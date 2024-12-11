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https://sarabic.ae/20241211/إعلام-الغرب-قد-يتذرع-بالخوف-من-صواريخ-أوريشنيك-لنقل-أسلحة-نووية-إلى-أوكرانيا-1095682033.html
إعلام: الغرب قد يتذرع بالخوف من صواريخ "أوريشنيك" لنقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا
إعلام: الغرب قد يتذرع بالخوف من صواريخ "أوريشنيك" لنقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية أن الغرب قد يسمح بنشر أسلحة نووية في أوكرانيا، ولا سيما القنابل الذرية "بي 61"، على خلفية اختبار روسيا لأحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T07:02+0000
2024-12-11T07:02+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ووصفت وسائل الإعلام الفكرة بالمجنونة، حيث أن فكرة سماح الغرب بوضع أسلحة نووية في أوكرانيا، وهي دولة ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي، هي فكرة مجنونة في الأساس، ولكن من المؤسف، نظراً للطريقة التي تطورت بها الحرب في أوكرانيا، أنه لا يمكن رفضها".وكما يشير المقال، فإن أعضاء الناتو، مثل بولندا، ليسوا وحدهم الذين يحاولون التدخل "في المحادثات حول التصعيد النووي ضد روسيا". وبحسب المنشور، هناك العديد من الأسلحة النووية القوية، التي يمكن نقلها إلى البولنديين أو الأوكرانيين، لكن "القنابل الذرية من طراز B-61 ربما تكون الخيار الأفضل (خاصة بالنسبة لبولندا)".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجّه، في وقت سابق، نداء، ذكر فيه أن أوكرانيا شنت، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، هجمات على أهداف في مقاطعتي كورسك وبريانسك، باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية البعيدة المدى، وصواريخ "ستورم شادو" البريطانية البعيدة المدى.وتم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى، أوريشنيك، في ظل ظروف قتالية، في هذه الحالة بصاروخ باليستي بمعدات غير نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت.بالأرقام... قواعد عسكرية أمريكية يصلها صاروخ "أوريشنيك" الروسي في دقائقيصل في 50 ثانية.. صاروخ "أوريشنيك" الروسي يضرب جميع مدن أوروبا
https://sarabic.ae/20241207/بيلاروسيا-قرار-نشر-أوريشنيك-اتخذ-بسبب-الخطوات-الأمريكية-1095576860.html
https://sarabic.ae/20241211/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-14-طائرة-أوكرانية-مسيرة-في-مقاطعة-بريانسك-1095680857.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: الغرب قد يتذرع بالخوف من صواريخ "أوريشنيك" لنقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا

07:02 GMT 11.12.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationرتل ضخم يحمل صواريخ "أفانغارد" عابره للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية
رتل ضخم يحمل صواريخ أفانغارد عابره للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية أن الغرب قد يسمح بنشر أسلحة نووية في أوكرانيا، ولا سيما القنابل الذرية "بي 61"، على خلفية اختبار روسيا لأحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية المتوسطة المدى "أوريشنيك".
ووصفت وسائل الإعلام الفكرة بالمجنونة، حيث أن فكرة سماح الغرب بوضع أسلحة نووية في أوكرانيا، وهي دولة ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي، هي فكرة مجنونة في الأساس، ولكن من المؤسف، نظراً للطريقة التي تطورت بها الحرب في أوكرانيا، أنه لا يمكن رفضها".
وكما يشير المقال، فإن أعضاء الناتو، مثل بولندا، ليسوا وحدهم الذين يحاولون التدخل "في المحادثات حول التصعيد النووي ضد روسيا".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "الأوكرانيين يبدون مهووسين باحتمال الحصول على الأسلحة النووية من الغرب".

بوتين ولوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
بيلاروسيا: قرار نشر "أوريشنيك" اتخذ بسبب الخطوات الأمريكية
7 ديسمبر, 13:10 GMT
وبحسب المنشور، هناك العديد من الأسلحة النووية القوية، التي يمكن نقلها إلى البولنديين أو الأوكرانيين، لكن "القنابل الذرية من طراز B-61 ربما تكون الخيار الأفضل (خاصة بالنسبة لبولندا)".
وقد أعلنت موسكو مرارا وتكرارا، أنها تؤيد منع الحرب النووية، وكان هذا موقفا تقليديا منذ أيام الاتحاد السوفييتي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجّه، في وقت سابق، نداء، ذكر فيه أن أوكرانيا شنت، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، هجمات على أهداف في مقاطعتي كورسك وبريانسك، باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية البعيدة المدى، وصواريخ "ستورم شادو" البريطانية البعيدة المدى.
منظومة الدفاع الجوي بانتسر-اس1 في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 14 طائرة أوكرانية مسيرة في مقاطعة بريانسك
05:23 GMT
ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك.
وتم اختبار أحد أحدث أنظمة الصواريخ الروسية متوسطة المدى، أوريشنيك، في ظل ظروف قتالية، في هذه الحالة بصاروخ باليستي بمعدات غير نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت.
بالأرقام... قواعد عسكرية أمريكية يصلها صاروخ "أوريشنيك" الروسي في دقائق
يصل في 50 ثانية.. صاروخ "أوريشنيك" الروسي يضرب جميع مدن أوروبا
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مدرعات بي إم بي 2 الروسية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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