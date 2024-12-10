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عرب بوينت بودكاست
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241210/أمريكا-تخصص-قرضا-بقيمة-20-مليار-دولار-لكييف-يسدد-من-عائدات-الأصول-الروسية-1095674212.html
أمريكا تخصص قرضا بقيمة 20 مليار دولار لكييف يسدد من عائدات الأصول الروسية
أمريكا تخصص قرضا بقيمة 20 مليار دولار لكييف يسدد من عائدات الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا قرضًا بقيمة 20 مليار دولار كجزء من قرض مجموعة السبع الذي تبلغ إجمالي قيمته 50... 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T18:36+0000
2024-12-10T18:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الوزارة: "أعلنت عن تمويل بقيمة 20 مليار دولار لأوكرانيا من خلال مبادرة قرض طوارئ معجل الإيرادات البالغة 50 مليار دولار التي أطلقتها مجموعة الدول السبع الكبرى".وقالت في بيان: "سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة لتشديد العقوبات على روسيا".وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا الاتحادية، والتي تصل إلى حوالي 300 مليار يورو.ووصفت وزارة الخارجية الروسية مرارا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. ووفقا له، فإن روسيا لديها أيضا الفرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في روسيا.الدوما الروسي: الاتحاد الأوروبي سيدفع بسخاء ثمن سرقة الأصول الروسية باحث في الشأن الدولي: تمويل "الناتو" لأوكرانيا سيتحول لاحقا إلى ديون
https://sarabic.ae/20241128/إدارة-بايدن-تعد-حزمة-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-بقيمة-725-مليون-دولار-1095269317.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

أمريكا تخصص قرضا بقيمة 20 مليار دولار لكييف يسدد من عائدات الأصول الروسية

18:36 GMT 10.12.2024
© AP Photo / Patrick Semanskyوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا قرضًا بقيمة 20 مليار دولار كجزء من قرض مجموعة السبع الذي تبلغ إجمالي قيمته 50 مليار دولار، حيث سيتم سداده من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وجاء في بيان الوزارة: "أعلنت عن تمويل بقيمة 20 مليار دولار لأوكرانيا من خلال مبادرة قرض طوارئ معجل الإيرادات البالغة 50 مليار دولار التي أطلقتها مجموعة الدول السبع الكبرى".

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ خطوات حاسمة، وتشديد العقوبات على روسيا.

وقالت في بيان: "سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة لتشديد العقوبات على روسيا".
الرئيس جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إدارة بايدن تعد حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار
28 نوفمبر, 01:30 GMT
وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا الاتحادية، والتي تصل إلى حوالي 300 مليار يورو.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية مرارا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. ووفقا له، فإن روسيا لديها أيضا الفرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في روسيا.
الدوما الروسي: الاتحاد الأوروبي سيدفع بسخاء ثمن سرقة الأصول الروسية
باحث في الشأن الدولي: تمويل "الناتو" لأوكرانيا سيتحول لاحقا إلى ديون
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:17 GMT
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