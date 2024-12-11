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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
10:03 GMT
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من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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183 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
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هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
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https://sarabic.ae/20241211/تدمير10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1095679520.html
تدمير10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
تدمير10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة برينسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي دمرت عشر طائرات المسيرة الأوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T00:38+0000
2024-12-11T00:38+0000
روسيا
القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة
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موسكو -–سبوتنيك. وكتب بوغوماز في حسابه على "تلغرام"، "فوق أراضي مقاطعة بريانسك اكتشفت ودمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية عشر طائرات مسيرة، دون وقوع إصابات أو أضرار".وأكد بوغماز أن خدمات والطوارئ تعمل في المكان .وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20241210/أمريكا-تخصص-قرضا-بقيمة-20-مليار-دولار-لكييف-يسدد-من-عائدات-الأصول-الروسية-1095674212.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة

تدمير10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار

00:38 GMT 11.12.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة برينسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي دمرت عشر طائرات المسيرة الأوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو -–سبوتنيك. وكتب بوغوماز في حسابه على "تلغرام"، "فوق أراضي مقاطعة بريانسك اكتشفت ودمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية عشر طائرات مسيرة، دون وقوع إصابات أو أضرار".
وأكد بوغماز أن خدمات والطوارئ تعمل في المكان .
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا تخصص قرضا بقيمة 20 مليار دولار لكييف يسدد من عائدات الأصول الروسية
أمس, 18:36 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
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