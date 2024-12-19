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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241219/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تهاجم-مؤسسة-في-رستوف-بـ6-صواريخ-أتاكمز-و4-أخرى-من-طراز-ستورم-شادو-1095980084.html
الدفاع الروسية: أوكرانيا تهاجم مؤسسة في رستوف بـ6 صواريخ "أتاكمز" و4 أخرى من طراز "ستورم شادو"
الدفاع الروسية: أوكرانيا تهاجم مؤسسة في رستوف بـ6 صواريخ "أتاكمز" و4 أخرى من طراز "ستورم شادو"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مؤسسة في مقاطعة روستوف الروسية، بـ6 صواريخ من طراز "أتاكمز" و4 أخرى من طراز "ستورم... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T15:51+0000
2024-12-19T15:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090489758_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d3795e1beb460d26101c504b32c3d53.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 18 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، تم إطلاق رشقة صاروخية من أوكرانيا، على مؤسسة "كومبينات كامينسكي" في مقاطعة روستوف".وتابع البيان: "خلال المعركة المضادة للصواريخ، أسقطت منظومات "إس-400" و"بوك-إم 3" و"بانتسير" جميع صواريخ "أتاكمز" و3 من صواريخ "ستورم شادو" في مقاطعة روستوف".وأكد البيان أن هذه التصرفات التي يقوم بها نظام كييف، بدعم من القيمين الغربيين، لن تمر دون رد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يوجه ضربات لقوات كييف في مقاطعة كورسك ويكبدها خسائر فادحةالجيش الروسي يحرر بلدتي ستاري تيرني وترودوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20241219/بوتين-الجيش-الروسي-يطرد-العدو-من-مقاطعة-كورسك-1095954092.html
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الدفاع الروسية: أوكرانيا تهاجم مؤسسة في رستوف بـ6 صواريخ "أتاكمز" و4 أخرى من طراز "ستورم شادو"

15:51 GMT 19.12.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمختص روسي يتفقد شظايا صواريخ "أتاكمز"
مختص روسي يتفقد شظايا صواريخ أتاكمز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مؤسسة في مقاطعة روستوف الروسية، بـ6 صواريخ من طراز "أتاكمز" و4 أخرى من طراز "ستورم شادو".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 18 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، تم إطلاق رشقة صاروخية من أوكرانيا، على مؤسسة "كومبينات كامينسكي" في مقاطعة روستوف".

وأضاف البيان أنه "وفقا للبيانات المؤكدة، تم استخدام 6 صواريخ تكتيكية أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز" و4 صواريخ من طراز "ستورم شادو".

الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
بوتين: الجيش الروسي يطرد العدو من مقاطعة كورسك
10:25 GMT
وتابع البيان: "خلال المعركة المضادة للصواريخ، أسقطت منظومات "إس-400" و"بوك-إم 3" و"بانتسير" جميع صواريخ "أتاكمز" و3 من صواريخ "ستورم شادو" في مقاطعة روستوف".

وأشار البيان إلى أنه تم انحراف صاروخ واحد عن عن مساره وسقط على أحد المباني التقنية وأسفر عن أضرار.

وأكد البيان أن هذه التصرفات التي يقوم بها نظام كييف، بدعم من القيمين الغربيين، لن تمر دون رد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يوجه ضربات لقوات كييف في مقاطعة كورسك ويكبدها خسائر فادحة
الجيش الروسي يحرر بلدتي ستاري تيرني وترودوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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