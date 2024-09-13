إعلام: ثقة الفرنسيين ضعيفة برئيس الحكومة الجديد

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الجوع يفتك باليمنيين
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24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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183 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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30 د
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خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
17:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240913/إعلام-ثقة-الفرنسيين-ضعيفة-برئيس-الحكومة-الجديد-1092684957.html
إعلام: ثقة الفرنسيين ضعيفة برئيس الحكومة الجديد
إعلام: ثقة الفرنسيين ضعيفة برئيس الحكومة الجديد
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع رأي جديد، أن نسبة الثقة في رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، آخذة في الانخفاض منذ تولي منصبه الشهر الجاري. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T14:05+0000
2024-09-13T14:05+0000
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إيمانويل ماكرون
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وبيّن استطلاع أجرته مؤسسة "إيلاب"، أمس الخميس، لصالح صحيفة "لي إيكوس" الفرنسية، أن نسبة الثقة بميشيل بارنييه بلغت 31 ٪، والتي تتشابه مع سلفه، غابرييل أتال (32٪)، لكنها أقل من إدوار فيليب، وجان كاستكس (36٪ لكل منهما) وقت تعيينهما، ورغم ذلك، فهي تتفوق على نسبة الثقة في إليزابيث بورن (27٪). ويتمتع ميشيل بارنييه بما يسمى بـ"حيادية إيجابية"، إذ يحظى بدعم أكبر من اليمين واليمين المتطرف، لكنه أقل شعبية بين ناخبي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.ويقول حوالي 48٪ من الفرنسيين إنهم لا يثقون ببارنييه، بينما 21٪ ليس لديهم رأي محدد.وعيّن ماكرون المحافظ ومفاوض خروج بريطانيا السابق من الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، رئيسا لوزراء فرنسا، متوّجا بحثا دام شهرين، بعد قراره المشؤوم بالدعوة إلى انتخابات تشريعية، أسفرت عن برلمان معلق مقسم إلى 3 كتل.وقال بارنييه، في أول مقابلة له بعد توليه منصبه، إن حكومته التي تفتقر إلى أغلبية واضحة، ستشمل المحافظين وأعضاء معسكر ماكرون، فيما أعرب عن أمله أن يكون بعضهم من اليسار. ويواجه بارنييه مهمة شاقة، تتمثل في محاولة دفع الإصلاحات وميزانية 2025، إذ تتعرّض فرنسا لضغوط من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات، بسب خفض عجزها.وفي وقت سابق، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيلاب"، أن 74% من الفرنسيين يعتقدون أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تجاهل نتائج الانتخابات التشريعية، بتعيينه ميشيل بارنييه رئيسا للوزراء.
https://sarabic.ae/20240901/حزب-فرنسا-الأبية-يحشد-لعزل-ماكرون-بسبب-إخفاقات-خطيرة-1092269895.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيمانويل ماكرون

إعلام: ثقة الفرنسيين ضعيفة برئيس الحكومة الجديد

14:05 GMT 13.09.2024
© AP Photo / Stephane de Sakutinرئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه
رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه
© AP Photo / Stephane de Sakutin
تابعنا عبر
أظهر استطلاع رأي جديد، أن نسبة الثقة في رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، آخذة في الانخفاض منذ تولي منصبه الشهر الجاري.
وبيّن استطلاع أجرته مؤسسة "إيلاب"، أمس الخميس، لصالح صحيفة "لي إيكوس" الفرنسية، أن نسبة الثقة بميشيل بارنييه بلغت 31 ٪، والتي تتشابه مع سلفه، غابرييل أتال (32٪)، لكنها أقل من إدوار فيليب، وجان كاستكس (36٪ لكل منهما) وقت تعيينهما، ورغم ذلك، فهي تتفوق على نسبة الثقة في إليزابيث بورن (27٪).
ويتمتع ميشيل بارنييه بما يسمى بـ"حيادية إيجابية"، إذ يحظى بدعم أكبر من اليمين واليمين المتطرف، لكنه أقل شعبية بين ناخبي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
ويقول حوالي 48٪ من الفرنسيين إنهم لا يثقون ببارنييه، بينما 21٪ ليس لديهم رأي محدد.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
حزب "فرنسا الأبية" يحشد لعزل ماكرون بسبب "إخفاقات خطيرة"
1 سبتمبر, 07:47 GMT
وعيّن ماكرون المحافظ ومفاوض خروج بريطانيا السابق من الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، رئيسا لوزراء فرنسا، متوّجا بحثا دام شهرين، بعد قراره المشؤوم بالدعوة إلى انتخابات تشريعية، أسفرت عن برلمان معلق مقسم إلى 3 كتل.
وقال بارنييه، في أول مقابلة له بعد توليه منصبه، إن حكومته التي تفتقر إلى أغلبية واضحة، ستشمل المحافظين وأعضاء معسكر ماكرون، فيما أعرب عن أمله أن يكون بعضهم من اليسار.
ويواجه بارنييه مهمة شاقة، تتمثل في محاولة دفع الإصلاحات وميزانية 2025، إذ تتعرّض فرنسا لضغوط من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات، بسب خفض عجزها.
وفي وقت سابق، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيلاب"، أن 74% من الفرنسيين يعتقدون أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تجاهل نتائج الانتخابات التشريعية، بتعيينه ميشيل بارنييه رئيسا للوزراء.
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