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الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية استراتيجية في كييف بأسلحة بعيدة المدى... فيديو
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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241220/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-أوكرانيا-تخسر-الصراع-1095996186.html
رئيس وزراء سلوفاكيا: أوكرانيا تخسر الصراع
رئيس وزراء سلوفاكيا: أوكرانيا تخسر الصراع
سبوتنيك عربي
أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، أن فلاديمير زيلينسكي يرفض أي إمكانية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، على الرغم من حقيقة أن كييف تخسر في الصراع. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T08:46+0000
2024-12-20T08:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال فيكو مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سيداتي وسادتي، يجب أن أقول هذا: السيد زيلينسكي يرفض تماما أي نوع من الهدنة. لديه فكرة أنه يجب عليه أولا الحصول على كل شيء في العالم، وبعد ذلك ربما يتحدث عن نوع من الهدنة".وأضاف: "طوال الوقت يتم خلق صورة مفادها أن كل شيء على ما يرام، لكننا نعلم جيدًا أنه لا يوجد شيء على ما يرام. من الناحية العسكرية، أوكرانيا تخسر هذه الحرب".وفي وقت سابق، أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، أن الغرب فشل في إضعاف روسيا من خلال الصراع في أوكرانيا، وأن العقوبات المفروضة على روسيا لم تنجح، وأن كييف لم تعد قوية بما يكفي لإجراء مفاوضات محتملة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي تشكل تهديدا لأمن روسيا. وأكد أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مراراً وتكراراً عن آراء مفادها أن العقوبات غير فعالة.
https://sarabic.ae/20241220/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-عسكرية-استراتيجية-في-كييف-بأسلحة-بعيدة-المدى-1095995252.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

رئيس وزراء سلوفاكيا: أوكرانيا تخسر الصراع

08:46 GMT 20.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، أن فلاديمير زيلينسكي يرفض أي إمكانية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، على الرغم من حقيقة أن كييف تخسر في الصراع.
وقال فيكو مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سيداتي وسادتي، يجب أن أقول هذا: السيد زيلينسكي يرفض تماما أي نوع من الهدنة. لديه فكرة أنه يجب عليه أولا الحصول على كل شيء في العالم، وبعد ذلك ربما يتحدث عن نوع من الهدنة".

وأشار إلى أنه لا يفهم أولئك الذين يستطيعون أن يجادلوا بهدوء حول استمرار النزاع الذي يموت فيه الناس، في الوقت الذي يجب فيه دفع أطراف النزاع نحو المفاوضات.

وأضاف: "طوال الوقت يتم خلق صورة مفادها أن كل شيء على ما يرام، لكننا نعلم جيدًا أنه لا يوجد شيء على ما يرام. من الناحية العسكرية، أوكرانيا تخسر هذه الحرب".
طائرات سو 30 العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية في سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية استراتيجية في كييف بأسلحة بعيدة المدى... فيديو
08:02 GMT
وفي وقت سابق، أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، أن الغرب فشل في إضعاف روسيا من خلال الصراع في أوكرانيا، وأن العقوبات المفروضة على روسيا لم تنجح، وأن كييف لم تعد قوية بما يكفي لإجراء مفاوضات محتملة.

وقال فيتسو: "قرر الغرب أنه سيستخدم هذا الصراع لإضعاف روسيا؛ ففرضت العقوبات على روسيا؛ وذهبت مليارات اليوروهات والدولارات إلى أوكرانيا، والكثير من المساعدات الإنسانية، والكثير من الأسلحة. ما هي النتيجة؟ الروس يكسبون المزيد والمزيد من الأراضي، والعقوبات غير مجدية، وأوكرانيا لم تعد قوية بما يكفي لإجراء مفاوضات محتملة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي تشكل تهديدا لأمن روسيا. وأكد أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مراراً وتكراراً عن آراء مفادها أن العقوبات غير فعالة.
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:26 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديوأمس, 13:02 GMT
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