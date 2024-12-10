https://sarabic.ae/20241210/أمريكا-تخصص-قرضا-بقيمة-20-مليار-دولار-لكييف-يسدد-من-عائدات-الأصول-الروسية-1095674212.html
أمريكا تخصص قرضا بقيمة 20 مليار دولار لكييف يسدد من عائدات الأصول الروسية
أمريكا تخصص قرضا بقيمة 20 مليار دولار لكييف يسدد من عائدات الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا قرضًا بقيمة 20 مليار دولار كجزء من قرض مجموعة السبع الذي تبلغ إجمالي قيمته 50... 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T18:36+0000
2024-12-10T18:36+0000
2024-12-10T18:36+0000
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وجاء في بيان الوزارة: "أعلنت عن تمويل بقيمة 20 مليار دولار لأوكرانيا من خلال مبادرة قرض طوارئ معجل الإيرادات البالغة 50 مليار دولار التي أطلقتها مجموعة الدول السبع الكبرى".وقالت في بيان: "سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة لتشديد العقوبات على روسيا".وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا الاتحادية، والتي تصل إلى حوالي 300 مليار يورو.ووصفت وزارة الخارجية الروسية مرارا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. ووفقا له، فإن روسيا لديها أيضا الفرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في روسيا.الدوما الروسي: الاتحاد الأوروبي سيدفع بسخاء ثمن سرقة الأصول الروسية باحث في الشأن الدولي: تمويل "الناتو" لأوكرانيا سيتحول لاحقا إلى ديون
https://sarabic.ae/20241128/إدارة-بايدن-تعد-حزمة-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-بقيمة-725-مليون-دولار-1095269317.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أمريكا تخصص قرضا بقيمة 20 مليار دولار لكييف يسدد من عائدات الأصول الروسية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا قرضًا بقيمة 20 مليار دولار كجزء من قرض مجموعة السبع الذي تبلغ إجمالي قيمته 50 مليار دولار، حيث سيتم سداده من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة.
وجاء في بيان الوزارة: "أعلنت عن تمويل بقيمة 20 مليار دولار لأوكرانيا من خلال مبادرة قرض طوارئ معجل الإيرادات البالغة 50 مليار دولار التي أطلقتها مجموعة الدول السبع الكبرى".
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ خطوات حاسمة، وتشديد العقوبات على روسيا.
وقالت في بيان: "سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة لتشديد العقوبات على روسيا".
وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا الاتحادية، والتي تصل إلى حوالي 300 مليار يورو.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية مرارا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة،
مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. ووفقا له، فإن روسيا لديها أيضا الفرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية
في روسيا.