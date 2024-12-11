https://sarabic.ae/20241211/سالدو-الدفاعات-الجوية-تسقط-بفعالية-صواريخ-أتاكمس-التي-تطلقها-كييف-باتجاه-جسر-القرم-1095679639.html
سالدو: الدفاعات الجوية تسقط بفعالية صواريخ "أتاكمس" التي تطلقها كييف باتجاه جسر القرم
سالدو: الدفاعات الجوية تسقط بفعالية صواريخ "أتاكمس" التي تطلقها كييف باتجاه جسر القرم
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، فجر اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية تتصدى بفعالية لصواريخ "أتاكمز" الأمريكية التي تطلقها القوات... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T01:41+0000
2024-12-11T01:41+0000
2024-12-11T01:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية القرم الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو -–سبوتنيك. وقال سالدو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "الجزء الأكبر من صواريخ أتاكمز " يحاول العدو استخدامها ليس في مقاطعة خيرسون، ولكن في شبه جزيرة القرم".وأكد أن منظومات الدفاع الجوي تتعامل معها بفعالية.على جانب آخر، أعلن حاكم مقاطعة برينسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي دمرت عشر طائرات المسيرة الأوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20241211/تدمير10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1095679520.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
جمهورية القرم الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, الولايات المتحدة الأمريكية
جمهورية القرم الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, الولايات المتحدة الأمريكية
سالدو: الدفاعات الجوية تسقط بفعالية صواريخ "أتاكمس" التي تطلقها كييف باتجاه جسر القرم
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، فجر اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية تتصدى بفعالية لصواريخ "أتاكمز" الأمريكية التي تطلقها القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه جسر القرم، حيث يتم إسقاطها فوق أراضي مقاطعة خيرسون.
موسكو -–سبوتنيك. وقال سالدو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "الجزء الأكبر من صواريخ أتاكمز " يحاول العدو استخدامها ليس في مقاطعة خيرسون، ولكن في شبه جزيرة القرم".
وأضاف " يحاولون بإطلاق صواريخ أتاكمز الوصول إلى شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، لكن وجهة تحليقها تمر عبر مقاطعة خيرسون أو عبر البحر الأسود أو بحر آزوف، والتي تعد أيضًا جزءًا من مقاطعة خيرسون".
وأكد أن منظومات الدفاع الجوي تتعامل معها بفعالية.
على جانب آخر، أعلن حاكم مقاطعة برينسك الروسية
، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي دمرت عشر طائرات المسيرة الأوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.