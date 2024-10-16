https://sarabic.ae/20241016/مجلة-أمريكية-التقدم-النشط-للجيش-الروسي-يقوض-سلطة-نظام-كييف-في-البلاد-1093841868.html
مجلة أمريكية: التقدم النشط للجيش الروسي يقوض سلطة نظام كييف في البلاد
مجلة أمريكية: التقدم النشط للجيش الروسي يقوض سلطة نظام كييف في البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت مجلة متخصصة بالشؤون العسكرية بأن تقدم القوات الروسية في دونباس قد يشكل تهديدًا خطيرًا للمنشآت الصناعية الأوكرانية الرئيسية. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T19:17+0000
2024-10-16T19:17+0000
2024-10-16T19:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093733249_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_661421b892101bc7bc4190e098855153.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تقدم القوات الروسية في دونباس حيوي، ويمكن أن ينهي الجهود التي تبذلها الحكومة في كييف وحلفاؤها الغربيون لإبقاء الإدارة الموالية لحلف شمال الأطلسي في السلطة".وأوضح كاتب المقال في مجلة "ميلتري واتش" أنه نتيجة لهذه الأعمال الهجومية، يتعرض كل من مصنع التعدين والمعالجة في بوكروفسك وأكبر منجم لفحم الكوك للخطر.وتابع: "بسبب الهزائم المتزايدة بسرعة لأوكرانيا على العديد من الجبهات والاستنزاف السريع لوحدات النخبة التي تم إرسالها إلى مقاطعة كورسك في أوائل أغسطس/آب، فإن الإجماع في العالم الغربي يتحول بشكل متزايد نحو رؤية متشائمة للغاية لمستقبل الجهود العسكرية المشتركة ضد روسيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلة "سو 34" تقصف تحشدات للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسكالجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف ويكبدها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20241016/الجيش-الروسي-يهاجم-11-لواء-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة---1093827323.html
https://sarabic.ae/20241016/القوات-الروسية-تدمر-مخازن-للصواريخ-المضادة-للسفن-والقوارب-الأوكرانية-المسيرة-1093822131.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مجلة أمريكية: التقدم النشط للجيش الروسي يقوض سلطة نظام كييف في البلاد
أفادت مجلة متخصصة بالشؤون العسكرية بأن تقدم القوات الروسية في دونباس قد يشكل تهديدًا خطيرًا للمنشآت الصناعية الأوكرانية الرئيسية.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تقدم القوات الروسية في دونباس حيوي، ويمكن أن ينهي الجهود التي تبذلها الحكومة في كييف وحلفاؤها الغربيون لإبقاء الإدارة الموالية لحلف شمال الأطلسي في السلطة".
وأشار المقال إلى أن صناعة الصلب الأوكرانية تتعرض لتهديد خاص بسبب اقتراب القوات المسلحة الروسية من مدينة بوكروفسك.
وأوضح كاتب المقال في مجلة "ميلتري واتش" أنه نتيجة لهذه الأعمال الهجومية، يتعرض كل من مصنع التعدين والمعالجة في بوكروفسك وأكبر منجم لفحم الكوك للخطر.
وتابع: "بسبب الهزائم المتزايدة بسرعة لأوكرانيا على العديد من الجبهات والاستنزاف السريع لوحدات النخبة التي تم إرسالها إلى مقاطعة كورسك في أوائل أغسطس/آب، فإن الإجماع في العالم الغربي يتحول بشكل متزايد نحو رؤية متشائمة للغاية لمستقبل الجهود العسكرية المشتركة ضد روسيا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.