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"أوريشنيك" الروسي.. 5 أشياء تميز أخطر صاروخ في العالم
"أوريشنيك" الروسي.. 5 أشياء تميز أخطر صاروخ في العالم
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا ترسانة صاروخية لا مثيل لها في العالم، تضم صواريخ تقليدية ونووية وأخرى مصممة لحمل أي نوع من الرؤوس الحربية، التي يتم تحديدها وفقا لطبيعة المهمة التي... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T15:31+0000
2024-12-12T15:31+0000
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وإضافة إلى الصواريخ الموجودة مسبقا، بقدراتها الهائلة، أضافت روسيا قدرات صاروخية خارقة لترسانتها كان آخرها صاروخ "أوريشنيك"، الذي يصنف ضمن الصواريخ الباليستية الفرط صوتية.ولا تمتلك أي دولة في العالم قدرات دفاعية تستطيع اعتراض "أوريشنيك" بفضل سرعته الخارقة التي تقدر بـ3 كلم / ثانية (نحو 10 آلاف و800 كلم/ ساعة)، وهي سرعة تساوي أضعاف سرعة الصوت.ويؤكد ذلك الخبير العسكري الروسي يوري كنوتوف، الذي أوضح أن الادعاءات حول قدرة نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد"، على اعتراض "أوريشنك" هي مجرد دعاية تهدف إلى طمأنة الرأي العام الأمريكي والأوروبي بصورة مخالفة للواقع.وأوضح كنوتوف أن "ثاد"، الذي يعد أحدث وأقوى نظام دفاع صاروخي أمريكي يواجه عدة قيود تمنعه من التصدي لصاروخ "أوريشنك"، أبرزها:وأوضح الخبير العسكري الروسي لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، أن الواقع يقول إن واشنطن تحتفظ لنفسها بأنظمة الدفاع الجوي الأكثر تطورا من حلفائها، ما يعني أنه إذا كانت أحدثت أنظمتها مثل "ثاد" غير قادرة على اعتراض "أوريشنيك"، فإن أي نظام آخر لن يكون قادرا على اعتراضه.وتطور روسيا أقوى الأنظمة الصاروخية الهجومية في العالم ويشمل ذلك صاروخ "أوريشنيك" الذي يمكنه تدمير أي مدينة أوروبية خلال دقائق معدودة، وأكد ذلك قائد القوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية سيرغي كاراكايف خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن صاروخ "أوريشنيك" من أحدث الأسلحة الروسية، التي لا يمتلك أحد قدرة على مواجهتها، مؤكدا أن بلاده "تحتفظ بالحق في استخدام أسلحتها ضد المنشآت العسكرية للدول التي سمحت باستخدام أسلحتها ضد منشآت روسية".واستخدمت روسيا هذا الصاروخ مؤخرا، ضد منشآت عسكرية أوكرانية تبعد نحو ألف كيلومترا عن نقطة انطلاقه، مؤكدة قدرته على الوصول إلى جميع القواعد العسكرية للناتو في أوروبا، عند إطلاقه من منطقة "أستراخان".
https://sarabic.ae/20241128/بوتين-شبه-صاروخ--أوريشنيك-بالنيزك-لهذا-السبب--1095295626.html
https://sarabic.ae/20241211/إعلام-الغرب-قد-يتذرع-بالخوف-من-صواريخ-أوريشنيك-لنقل-أسلحة-نووية-إلى-أوكرانيا-1095682033.html
https://sarabic.ae/20241127/بالأرقام--قواعد-عسكرية-أمريكية-يصلها-صاروخ--أوريشنيك-الروسي-في-دقائق-1095235480.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, الولايات المتحدة الأمريكية

