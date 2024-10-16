مجلة أمريكية: التقدم النشط للجيش الروسي يقوض سلطة نظام كييف في البلاد

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مراسل "سبوتنيك": قصف صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
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29 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
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08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
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ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
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خبير: جميع المؤسسات الدولية انتهى دورها ويجب تغييرها بأخرى أكثر فعالية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241016/مجلة-أمريكية-التقدم-النشط-للجيش-الروسي-يقوض-سلطة-نظام-كييف-في-البلاد-1093841868.html
مجلة أمريكية: التقدم النشط للجيش الروسي يقوض سلطة نظام كييف في البلاد
مجلة أمريكية: التقدم النشط للجيش الروسي يقوض سلطة نظام كييف في البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت مجلة متخصصة بالشؤون العسكرية بأن تقدم القوات الروسية في دونباس قد يشكل تهديدًا خطيرًا للمنشآت الصناعية الأوكرانية الرئيسية. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T19:17+0000
2024-10-16T19:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تقدم القوات الروسية في دونباس حيوي، ويمكن أن ينهي الجهود التي تبذلها الحكومة في كييف وحلفاؤها الغربيون لإبقاء الإدارة الموالية لحلف شمال الأطلسي في السلطة".وأوضح كاتب المقال في مجلة "ميلتري واتش" أنه نتيجة لهذه الأعمال الهجومية، يتعرض كل من مصنع التعدين والمعالجة في بوكروفسك وأكبر منجم لفحم الكوك للخطر.وتابع: "بسبب الهزائم المتزايدة بسرعة لأوكرانيا على العديد من الجبهات والاستنزاف السريع لوحدات النخبة التي تم إرسالها إلى مقاطعة كورسك في أوائل أغسطس/آب، فإن الإجماع في العالم الغربي يتحول بشكل متزايد نحو رؤية متشائمة للغاية لمستقبل الجهود العسكرية المشتركة ضد روسيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلة "سو 34" تقصف تحشدات للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسكالجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف ويكبدها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20241016/الجيش-الروسي-يهاجم-11-لواء-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة---1093827323.html
https://sarabic.ae/20241016/القوات-الروسية-تدمر-مخازن-للصواريخ-المضادة-للسفن-والقوارب-الأوكرانية-المسيرة-1093822131.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مجلة أمريكية: التقدم النشط للجيش الروسي يقوض سلطة نظام كييف في البلاد

19:17 GMT 16.10.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة مدرعة "إنتيرناشيونال ماكس برو" من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، التي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مركبة مدرعة إنتيرناشيونال ماكس برو من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، التي تم الاستيلاء عليها من قبل وحدات مجموعة قوات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أفادت مجلة متخصصة بالشؤون العسكرية بأن تقدم القوات الروسية في دونباس قد يشكل تهديدًا خطيرًا للمنشآت الصناعية الأوكرانية الرئيسية.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تقدم القوات الروسية في دونباس حيوي، ويمكن أن ينهي الجهود التي تبذلها الحكومة في كييف وحلفاؤها الغربيون لإبقاء الإدارة الموالية لحلف شمال الأطلسي في السلطة".

وأشار المقال إلى أن صناعة الصلب الأوكرانية تتعرض لتهديد خاص بسبب اقتراب القوات المسلحة الروسية من مدينة بوكروفسك.

وأوضح كاتب المقال في مجلة "ميلتري واتش" أنه نتيجة لهذه الأعمال الهجومية، يتعرض كل من مصنع التعدين والمعالجة في بوكروفسك وأكبر منجم لفحم الكوك للخطر.
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يهاجم 11 لواء أوكرانيا في مقاطعة كورسك ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة
12:25 GMT
وتابع: "بسبب الهزائم المتزايدة بسرعة لأوكرانيا على العديد من الجبهات والاستنزاف السريع لوحدات النخبة التي تم إرسالها إلى مقاطعة كورسك في أوائل أغسطس/آب، فإن الإجماع في العالم الغربي يتحول بشكل متزايد نحو رؤية متشائمة للغاية لمستقبل الجهود العسكرية المشتركة ضد روسيا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مخازن للصواريخ المضادة للسفن والقوارب الأوكرانية المسيرة
11:41 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مقاتلة "سو 34" تقصف تحشدات للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
الجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف ويكبدها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
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