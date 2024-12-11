https://sarabic.ae/20241211/تدمير10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1095679520.html
تدمير10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
تدمير10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة برينسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي دمرت عشر طائرات المسيرة الأوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T00:38+0000
2024-12-11T00:38+0000
2024-12-11T00:38+0000
روسيا
القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة
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موسكو -–سبوتنيك. وكتب بوغوماز في حسابه على "تلغرام"، "فوق أراضي مقاطعة بريانسك اكتشفت ودمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية عشر طائرات مسيرة، دون وقوع إصابات أو أضرار".وأكد بوغماز أن خدمات والطوارئ تعمل في المكان .وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
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روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
تدمير10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
أعلن حاكم مقاطعة برينسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي دمرت عشر طائرات المسيرة الأوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو -–سبوتنيك. وكتب بوغوماز في حسابه على "تلغرام"، "فوق أراضي مقاطعة بريانسك اكتشفت ودمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية عشر طائرات مسيرة
، دون وقوع إصابات أو أضرار".
وأكد بوغماز أن خدمات والطوارئ تعمل في المكان .
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.