https://sarabic.ae/20241219/الأمين-العام-للناتو-يعلن-اعتزامه-مناقشة-مسألة-المساعدات-الطارئة-لكييف-مع-زيلينسكي-1095984849.html
الأمين العام للناتو يعلن اعتزامه مناقشة مسألة المساعدات الطارئة لكييف مع زيلينسكي
الأمين العام للناتو يعلن اعتزامه مناقشة مسألة المساعدات الطارئة لكييف مع زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، بأنه يعتزم مناقشة المساعدة الطارئة لأوكرانيا مع فلاديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء المقبل، "حتى تتمكن كييف... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T17:39+0000
2024-12-19T17:39+0000
2024-12-19T17:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال روته، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "سنناقش كيفية وضع أوكرانيا في موقف قوي، بحيث عندما تقرر أوكرانيا التفاوض بشأن كيفية استكمال ذلك، سنناقش كيفية وضع أوكرانيا في موقف قوي، بحيث تكون هذه مبادرة من أوكرانيا وأن يكون لها موقف قوي".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الأمين العام للناتو يعلن اعتزامه مناقشة مسألة المساعدات الطارئة لكييف مع زيلينسكي
أفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، بأنه يعتزم مناقشة المساعدة الطارئة لأوكرانيا مع فلاديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء المقبل، "حتى تتمكن كييف في الخروج بموقف قوي" في حالة إجراء مفاوضات سلام، بحسب زعمه.
وقال روته، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "سنناقش كيفية وضع أوكرانيا في موقف قوي، بحيث عندما تقرر أوكرانيا التفاوض بشأن كيفية استكمال ذلك، سنناقش كيفية وضع أوكرانيا في موقف قوي، بحيث تكون هذه مبادرة من أوكرانيا وأن يكون لها موقف قوي".
ووفقاً للأمين العام لحلف شمال الأطلسي، فإن بعض القادة الأوروبيين، فضلاً عن قادة المؤسسات الأوروبية، يخططون أيضاً للانضمام إلى الاجتماع في وقت لاحق، ويخططون لمناقشة "إمدادات الدفاع الجوي والأسلحة الأخرى لأوكرانيا"، فضلاً عن المساعدة الاقتصادية.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى
، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.