https://sarabic.ae/20241219/الأمين-العام-للناتو-يعلن-اعتزامه-مناقشة-مسألة-المساعدات-الطارئة-لكييف-مع-زيلينسكي-1095984849.html

الأمين العام للناتو يعلن اعتزامه مناقشة مسألة المساعدات الطارئة لكييف مع زيلينسكي

الأمين العام للناتو يعلن اعتزامه مناقشة مسألة المساعدات الطارئة لكييف مع زيلينسكي

سبوتنيك عربي

أفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، بأنه يعتزم مناقشة المساعدة الطارئة لأوكرانيا مع فلاديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء المقبل، "حتى تتمكن كييف... 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T17:39+0000

2024-12-19T17:39+0000

2024-12-19T17:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال روته، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "سنناقش كيفية وضع أوكرانيا في موقف قوي، بحيث عندما تقرر أوكرانيا التفاوض بشأن كيفية استكمال ذلك، سنناقش كيفية وضع أوكرانيا في موقف قوي، بحيث تكون هذه مبادرة من أوكرانيا وأن يكون لها موقف قوي".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

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الأخبار

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روسيا, أخبار أوكرانيا