"أوريشنيك" الروسي.. 5 أشياء تميز أخطر صاروخ في العالم

15:31 GMT 12.12.2024
© AP Photo / Choo Sang-chul/Newsisمنظومة صواريخ ثاد الأمريكية
منظومة صواريخ ثاد الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Choo Sang-chul/Newsis
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تمتلك روسيا ترسانة صاروخية لا مثيل لها في العالم، تضم صواريخ تقليدية ونووية وأخرى مصممة لحمل أي نوع من الرؤوس الحربية، التي يتم تحديدها وفقا لطبيعة المهمة التي يتولى الصاروخ تنفيذها.
وإضافة إلى الصواريخ الموجودة مسبقا، بقدراتها الهائلة، أضافت روسيا قدرات صاروخية خارقة لترسانتها كان آخرها صاروخ "أوريشنيك"، الذي يصنف ضمن الصواريخ الباليستية الفرط صوتية.
قدرات صاروخ أوريشنيك الروسي الخارق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
بوتين شبه صاروخ "أوريشنيك" بالنيزك لهذا السبب
28 نوفمبر, 14:50 GMT
ولا تمتلك أي دولة في العالم قدرات دفاعية تستطيع اعتراض "أوريشنيك" بفضل سرعته الخارقة التي تقدر بـ3 كلم / ثانية (نحو 10 آلاف و800 كلم/ ساعة)، وهي سرعة تساوي أضعاف سرعة الصوت.
ويؤكد ذلك الخبير العسكري الروسي يوري كنوتوف، الذي أوضح أن الادعاءات حول قدرة نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد"، على اعتراض "أوريشنك" هي مجرد دعاية تهدف إلى طمأنة الرأي العام الأمريكي والأوروبي بصورة مخالفة للواقع.
رتل ضخم يحمل صواريخ أفانغارد عابره للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
إعلام: الغرب قد يتذرع بالخوف من صواريخ "أوريشنيك" لنقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا
أمس, 07:02 GMT

وأوضح كنوتوف أن "ثاد"، الذي يعد أحدث وأقوى نظام دفاع صاروخي أمريكي يواجه عدة قيود تمنعه من التصدي لصاروخ "أوريشنك"، أبرزها:

على ارتفاعات بين 40 و70 كيلومترا، التي يستخدمها "أوريشنيك" تتراجع قدرات نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي بشكل حاد.
الرؤوس الحربية لصاروخ "أوريشنيك" تنطلق بسرعات خارقة تفوق قدرة صواريخ "ثاد" على اعتراضها.
"أوريشنيك" محاط بفقاعة بلازمية تمتص إشارات رادارات التوجيه الخاصة بالاعتراض، وهو ما يجعل عملية رصدها وتتبعها من أجل اعتراضها غير ممكنة.
نظام "ثاد" مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية في مرحلتها النهائية، لكنه يفتقر إلى السرعة الكافية التي تمكن صواريخه من اللحاق بصواريخ "أوريشنيك".
أنظمة "آرو - 3" التي طورتها إسرائيل لاعتراض الصواريخ الباليستية فائقة السرعة خارج الغلاف الجوي، لا يمكنها التصدي لصاروخ "أوريشنيك"، ويؤكد ذلك فشلها في التصدي لصواريخ إيرانية أقل تطورا من "أوريشنيك" مثل "فاتح-1" و"فاتح-2".
وأوضح الخبير العسكري الروسي لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، أن الواقع يقول إن واشنطن تحتفظ لنفسها بأنظمة الدفاع الجوي الأكثر تطورا من حلفائها، ما يعني أنه إذا كانت أحدثت أنظمتها مثل "ثاد" غير قادرة على اعتراض "أوريشنيك"، فإن أي نظام آخر لن يكون قادرا على اعتراضه.
صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
بالأرقام... قواعد عسكرية أمريكية يصلها صاروخ "أوريشنيك" الروسي في دقائق
27 نوفمبر, 08:52 GMT
وتطور روسيا أقوى الأنظمة الصاروخية الهجومية في العالم ويشمل ذلك صاروخ "أوريشنيك" الذي يمكنه تدمير أي مدينة أوروبية خلال دقائق معدودة، وأكد ذلك قائد القوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية سيرغي كاراكايف خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن صاروخ "أوريشنيك" من أحدث الأسلحة الروسية، التي لا يمتلك أحد قدرة على مواجهتها، مؤكدا أن بلاده "تحتفظ بالحق في استخدام أسلحتها ضد المنشآت العسكرية للدول التي سمحت باستخدام أسلحتها ضد منشآت روسية".
واستخدمت روسيا هذا الصاروخ مؤخرا، ضد منشآت عسكرية أوكرانية تبعد نحو ألف كيلومترا عن نقطة انطلاقه، مؤكدة قدرته على الوصول إلى جميع القواعد العسكرية للناتو في أوروبا، عند إطلاقه من منطقة "أستراخان".
© Sputnikقدرات صاروخ "أوريشنيك" الروسي الخارق
قدرات صاروخ أوريشنيك الروسي الخارق - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
قدرات صاروخ "أوريشنيك" الروسي الخارق
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