامة البيلاروسية: لوكاشينكو أصدر تعليماته بضمان نشر "أوريشنيك" في البلاد
أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، والنائب الأول لوزير الدفاع، بافيل مورافيكو، أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أصدر تعليماته بضمان نشر نظام الصواريخ الروسية "أوريشنيك" في الجمهورية والتخطيط لاستخدامه بكفاءة.
وقال مورافيكو عقب اجتماع مجلس الأمن البيلاروسي: "هناك تعليمات واحدة فقط - لضمان نشر "أوريشنيك" على أراضينا والتخطيط لاستخدامه بكفاءة".
ونقلت وكالة بيلتا قوله وعندما سُئل عن عدد هذه المجمعات المقرر تسليمها إلى بيلاروسيا، أجاب رئيس الأركان العامة بأن "رئيس روسيا فقط هو الذي يعرف ذلك".
وطلب لوكاشينكو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أحدث الأسلحة الروسية، بما في ذلك نظام "أوريشنيك"، على الأراضي البيلاروسية. ورد الرئيس الروسي بأنه يرى أنه من الممكن نشر "أوريشنيك" في الجمهورية في النصف الثاني من عام 2025.
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عقب اجتماع مجلس الدولة الأعلى للدولة الاتحادية، عن رغبته بنشر مجمعات صواريخ "أوريشنيك" على أراضي بلاده.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من الممكن نشر أحدث الأسلحة الروسية، بما في ذلك نظام "أوريشنيك"، على أراضي بيلاروسيا في النصف الثاني من عام 2025.
وأشار الرئيس بوتين إلى ضرورة حل عدد من القضايا الفنية، بما في ذلك تحديد المدى الأدنى، قبل نشر مجمعات "أوريشنيك" في بيلاروسيا.
يذكر أن الرأس الحربي لـ"أوريشنيك" تبلغ حرارته 4000 درجة مئوية، أي ما يقارب 4 مرات حرارة الفولاذ المنصهر.
وطلب لوكاشينكو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أحدث الأسلحة الروسية، بما في ذلك نظام "أوريشنيك"، على الأراضي البيلاروسية. ورد الرئيس الروسي بأنه يرى أنه من الممكن نشر "أوريشنيك" في الجمهورية في النصف الثاني من عام 2025.
واتفقت موسكو ومينسك، في عام 2023، على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروسيا. وبدوره أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السيطرة عليها تظل بيد روسيا.