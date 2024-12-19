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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241219/الأمين-العام-للناتو-يعلن-اعتزامه-مناقشة-مسألة-المساعدات-الطارئة-لكييف-مع-زيلينسكي-1095984849.html
الأمين العام للناتو يعلن اعتزامه مناقشة مسألة المساعدات الطارئة لكييف مع زيلينسكي
الأمين العام للناتو يعلن اعتزامه مناقشة مسألة المساعدات الطارئة لكييف مع زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، بأنه يعتزم مناقشة المساعدة الطارئة لأوكرانيا مع فلاديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء المقبل، "حتى تتمكن كييف... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T17:39+0000
2024-12-19T17:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال روته، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "سنناقش كيفية وضع أوكرانيا في موقف قوي، بحيث عندما تقرر أوكرانيا التفاوض بشأن كيفية استكمال ذلك، سنناقش كيفية وضع أوكرانيا في موقف قوي، بحيث تكون هذه مبادرة من أوكرانيا وأن يكون لها موقف قوي".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20241219/بوتين-روسيا-مستعدة-للدخول-في-مبارزة-تكنولوجية-باستخدام-أوريشنيك-في-أي-مكان-1095982206.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الأمين العام للناتو يعلن اعتزامه مناقشة مسألة المساعدات الطارئة لكييف مع زيلينسكي

17:39 GMT 19.12.2024
© Sputnik . David Khizanishvili  / الانتقال إلى بنك الصورتدريب قوات الناتو
تدريب قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Sputnik . David Khizanishvili
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أفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، بأنه يعتزم مناقشة المساعدة الطارئة لأوكرانيا مع فلاديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء المقبل، "حتى تتمكن كييف في الخروج بموقف قوي" في حالة إجراء مفاوضات سلام، بحسب زعمه.
وقال روته، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "سنناقش كيفية وضع أوكرانيا في موقف قوي، بحيث عندما تقرر أوكرانيا التفاوض بشأن كيفية استكمال ذلك، سنناقش كيفية وضع أوكرانيا في موقف قوي، بحيث تكون هذه مبادرة من أوكرانيا وأن يكون لها موقف قوي".

ووفقاً للأمين العام لحلف شمال الأطلسي، فإن بعض القادة الأوروبيين، فضلاً عن قادة المؤسسات الأوروبية، يخططون أيضاً للانضمام إلى الاجتماع في وقت لاحق، ويخططون لمناقشة "إمدادات الدفاع الجوي والأسلحة الأخرى لأوكرانيا"، فضلاً عن المساعدة الاقتصادية.

الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
بوتين: روسيا مستعدة للدخول في مبارزة تكنولوجية باستخدام "أوريشنيك" في أي مكان
16:49 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو13:02 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
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