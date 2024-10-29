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باحث في الشأن الدولي: تمويل "الناتو" لأوكرانيا سيتحول لاحقا إلى ديون

باحث في الشأن الدولي: تمويل "الناتو" لأوكرانيا سيتحول لاحقا إلى ديون

سبوتنيك عربي

رأى الدكتور رياض نجم، الباحث في الشأن الدولي، أن تمويل "الناتو" لأوكرانيا بالأسلحة والأموال سيتحول لاحقًا إلى ديون متراكمة. 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T13:50+0000

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وأكد الدكتور رياض نجم أن "الأزمة الحالية هي حرب لـ"الناتو" ضد روسيا، حيث يمول "الناتو" هذه الحرب من خلال تقديمات مالية، وتدريب الجيش الأوكراني، وتزويده بأنواع مختلفة من الأسلحة الحديثة وتدريبه على استخدامها، بما في ذلك طائرات "إف-16" من القواعد التابعة لـ"الناتو" في أوروبا وأمريكا".وأشار نجم في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الأزمة الدائرة في أوكرانيا ليست سوى جزء من جهود الدول الغربية لمحاربة روسيا، وأن التدريب العسكري للأوكرانيين يتم باستخدام الأسلحة الغربية في المعركة".كما ذكر نجم أن "خبراء "الناتو" تواجدوا في أوكرانيا منذ بداية الصراع، مما يعكس الدعم العسكري والمالي المستمر". وأوضح أن "المعركة السياسية تكمن في كون أوكرانيا دولة زراعية غنية، تُعتبر سلة غذائية لأوروبا الغربية، بالإضافة إلى كونها غنية بالأسمدة وقربها من روسيا، مما يجعلها هدفًا رئيسيًا لـ"الناتو" في سعيه لإزعاج روسيا".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى.مجلة أمريكية: التقدم النشط للجيش الروسي يقوض سلطة نظام كييف في البلادالناتو يعلن الحاجة للتمحيص في "خطة زيلينسكي"

https://sarabic.ae/20241018/إعلام-الأمين-العام-الجديد-للناتو-يريد-من-جميع-دول-الحلف-مساعدة-أوكرانيا-1093927711.html

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