https://sarabic.ae/20241219/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تهاجم-مؤسسة-في-رستوف-بـ6-صواريخ-أتاكمز-و4-أخرى-من-طراز-ستورم-شادو-1095980084.html
الدفاع الروسية: أوكرانيا تهاجم مؤسسة في رستوف بـ6 صواريخ "أتاكمز" و4 أخرى من طراز "ستورم شادو"
الدفاع الروسية: أوكرانيا تهاجم مؤسسة في رستوف بـ6 صواريخ "أتاكمز" و4 أخرى من طراز "ستورم شادو"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مؤسسة في مقاطعة روستوف الروسية، بـ6 صواريخ من طراز "أتاكمز" و4 أخرى من طراز "ستورم... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T15:51+0000
2024-12-19T15:51+0000
2024-12-19T15:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 18 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، تم إطلاق رشقة صاروخية من أوكرانيا، على مؤسسة "كومبينات كامينسكي" في مقاطعة روستوف".وتابع البيان: "خلال المعركة المضادة للصواريخ، أسقطت منظومات "إس-400" و"بوك-إم 3" و"بانتسير" جميع صواريخ "أتاكمز" و3 من صواريخ "ستورم شادو" في مقاطعة روستوف".وأكد البيان أن هذه التصرفات التي يقوم بها نظام كييف، بدعم من القيمين الغربيين، لن تمر دون رد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يوجه ضربات لقوات كييف في مقاطعة كورسك ويكبدها خسائر فادحةالجيش الروسي يحرر بلدتي ستاري تيرني وترودوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20241219/بوتين-الجيش-الروسي-يطرد-العدو-من-مقاطعة-كورسك-1095954092.html
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روسيا
الدفاع الروسية: أوكرانيا تهاجم مؤسسة في رستوف بـ6 صواريخ "أتاكمز" و4 أخرى من طراز "ستورم شادو"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مؤسسة في مقاطعة روستوف الروسية، بـ6 صواريخ من طراز "أتاكمز" و4 أخرى من طراز "ستورم شادو".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 18 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، تم إطلاق رشقة صاروخية من أوكرانيا، على مؤسسة "كومبينات كامينسكي" في مقاطعة روستوف".
وأضاف البيان أنه "وفقا للبيانات المؤكدة، تم استخدام 6 صواريخ تكتيكية أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز" و4 صواريخ من طراز "ستورم شادو".
وتابع البيان: "خلال المعركة المضادة للصواريخ، أسقطت منظومات "إس-400" و"بوك-إم 3" و"بانتسير" جميع صواريخ "أتاكمز" و3 من صواريخ "ستورم شادو" في مقاطعة روستوف".
وأشار البيان إلى أنه تم انحراف صاروخ واحد عن عن مساره وسقط على أحد المباني التقنية وأسفر عن أضرار.
وأكد البيان أن هذه التصرفات التي يقوم بها نظام كييف، بدعم من القيمين الغربيين، لن تمر دون رد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.