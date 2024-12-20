https://sarabic.ae/20241220/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-عسكرية-استراتيجية-في-كييف-بأسلحة-بعيدة-المدى-1095995252.html
الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية استراتيجية في كييف بأسلحة بعيدة المدى... فيديو
الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية استراتيجية في كييف بأسلحة بعيدة المدى... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية، شنت ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى ردًا على قصف كييف لمؤسسة "كومبينات كامينسكي" في... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T08:02+0000
2024-12-20T08:02+0000
2024-12-20T08:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024، تم إطلاق هجوم صاروخي من أراضي أوكرانيا على مؤسسة "كومبينات كامينسكي" في روستوف بستة صواريخ تكتيكية تشغيلية أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز" وأربعة صواريخ كروز من طراز "ستروم شادو".وأكد البيان أنه من بين الأهداف تم استهداف مواقع منظومة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، يوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مؤسسة في مقاطعة روستوف الروسية، بـ6 صواريخ من طراز "أتاكمز" و4 أخرى من طراز "ستورم شادو".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 18 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، تم إطلاق رشقة صاروخية من أوكرانيا، على مؤسسة "كومبينات كامينسكي" في مقاطعة روستوف".وتابع البيان: "خلال المعركة المضادة للصواريخ، أسقطت منظومات "إس-400" و"بوك-إم 3" و"بانتسير" جميع صواريخ "أتاكمز" و3 من صواريخ "ستورم شادو" في مقاطعة روستوف".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241219/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تهاجم-مؤسسة-في-رستوف-بـ6-صواريخ-أتاكمز-و4-أخرى-من-طراز-ستورم-شادو-1095980084.html
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روسيا
الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية استراتيجية في كييف بأسلحة بعيدة المدى... فيديو
08:02 GMT 20.12.2024 (تم التحديث: 08:25 GMT 20.12.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية، شنت ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى ردًا على قصف كييف لمؤسسة "كومبينات كامينسكي" في مقاطعة روستوف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024، تم إطلاق هجوم صاروخي من أراضي أوكرانيا على مؤسسة "كومبينات كامينسكي" في روستوف بستة صواريخ تكتيكية تشغيلية أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز" وأربعة صواريخ كروز من طراز "ستروم شادو".
وأضاف الدفاع: "رداً على تصرفات نظام كييف، بدعم من القيمين الغربيين، تم هذا الصباح تنفيذ ضربة مشتركة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى على مركز مركز تحكم لجهاز الأمن الأوكراني، ومكتب تصميم "لوتش" المسؤول عن إنتاج صواريخ "نيبتون" ومنظومة الراجمات "أولخا".
وأكد البيان أنه من بين الأهداف تم استهداف مواقع منظومة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات.
وأكد البيان أن "أهداف الضربة تحققت وتم إصابة جميع الأهداف".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت، يوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مؤسسة في مقاطعة روستوف الروسية، بـ6 صواريخ من طراز "أتاكمز" و4 أخرى من طراز "ستورم شادو".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 18 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، تم إطلاق رشقة صاروخية من أوكرانيا، على مؤسسة "كومبينات كامينسكي" في مقاطعة روستوف".
وتابع البيان: "خلال المعركة المضادة للصواريخ، أسقطت منظومات "إس-400" و"بوك-إم 3" و"بانتسير" جميع صواريخ "أتاكمز" و3 من صواريخ "ستورم شادو" في مقاطعة روستوف".
وأكد البيان أن هذه التصرفات التي يقوم بها نظام كييف، بدعم من القيمين الغربيين، لن تمر دون رد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.