https://sarabic.ae/20240917/البرلمان-الفرنسي-يوافق-على-النظر-في-مقترح-عزل-ماكرون-1092820566.html

البرلمان الفرنسي يوافق على النظر في مقترح عزل ماكرون

البرلمان الفرنسي يوافق على النظر في مقترح عزل ماكرون

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن مكتب الجمعية الوطنية في البرلمان الفرنسي، وافق على مشروع قرار لبدء إجراءات عزل الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك على... 17.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-17T12:13+0000

2024-09-17T12:13+0000

2024-09-17T12:15+0000

إيمانويل ماكرون

أخبار روسيا

العالم

عزل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269737_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_70f145ac7539a885b7781c7bdebf7ca9.jpg

وبحسب وسائل الإعلام، تم طرح الاقتراح وفقا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته.ووفقا للدستور الفرنسي، يجب أن تتم المرحلتان الأخيرتان من التصويت في مجلس الشيوخ، حيث لا يتمتع اليسار بالأغلبية، لكن إذا وافق مجلس الشيوخ (232 صوتا)، فسيجتمع المجلسان في جلسة مشتركة، ويجب أن يحظى القرار بتأييد 617 من أصل 925 برلمانيا من المجلسين، وفي هذه الحالة يستقيل الرئيس على الفور.ويشار إلى أن خلافا يدور بين ماكرون وحزب "فرنسا الأبية"، وحلفائه من الخضر، والاشتراكيين والشيوعيين، بسبب رفضه تسمية مرشحتهم، لوسي كاستيه، رئيسة للوزراء، بعد الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة، التي عقدت في شهر يوليو/ تموز الماضي.ويذكر أن كتلة اليسار فازت في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في يوليو/تموز الماضي، بأغلبية الأصوات، حيث حصلت على 182 مقعداً من أصل 577، يليها ائتلاف ماكرون الرئاسي "معا من أجل الجمهورية" في المركز الثاني، حائزا على 168 مقعدا في الجمعية الوطنية، وحل حزب "التجمع الوطني" اليميني، مع حلفائه الجمهوريين، في المرتبة الثالثة في البرلمان بحصوله على 143 مقعدا.وبجسب ماسبق، لم تحصل أي قوة سياسية على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة، ووفقا لوسائل إعلام من المتوقع، أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة ميشيل بارنييه الأسبوع الجاري.

https://sarabic.ae/20240901/حزب-فرنسا-الأبية-يحشد-لعزل-ماكرون-بسبب-إخفاقات-خطيرة-1092269895.html

https://sarabic.ae/20240907/ماكرون-سرق-أموالنا-وانتخاباتنا-آلاف-الفرنسيين-يحتجون-على-تعيين-ميشيل-بارنييه-رئيسا-للوزراء-1092487697.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيمانويل ماكرون, أخبار روسيا, العالم, عزل