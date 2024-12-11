https://sarabic.ae/20241211/إعلام-الغرب-قد-يتذرع-بالخوف-من-صواريخ-أوريشنيك-لنقل-أسلحة-نووية-إلى-أوكرانيا-1095682033.html

إعلام: الغرب قد يتذرع بالخوف من صواريخ "أوريشنيك" لنقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا

إعلام: الغرب قد يتذرع بالخوف من صواريخ "أوريشنيك" لنقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية أن الغرب قد يسمح بنشر أسلحة نووية في أوكرانيا، ولا سيما القنابل الذرية "بي 61"، على خلفية اختبار روسيا لأحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية... 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T07:02+0000

2024-12-11T07:02+0000

2024-12-11T07:02+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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ووصفت وسائل الإعلام الفكرة بالمجنونة، حيث أن فكرة سماح الغرب بوضع أسلحة نووية في أوكرانيا، وهي دولة ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي، هي فكرة مجنونة في الأساس، ولكن من المؤسف، نظراً للطريقة التي تطورت بها الحرب في أوكرانيا، أنه لا يمكن رفضها".وكما يشير المقال، فإن أعضاء الناتو، مثل بولندا، ليسوا وحدهم الذين يحاولون التدخل "في المحادثات حول التصعيد النووي ضد روسيا". وبحسب المنشور، هناك العديد من الأسلحة النووية القوية، التي يمكن نقلها إلى البولنديين أو الأوكرانيين، لكن "القنابل الذرية من طراز B-61 ربما تكون الخيار الأفضل (خاصة بالنسبة لبولندا)".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجّه، في وقت سابق، نداء، ذكر فيه أن أوكرانيا شنت، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، هجمات على أهداف في مقاطعتي كورسك وبريانسك، باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية البعيدة المدى، وصواريخ "ستورم شادو" البريطانية البعيدة المدى.وتم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى، أوريشنيك، في ظل ظروف قتالية، في هذه الحالة بصاروخ باليستي بمعدات غير نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت.بالأرقام... قواعد عسكرية أمريكية يصلها صاروخ "أوريشنيك" الروسي في دقائقيصل في 50 ثانية.. صاروخ "أوريشنيك" الروسي يضرب جميع مدن أوروبا

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https://sarabic.ae/20241211/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-14-طائرة-أوكرانية-مسيرة-في-مقاطعة-بريانسك-1095680857.html

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