https://sarabic.ae/20241207/بيلاروسيا-قرار-نشر-أوريشنيك-اتخذ-بسبب-الخطوات-الأمريكية-1095576860.html
بيلاروسيا: قرار نشر "أوريشنيك" اتخذ بسبب الخطوات الأمريكية
بيلاروسيا: قرار نشر "أوريشنيك" اتخذ بسبب الخطوات الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، سيرغي لاغوديوك، أن قرار نشر نظام "أوريشنيك" الصاروخي الروسي على أراضي بيلاروسيا، جاء ردا على خطوات... 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T13:10+0000
2024-12-07T13:10+0000
2024-12-07T13:10+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103547/27/1035472796_0:164:2525:1584_1920x0_80_0_0_862b09139a4c599dede2924d3ca43c8b.jpg
ونقلت وزارة الدفاع البيلاروسية عن لاغوديوك، قوله: "تم اتخاذ قرار نشر مجمع "أوريشنيك" على أراضي جمهورية بيلاروسيا، ردًا على الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة وألمانيا، بنشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا، وقد صرح الأمريكيون والألمانيون بذلك مرارًا وتكرارًا".وأوضح نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، أن المشاركة النشطة في هذه العمليات ترجع إلى حقيقة أن مستوى التوطين في هذا المجمع من الشركات البيلاروسية، مرتفع بالفعل.ويوم أمس الجمعة، أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عقب اجتماع مجلس الدولة الأعلى للدولة الاتحادية، عن رغبته بنشر مجمعات صواريخ "أوريشنيك" على أراضي بلاده.وأشار الرئيس بوتين إلى ضرورة حل عدد من القضايا الفنية، بما في ذلك تحديد المدى الأدنى، قبل نشر مجمعات "أوريشنيك" في بيلاروسيا.ويمكن للرأس الحربي لـ"أوريشنيك" أن يذيب المعدن ويبخر الخرسانة ويدمر المركبات المدرعة على الفور.وبالمقارنة مع مصادر الحرارة الأخرى، فإن درجة حرارة سطح الشمس يبلغ نحو 5500 درجة مئوية، أي أكثر من حرارة الرأس الحربية لـ"أوريشنيك" البالغة 4000 درجة مئوية.بوتين: الاتفاق مع بيلاروسيا يسمح باستخدام الأسلحة النوويةبوتين شبه صاروخ "أوريشنيك" بالنيزك لهذا السبب بوتين: من الممكن نشر صواريخ "أوريشنيك" في بيلاروسيا عام 2025
https://sarabic.ae/20241206/بوتين-ولوكاشينكو-يشاركان-في-اجتماع-المجلس-الأعلى-لدولة-الاتحاد-في-مينسك-1095550128.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103547/27/1035472796_98:0:2427:1747_1920x0_80_0_0_8cc42acecf1bf1bb205ec944e92da990.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
بيلاروسيا: قرار نشر "أوريشنيك" اتخذ بسبب الخطوات الأمريكية
أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، سيرغي لاغوديوك، أن قرار نشر نظام "أوريشنيك" الصاروخي الروسي على أراضي بيلاروسيا، جاء ردا على خطوات الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، بنشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا.
ونقلت وزارة الدفاع البيلاروسية عن لاغوديوك، قوله: "تم اتخاذ قرار نشر مجمع "أوريشنيك" على أراضي جمهورية بيلاروسيا، ردًا على الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة وألمانيا، بنشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا، وقد صرح الأمريكيون والألمانيون بذلك مرارًا وتكرارًا".
وأضاف: "لقد تلقينا مهمة من قائدنا الأعلى (الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو). بالتعاون مع المتخصصين الروس، سيواصل مجمعنا الصناعي العسكري تطوير هذه الأسلحة".
وأوضح نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، أن المشاركة النشطة في هذه العمليات ترجع إلى حقيقة أن مستوى التوطين في هذا المجمع من الشركات البيلاروسية، مرتفع بالفعل.
ويوم أمس الجمعة، أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عقب اجتماع مجلس الدولة الأعلى للدولة الاتحادية، عن رغبته بنشر مجمعات صواريخ "أوريشنيك" على أراضي بلاده.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من الممكن نشر أحدث الأسلحة الروسية، بما في ذلك نظام "أوريشنيك"، على أراضي بيلاروسيا في النصف الثاني من عام 2025.
وأشار الرئيس بوتين إلى ضرورة حل عدد من القضايا الفنية، بما في ذلك تحديد المدى الأدنى، قبل نشر مجمعات "أوريشنيك" في بيلاروسيا.
يذكر أن الرأس الحربي لـ"أوريشنيك" تبلغ حرارته 4000 درجة مئوية، أي ما يقارب 4 مرات حرارة الفولاذ المنصهر.
ويمكن للرأس الحربي لـ"أوريشنيك" أن يذيب المعدن ويبخر الخرسانة ويدمر المركبات المدرعة على الفور.
وبالمقارنة مع مصادر الحرارة الأخرى، فإن درجة حرارة سطح الشمس يبلغ نحو 5500 درجة مئوية، أي أكثر من حرارة الرأس الحربية لـ"أوريشنيك" البالغة 4000 درجة مئوية.