https://sarabic.ae/20240902/الخارجية-آلية-مصادرة-الممتلكات-الأمريكية-في-روسيا-لم-يتم-تطبيقها-عمليا-بعد-1092295350.html
الخارجية: آلية مصادرة الممتلكات الأمريكية في روسيا لم يتم تطبيقها عمليا بعد
الخارجية: آلية مصادرة الممتلكات الأمريكية في روسيا لم يتم تطبيقها عمليا بعد
سبوتنيك عربي
أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، أن آلية مصادرة الممتلكات الأمريكية في روسيا لم تطبق عمليا بعد، لكن في حال... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T07:27+0000
2024-09-02T07:27+0000
2024-09-02T07:27+0000
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وقال بيريتشيفسكي لوكالة "سبوتنيك: "في الوقت الحالي، يتم تنفيذ أحكام المرسوم فيما يتعلق بإعداد التغييرات اللازمة على التشريع الروسي، وبمجرد الانتهاء من هذا العمل، سيكون من الممكن الحديث عن ممارسة إنفاذ القانون".وأضاف: "لطالما قلنا إننا لن نترك الأعمال المعادية لروسيا المتعلقة بمحاولات الاستيلاء على ممتلكاتنا دون رد فعل. إن العواقب المترتبة على "التجارب" مع الممتلكات السيادية للآخرين ستكون حساسة بالنسبة "للغرب الجماعي". وسوف نتصرف بالامتثال الكامل لمبدأ المعاملة بالمثل".واستنادا إلى أحدث البيانات المتاحة، هناك ما يقرب من 5 مليارات دولار من الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، بلغ حجم الاستثمار الأمريكي المباشر في روسيا بنهاية عام 2022، 9.6 مليار دولار.في مايو/أيار، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمكن بموجبه مصادرة ممتلكات الولايات المتحدة أو الأشخاص المرتبطين بها في روسيا بأمر من المحكمة للتعويض عن الأضرار في حالة مصادرة أصول روسيا أو البنك المركزي الروسي في الولايات المتحدة. وبحسب الوثيقة، يحق لروسيا والبنك المركزي اللجوء إلى المحكمة في حالة الحرمان غير المبرر من حقوقهما في الملكية فيما يتعلق بقرارات السلطات والمحاكم الأمريكية. ويجوز للمحكمة بعد ذلك أن تقرر إثبات هذه الحقيقة وتقديم تعويض عن الأضرار.الاتحاد الأوروبي "يلعب بنار الموثوقية"... بدء تحويل عائدات الأصول الروسية وتلويح "برد قاس"إعلام: سفراء دول الاتحاد الأوروبي يناقشون تجميد أصول البنك المركزي الروسي لأجل غير مسمىخبير اقتصادي: قرصنة الأرصدة الروسية لصالح أوكرانيا مغامرة خطيرة بالنظام المالي العالمي
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الخارجية: آلية مصادرة الممتلكات الأمريكية في روسيا لم يتم تطبيقها عمليا بعد
أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، أن آلية مصادرة الممتلكات الأمريكية في روسيا لم تطبق عمليا بعد، لكن في حال مصادرة الأصول الروسية من قبل السلطات الأمريكية فإن موسكو ستعمل على مبدأ المعاملة بالمثل.
وقال بيريتشيفسكي لوكالة "سبوتنيك: "في الوقت الحالي، يتم تنفيذ أحكام المرسوم فيما يتعلق بإعداد التغييرات اللازمة على التشريع الروسي، وبمجرد الانتهاء من هذا العمل، سيكون من الممكن الحديث عن ممارسة إنفاذ القانون".
ووفقًا لبيريتشيفسكي، فإن هذه الآلية "تضمن إمكانية الرد المناسب على تجاوزات واشنطن في فرض العقوبات".
وأضاف: "لطالما قلنا إننا لن نترك الأعمال المعادية لروسيا المتعلقة بمحاولات الاستيلاء على ممتلكاتنا دون رد فعل. إن العواقب المترتبة على "التجارب" مع الممتلكات السيادية للآخرين ستكون حساسة بالنسبة "للغرب الجماعي". وسوف نتصرف بالامتثال الكامل لمبدأ المعاملة بالمثل".
وتابع: "من المهم أن نأخذ في الاعتبار أنه من وجهة نظر رسمية فإن الأصول السيادية الروسية في الولايات المتحدة ليست محجوزة بل محظورة. نحن نحتفظ بالملكية الاسمية لهذه الأموال. وبناءً على ذلك، فإننا نبني خطنا المضاد للعقوبات".
واستنادا إلى أحدث البيانات المتاحة، هناك ما يقرب من 5 مليارات دولار من الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، بلغ حجم الاستثمار الأمريكي المباشر في روسيا بنهاية عام 2022، 9.6 مليار دولار.
في مايو/أيار، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمكن بموجبه مصادرة ممتلكات الولايات المتحدة أو الأشخاص المرتبطين بها في روسيا بأمر من المحكمة للتعويض عن الأضرار في حالة مصادرة أصول روسيا أو البنك المركزي الروسي في الولايات المتحدة. وبحسب الوثيقة، يحق لروسيا والبنك المركزي اللجوء إلى المحكمة في حالة الحرمان غير المبرر من حقوقهما في الملكية فيما يتعلق بقرارات السلطات والمحاكم الأمريكية. ويجوز للمحكمة بعد ذلك أن تقرر إثبات هذه الحقيقة وتقديم تعويض عن الأضرار.