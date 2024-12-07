https://sarabic.ae/20241207/بيلاروسيا-قرار-نشر-أوريشنيك-اتخذ-بسبب-الخطوات-الأمريكية-1095576860.html

بيلاروسيا: قرار نشر "أوريشنيك" اتخذ بسبب الخطوات الأمريكية

بيلاروسيا: قرار نشر "أوريشنيك" اتخذ بسبب الخطوات الأمريكية

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، سيرغي لاغوديوك، أن قرار نشر نظام "أوريشنيك" الصاروخي الروسي على أراضي بيلاروسيا، جاء ردا على خطوات... 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T13:10+0000

2024-12-07T13:10+0000

2024-12-07T13:10+0000

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ونقلت وزارة الدفاع البيلاروسية عن لاغوديوك، قوله: "تم اتخاذ قرار نشر مجمع "أوريشنيك" على أراضي جمهورية بيلاروسيا، ردًا على الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة وألمانيا، بنشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا، وقد صرح الأمريكيون والألمانيون بذلك مرارًا وتكرارًا".وأوضح نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، أن المشاركة النشطة في هذه العمليات ترجع إلى حقيقة أن مستوى التوطين في هذا المجمع من الشركات البيلاروسية، مرتفع بالفعل.ويوم أمس الجمعة، أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عقب اجتماع مجلس الدولة الأعلى للدولة الاتحادية، عن رغبته بنشر مجمعات صواريخ "أوريشنيك" على أراضي بلاده.وأشار الرئيس بوتين إلى ضرورة حل عدد من القضايا الفنية، بما في ذلك تحديد المدى الأدنى، قبل نشر مجمعات "أوريشنيك" في بيلاروسيا.ويمكن للرأس الحربي لـ"أوريشنيك" أن يذيب المعدن ويبخر الخرسانة ويدمر المركبات المدرعة على الفور.وبالمقارنة مع مصادر الحرارة الأخرى، فإن درجة حرارة سطح الشمس يبلغ نحو 5500 درجة مئوية، أي أكثر من حرارة الرأس الحربية لـ"أوريشنيك" البالغة 4000 درجة مئوية.بوتين: الاتفاق مع بيلاروسيا يسمح باستخدام الأسلحة النوويةبوتين شبه صاروخ "أوريشنيك" بالنيزك لهذا السبب بوتين: من الممكن نشر صواريخ "أوريشنيك" في بيلاروسيا عام 2025

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