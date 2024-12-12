https://sarabic.ae/20241212/أوريشنيك-الروسي-5-أشياء-تميز-أخطر-صاروخ-في-العالم-1095732872.html

"أوريشنيك" الروسي.. 5 أشياء تميز أخطر صاروخ في العالم

"أوريشنيك" الروسي.. 5 أشياء تميز أخطر صاروخ في العالم

سبوتنيك عربي

تمتلك روسيا ترسانة صاروخية لا مثيل لها في العالم، تضم صواريخ تقليدية ونووية وأخرى مصممة لحمل أي نوع من الرؤوس الحربية، التي يتم تحديدها وفقا لطبيعة المهمة التي... 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T15:31+0000

2024-12-12T15:31+0000

2024-12-12T15:31+0000

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وإضافة إلى الصواريخ الموجودة مسبقا، بقدراتها الهائلة، أضافت روسيا قدرات صاروخية خارقة لترسانتها كان آخرها صاروخ "أوريشنيك"، الذي يصنف ضمن الصواريخ الباليستية الفرط صوتية.ولا تمتلك أي دولة في العالم قدرات دفاعية تستطيع اعتراض "أوريشنيك" بفضل سرعته الخارقة التي تقدر بـ3 كلم / ثانية (نحو 10 آلاف و800 كلم/ ساعة)، وهي سرعة تساوي أضعاف سرعة الصوت.ويؤكد ذلك الخبير العسكري الروسي يوري كنوتوف، الذي أوضح أن الادعاءات حول قدرة نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد"، على اعتراض "أوريشنك" هي مجرد دعاية تهدف إلى طمأنة الرأي العام الأمريكي والأوروبي بصورة مخالفة للواقع.وأوضح كنوتوف أن "ثاد"، الذي يعد أحدث وأقوى نظام دفاع صاروخي أمريكي يواجه عدة قيود تمنعه من التصدي لصاروخ "أوريشنك"، أبرزها:وأوضح الخبير العسكري الروسي لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، أن الواقع يقول إن واشنطن تحتفظ لنفسها بأنظمة الدفاع الجوي الأكثر تطورا من حلفائها، ما يعني أنه إذا كانت أحدثت أنظمتها مثل "ثاد" غير قادرة على اعتراض "أوريشنيك"، فإن أي نظام آخر لن يكون قادرا على اعتراضه.وتطور روسيا أقوى الأنظمة الصاروخية الهجومية في العالم ويشمل ذلك صاروخ "أوريشنيك" الذي يمكنه تدمير أي مدينة أوروبية خلال دقائق معدودة، وأكد ذلك قائد القوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية سيرغي كاراكايف خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن صاروخ "أوريشنيك" من أحدث الأسلحة الروسية، التي لا يمتلك أحد قدرة على مواجهتها، مؤكدا أن بلاده "تحتفظ بالحق في استخدام أسلحتها ضد المنشآت العسكرية للدول التي سمحت باستخدام أسلحتها ضد منشآت روسية".واستخدمت روسيا هذا الصاروخ مؤخرا، ضد منشآت عسكرية أوكرانية تبعد نحو ألف كيلومترا عن نقطة انطلاقه، مؤكدة قدرته على الوصول إلى جميع القواعد العسكرية للناتو في أوروبا، عند إطلاقه من منطقة "أستراخان".

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, الولايات المتحدة الأمريكية