https://sarabic.ae/20241220/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-عسكرية-استراتيجية-في-كييف-بأسلحة-بعيدة-المدى-1095995252.html

الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية استراتيجية في كييف بأسلحة بعيدة المدى... فيديو

الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية استراتيجية في كييف بأسلحة بعيدة المدى... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية، شنت ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى ردًا على قصف كييف لمؤسسة "كومبينات كامينسكي" في... 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T08:02+0000

2024-12-20T08:02+0000

2024-12-20T08:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024، تم إطلاق هجوم صاروخي من أراضي أوكرانيا على مؤسسة "كومبينات كامينسكي" في روستوف بستة صواريخ تكتيكية تشغيلية أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز" وأربعة صواريخ كروز من طراز "ستروم شادو".وأكد البيان أنه من بين الأهداف تم استهداف مواقع منظومة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، يوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مؤسسة في مقاطعة روستوف الروسية، بـ6 صواريخ من طراز "أتاكمز" و4 أخرى من طراز "ستورم شادو".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 18 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، تم إطلاق رشقة صاروخية من أوكرانيا، على مؤسسة "كومبينات كامينسكي" في مقاطعة روستوف".وتابع البيان: "خلال المعركة المضادة للصواريخ، أسقطت منظومات "إس-400" و"بوك-إم 3" و"بانتسير" جميع صواريخ "أتاكمز" و3 من صواريخ "ستورم شادو" في مقاطعة روستوف".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241219/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تهاجم-مؤسسة-في-رستوف-بـ6-صواريخ-أتاكمز-و4-أخرى-من-طراز-ستورم-شادو-1095980084.html

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