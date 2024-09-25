https://sarabic.ae/20240925/ماكرون-فرنسا-تعتزم-مواصلة-تزويد-كييف-بالأسلحة-1093107334.html
ماكرون: فرنسا تعتزم مواصلة تزويد كييف بالأسلحة
ماكرون: فرنسا تعتزم مواصلة تزويد كييف بالأسلحة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن فرنسا ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدة في ضمان "الأمن" على الأمد الطويل. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T19:10+0000
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وقال ماكرون، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "مصلحتنا المشتركة هي استعادة حقوق أوكرانيا في أقرب وقت ممكن وبناء سلام طويل الأمد".وتابع: "ستواصل فرنسا تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وستدعم مقاومة الأوكرانيين وستساعدهم على تحقيق الأمن على الأمد الطويل".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240922/ماكرون-الاتحاد-الأوروبي-يجب-أن-يعيد-النظر-في-العلاقات-مع-روسيا-من-أجل-سلام-أوروبا-1092999813.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا
ماكرون: فرنسا تعتزم مواصلة تزويد كييف بالأسلحة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن فرنسا ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدة في ضمان "الأمن" على الأمد الطويل.
وقال ماكرون، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "مصلحتنا المشتركة هي استعادة حقوق أوكرانيا في أقرب وقت ممكن وبناء سلام طويل الأمد".
وتابع: "ستواصل فرنسا تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وستدعم مقاومة الأوكرانيين وستساعدهم على تحقيق الأمن على الأمد الطويل".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة
، لكن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.