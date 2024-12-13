https://sarabic.ae/20241213/الزمن-الذي-يستغرقه-صاروخ-أوريشنيك-الروسي-للوصول-إلى-هدفه-عند-نشره-في-بيلاروسيا-1095758251.html
الزمن الذي يستغرقه صاروخ "أوريشنيك" الروسي للوصول إلى هدفه عند نشره في بيلاروسيا
الزمن الذي يستغرقه صاروخ "أوريشنيك" الروسي للوصول إلى هدفه عند نشره في بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
أكد بافيل مورافيكو، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية والنائب الأول لوزير الدفاع، أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أصدر تعليماته بضمان نشر... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T13:02+0000
2024-12-13T13:02+0000
2024-12-13T13:02+0000
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المساحة التي تغطيها حاملات الرؤوس النووية في بيلاروسيا
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انفوجرافيك, инфографика
الزمن الذي يستغرقه صاروخ "أوريشنيك" الروسي للوصول إلى هدفه عند نشره في بيلاروسيا
أكد بافيل مورافيكو، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية والنائب الأول لوزير الدفاع، أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أصدر تعليماته بضمان نشر نظام الصواريخ الروسية "أوريشنيك" في البلاد، ويقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" رسما توضيحيا يبين الزمن الذي يستغرقه الصاروخ للوصول إلى بعض المناطق في أوروبا عند نشره في بيلاروسيا.