https://sarabic.ae/20240922/ماكرون-الاتحاد-الأوروبي-يجب-أن-يعيد-النظر-في-العلاقات-مع-روسيا-من-أجل-سلام-أوروبا-1092999813.html
ماكرون: الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في العلاقات مع روسيا من أجل سلام أوروبا
ماكرون: الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في العلاقات مع روسيا من أجل سلام أوروبا
سبوتنيك عربي
رأى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، أنه يتعين على أوروبا أن تعيد النظر في علاقاتها مع روسيا في المستقبل؛ من أجل السلام في جميع أنحاء القارة. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T22:12+0000
2024-09-22T22:12+0000
2024-09-22T22:13+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/19/1061573562_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b7aea5461507062d24787122af38242.jpg
باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون، خلال كلمة في مؤتمر سانت إيغيديو الدولي للسلام في باريس، تم بثها على الحساب الرسمي لقصر الإليزيه عبر "إكس"، "نحن بحاجة إلى التفكير في السلام في أوروبا بطريقة جديدة، ومن الضروري أن نأخذ في الاعتبار الواقع الجغرافي لأوروبا، والذي لا يقتصر على الاتحاد الأوروبي، أو حلف شمال الأطلسي بكل تأكيد؛ نحن بحاجة إلى التفكير في شكل جديد من التنظيم لأوروبا وإعادة التفكير في علاقتنا مع روسيا في المستقبل، وكذلك السلام في هذه القارة".وأشار ماكرون إلى أن عدداً من البلدان ذات الكثافة السكانية العالية اليوم لم تكن موجودة آنذاك، وبالتالي فإن النظام العالمي القائم حاليا لا يمثلهم.ولفت ماكرون إلى الحاجة إلى "نظام يتم فيه تمثيل الدول بكرامة، وبالتالي القيام بذلك من خلال هيئات أكثر عدالة، سواء كانت الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي". متعهدًا بطرح هذه القضية في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.ويعقد مؤتمر سانت إيغيديو الدولي للسلام لأول مرة في باريس في الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر/ أيلول الجاري.وافتتحت الدورة العادية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 سبتمبر/ أيلول، وتبدأ المناقشة العامة للدورة الثلاثاء المقبل وتستمر حتى يوم السبت وتستأنف في يوم 30 سبتمبر/أيلول.
https://sarabic.ae/20240917/البرلمان-الفرنسي-يوافق-على-النظر-في-مقترح-عزل-ماكرون-1092820566.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/19/1061573562_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87812db9b1b7a28b77cd1effa3342366.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, روسيا
إيمانويل ماكرون, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, روسيا
ماكرون: الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في العلاقات مع روسيا من أجل سلام أوروبا
22:12 GMT 22.09.2024 (تم التحديث: 22:13 GMT 22.09.2024)
رأى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، أنه يتعين على أوروبا أن تعيد النظر في علاقاتها مع روسيا في المستقبل؛ من أجل السلام في جميع أنحاء القارة.
باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون، خلال كلمة في مؤتمر سانت إيغيديو الدولي للسلام في باريس، تم بثها على الحساب الرسمي لقصر الإليزيه عبر "إكس"، "نحن بحاجة إلى التفكير في السلام في أوروبا بطريقة جديدة، ومن الضروري أن نأخذ في الاعتبار الواقع الجغرافي لأوروبا، والذي لا يقتصر على الاتحاد الأوروبي، أو حلف شمال الأطلسي بكل تأكيد؛ نحن بحاجة إلى التفكير في شكل جديد من التنظيم لأوروبا وإعادة التفكير في علاقتنا مع روسيا في المستقبل، وكذلك السلام في هذه القارة".
وأضاف ماكرون، أنه من الضروري "بناء نظام عالمي جديد، لأن النظام العالمي القائم غير مكتمل وغير عادل"؛ لأنه تم التخطيط له بعد الحرب العالمية الثانية ولا يأخذ في الاعتبار التحديات الجديدة".
وأشار ماكرون إلى أن عدداً من البلدان ذات الكثافة السكانية العالية اليوم لم تكن موجودة آنذاك، وبالتالي فإن النظام العالمي القائم حاليا لا يمثلهم.
ولفت ماكرون إلى الحاجة إلى "نظام يتم فيه تمثيل الدول بكرامة، وبالتالي القيام بذلك من خلال هيئات أكثر عدالة، سواء كانت الأمم المتحدة أو البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي". متعهدًا بطرح هذه القضية في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
ويعقد مؤتمر سانت إيغيديو الدولي للسلام لأول مرة في باريس في الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وافتتحت الدورة العادية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 سبتمبر/ أيلول، وتبدأ المناقشة العامة للدورة الثلاثاء المقبل وتستمر حتى يوم السبت وتستأنف في يوم 30 سبتمبر/أيلول.