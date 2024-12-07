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بيلاروسيا: قرار نشر "أوريشنيك" اتخذ بسبب الخطوات الأمريكية
بيلاروسيا: قرار نشر "أوريشنيك" اتخذ بسبب الخطوات الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، سيرغي لاغوديوك، أن قرار نشر نظام "أوريشنيك" الصاروخي الروسي على أراضي بيلاروسيا، جاء ردا على خطوات... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T13:10+0000
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ونقلت وزارة الدفاع البيلاروسية عن لاغوديوك، قوله: "تم اتخاذ قرار نشر مجمع "أوريشنيك" على أراضي جمهورية بيلاروسيا، ردًا على الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة وألمانيا، بنشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا، وقد صرح الأمريكيون والألمانيون بذلك مرارًا وتكرارًا".وأوضح نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، أن المشاركة النشطة في هذه العمليات ترجع إلى حقيقة أن مستوى التوطين في هذا المجمع من الشركات البيلاروسية، مرتفع بالفعل.ويوم أمس الجمعة، أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عقب اجتماع مجلس الدولة الأعلى للدولة الاتحادية، عن رغبته بنشر مجمعات صواريخ "أوريشنيك" على أراضي بلاده.وأشار الرئيس بوتين إلى ضرورة حل عدد من القضايا الفنية، بما في ذلك تحديد المدى الأدنى، قبل نشر مجمعات "أوريشنيك" في بيلاروسيا.ويمكن للرأس الحربي لـ"أوريشنيك" أن يذيب المعدن ويبخر الخرسانة ويدمر المركبات المدرعة على الفور.وبالمقارنة مع مصادر الحرارة الأخرى، فإن درجة حرارة سطح الشمس يبلغ نحو 5500 درجة مئوية، أي أكثر من حرارة الرأس الحربية لـ"أوريشنيك" البالغة 4000 درجة مئوية.بوتين: الاتفاق مع بيلاروسيا يسمح باستخدام الأسلحة النوويةبوتين شبه صاروخ "أوريشنيك" بالنيزك لهذا السبب بوتين: من الممكن نشر صواريخ "أوريشنيك" في بيلاروسيا عام 2025
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم

بيلاروسيا: قرار نشر "أوريشنيك" اتخذ بسبب الخطوات الأمريكية

13:10 GMT 07.12.2024
© Sputnikبوتين ولوكاشينكو
بوتين ولوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، سيرغي لاغوديوك، أن قرار نشر نظام "أوريشنيك" الصاروخي الروسي على أراضي بيلاروسيا، جاء ردا على خطوات الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، بنشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا.
ونقلت وزارة الدفاع البيلاروسية عن لاغوديوك، قوله: "تم اتخاذ قرار نشر مجمع "أوريشنيك" على أراضي جمهورية بيلاروسيا، ردًا على الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة وألمانيا، بنشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا، وقد صرح الأمريكيون والألمانيون بذلك مرارًا وتكرارًا".

وأضاف: "لقد تلقينا مهمة من قائدنا الأعلى (الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو). بالتعاون مع المتخصصين الروس، سيواصل مجمعنا الصناعي العسكري تطوير هذه الأسلحة".

وأوضح نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، أن المشاركة النشطة في هذه العمليات ترجع إلى حقيقة أن مستوى التوطين في هذا المجمع من الشركات البيلاروسية، مرتفع بالفعل.
ويوم أمس الجمعة، أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عقب اجتماع مجلس الدولة الأعلى للدولة الاتحادية، عن رغبته بنشر مجمعات صواريخ "أوريشنيك" على أراضي بلاده.
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
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وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من الممكن نشر أحدث الأسلحة الروسية، بما في ذلك نظام "أوريشنيك"، على أراضي بيلاروسيا في النصف الثاني من عام 2025.

وأشار الرئيس بوتين إلى ضرورة حل عدد من القضايا الفنية، بما في ذلك تحديد المدى الأدنى، قبل نشر مجمعات "أوريشنيك" في بيلاروسيا.

يذكر أن الرأس الحربي لـ"أوريشنيك" تبلغ حرارته 4000 درجة مئوية، أي ما يقارب 4 مرات حرارة الفولاذ المنصهر.

ويمكن للرأس الحربي لـ"أوريشنيك" أن يذيب المعدن ويبخر الخرسانة ويدمر المركبات المدرعة على الفور.
وبالمقارنة مع مصادر الحرارة الأخرى، فإن درجة حرارة سطح الشمس يبلغ نحو 5500 درجة مئوية، أي أكثر من حرارة الرأس الحربية لـ"أوريشنيك" البالغة 4000 درجة مئوية.
بوتين: الاتفاق مع بيلاروسيا يسمح باستخدام الأسلحة النووية
بوتين شبه صاروخ "أوريشنيك" بالنيزك لهذا السبب
بوتين: من الممكن نشر صواريخ "أوريشنيك" في بيلاروسيا عام 2025
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