https://sarabic.ae/20241215/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-تنفي-تواصلها-مع-سي-أي-أيه-قبيل-استخدام-صواريخ-أوريشنيك-1095798991.html
الاستخبارات الخارجية الروسية تنفي تواصلها مع "سي أي أيه" قبيل استخدام صواريخ "أوريشنيك"
الاستخبارات الخارجية الروسية تنفي تواصلها مع "سي أي أيه" قبيل استخدام صواريخ "أوريشنيك"
سبوتنيك عربي
صرح رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أنه لم يتواصل مع المدير الحالي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، في سياق هجمات نظام... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T05:43+0000
2024-12-15T05:43+0000
2024-12-15T05:53+0000
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101995/46/1019954649_169:0:3810:2048_1920x0_80_0_0_93803ea11d15b898e4b0be285c69cdc6.jpg
وقال ناريشكين، اليوم الأحد، ردا على سؤال ذي صلة من وكالة "سبوتنيك": "لا، لم أتواصل".وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لوكالة المخابرات المركزية "سي أي أيه"، بأن القلق في مقر الناتو زاد بشكل كبير، بعد استخدام روسيا القتالي للصاروخ الباليستي متوسط المدى، "أوريشنيك" الفرط صوتي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101995/46/1019954649_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_1f4549f5143c74273bff46d410bf995b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تنفي تواصلها مع "سي أي أيه" قبيل استخدام صواريخ "أوريشنيك"
05:43 GMT 15.12.2024 (تم التحديث: 05:53 GMT 15.12.2024)
يتبع
صرح رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أنه لم يتواصل مع المدير الحالي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، في سياق هجمات نظام كييف على الأراضي الروسية بصواريخ غربية بعيدة المدى، والرد الروسي بصواريخ "أوريشنيك".
وقال ناريشكين، اليوم الأحد، ردا على سؤال ذي صلة من وكالة "سبوتنيك": "لا، لم أتواصل".
وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لوكالة المخابرات المركزية "سي أي أيه"، بأن القلق في مقر الناتو زاد بشكل كبير، بعد استخدام روسيا القتالي للصاروخ الباليستي متوسط المدى، "أوريشنيك" الفرط صوتي.