https://sarabic.ae/20241220/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-أوكرانيا-تخسر-الصراع-1095996186.html

رئيس وزراء سلوفاكيا: أوكرانيا تخسر الصراع

رئيس وزراء سلوفاكيا: أوكرانيا تخسر الصراع

سبوتنيك عربي

أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، أن فلاديمير زيلينسكي يرفض أي إمكانية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، على الرغم من حقيقة أن كييف تخسر في الصراع. 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T08:46+0000

2024-12-20T08:46+0000

2024-12-20T08:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال فيكو مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سيداتي وسادتي، يجب أن أقول هذا: السيد زيلينسكي يرفض تماما أي نوع من الهدنة. لديه فكرة أنه يجب عليه أولا الحصول على كل شيء في العالم، وبعد ذلك ربما يتحدث عن نوع من الهدنة".وأضاف: "طوال الوقت يتم خلق صورة مفادها أن كل شيء على ما يرام، لكننا نعلم جيدًا أنه لا يوجد شيء على ما يرام. من الناحية العسكرية، أوكرانيا تخسر هذه الحرب".وفي وقت سابق، أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، أن الغرب فشل في إضعاف روسيا من خلال الصراع في أوكرانيا، وأن العقوبات المفروضة على روسيا لم تنجح، وأن كييف لم تعد قوية بما يكفي لإجراء مفاوضات محتملة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي تشكل تهديدا لأمن روسيا. وأكد أن مخاطر انضمام كييف إلى الحلف كانت أحد أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مراراً وتكراراً عن آراء مفادها أن العقوبات غير فعالة.

https://sarabic.ae/20241220/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-عسكرية-استراتيجية-في-كييف-بأسلحة-بعيدة-المدى-1095995252.html

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