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الاستخبارات الخارجية الروسية تنفي تواصلها مع "سي أي أيه" قبيل استخدام صواريخ "أوريشنيك"
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الاستخبارات الخارجية الروسية تنفي تواصلها مع "سي أي أيه" قبيل استخدام صواريخ "أوريشنيك"
الاستخبارات الخارجية الروسية تنفي تواصلها مع "سي أي أيه" قبيل استخدام صواريخ "أوريشنيك"
سبوتنيك عربي
صرح رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أنه لم يتواصل مع المدير الحالي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، في سياق هجمات نظام... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T05:43+0000
2024-12-15T05:53+0000
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وقال ناريشكين، اليوم الأحد، ردا على سؤال ذي صلة من وكالة "سبوتنيك": "لا، لم أتواصل".وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لوكالة المخابرات المركزية "سي أي أيه"، بأن القلق في مقر الناتو زاد بشكل كبير، بعد استخدام روسيا القتالي للصاروخ الباليستي متوسط ​​المدى، "أوريشنيك" الفرط صوتي.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الاستخبارات الخارجية الروسية تنفي تواصلها مع "سي أي أيه" قبيل استخدام صواريخ "أوريشنيك"

05:43 GMT 15.12.2024 (تم التحديث: 05:53 GMT 15.12.2024)
© AFP 2023 / Alexey Sazonovمبنى الاستخبارات الخارجية الروسية
مبنى الاستخبارات الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© AFP 2023 / Alexey Sazonov
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صرح رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أنه لم يتواصل مع المدير الحالي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، في سياق هجمات نظام كييف على الأراضي الروسية بصواريخ غربية بعيدة المدى، والرد الروسي بصواريخ "أوريشنيك".
وقال ناريشكين، اليوم الأحد، ردا على سؤال ذي صلة من وكالة "سبوتنيك": "لا، لم أتواصل".
وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لوكالة المخابرات المركزية "سي أي أيه"، بأن القلق في مقر الناتو زاد بشكل كبير، بعد استخدام روسيا القتالي للصاروخ الباليستي متوسط ​​المدى، "أوريشنيك" الفرط صوتي.
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