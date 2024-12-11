https://sarabic.ae/20241211/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-14-طائرة-أوكرانية-مسيرة-في-مقاطعة-بريانسك-1095680857.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 14 طائرة أوكرانية مسيرة في مقاطعة بريانسك
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 14 طائرة أوكرانية مسيرة في مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T05:23+0000
2024-12-11T05:23+0000
2024-12-11T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".وأضافت أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييفتدمير10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرارتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://sarabic.ae/20241211/سالدو-الدفاعات-الجوية-تسقط-بفعالية-صواريخ-أتاكمس-التي-تطلقها-كييف-باتجاه-جسر-القرم-1095679639.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 14 طائرة أوكرانية مسيرة في مقاطعة بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".
وأضافت أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف