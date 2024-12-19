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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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بوتين: الجيش الروسي يطرد العدو من مقاطعة كورسك
بوتين: الجيش الروسي يطرد العدو من مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يطرد العدو من أراضي مقاطعة كورسك، مؤكدا على تحريرها دون أدنى شك. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T10:25+0000
2024-12-19T10:28+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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فلاديمير بوتين
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وقال بوتين في مؤتمر صحفي خلال "الخط المباشر" مع بوتين: "الآن يقاتل اللواء 155 في مقاطعة كورسك، ويطرد العدو من أراضينا. حسنًا، بالطبع، ليسوا وحدهم هناك. اللواء البحري 810 من أسطول البحر الأسود، والفرقتان 76 و106 المحمولة جواً. كما تقاتل هناك أيضًا وحدات من المشاة، ووحدات آلية في المنطقة العسكرية الشمالية".وأكد بوتين أن المقاتلين الروس سوف يطردون القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي مقاطعة كورسك، ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك.وشدد بوتين على أنه ليس هناك شك في أن مقاطعة كورسك سيتم تحريرها. وقال بوتين ردا على سؤال أحد السكان متى سيتم تحرير مقاطعة كورسك:وأضاف بوتين: "الرجال يقاتلون، هناك معركة مستمرة الآن. ليس من الواضح السبب، ولم يكن هناك أي معنى عسكري لدخول القوات المسلحة الأوكرانية (إلى مقاطعة كورسك) أو البقاء هناك، والدفع بأفضل مجموعاتها ووحداتها إلى الموت. ومع ذلك، يحدث ذلك. سوف نطردهم بالتأكيد. قطعاً. لا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك".ووعد بوتين سكان مقاطعة كورسك المتضررين بالحصول على كل ما يستحقونه من تعويضات وإصلاحات، نتيجة الخسائر التي لحقت بهم.وينعقد "الخط المباشر" مع بوتين، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حيث يتم بث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" عند الظهر. ويذكر أنه تجاوز عدد الزيارات في بداية البرنامج 2.2 مليون زيارة.الخط المباشر" مع بوتين... أرقام حول الحدث الذي ينتظره الروس مليون ونصف المليون سؤال... بوتين على "الخط المباشر" غدا مع الشعب الروسي
https://sarabic.ae/20241219/بوتين-السيادة-بالنسبة-لروسيا-ذات-أهمية-خاصة-لأنه-بفقدانها-تفقد-الدولة-1095951813.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, فلاديمير بوتين

بوتين: الجيش الروسي يطرد العدو من مقاطعة كورسك

10:25 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 10:28 GMT 19.12.2024)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تابعنا عبر
أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يطرد العدو من أراضي مقاطعة كورسك، مؤكدا على تحريرها دون أدنى شك.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي خلال "الخط المباشر" مع بوتين: "الآن يقاتل اللواء 155 في مقاطعة كورسك، ويطرد العدو من أراضينا. حسنًا، بالطبع، ليسوا وحدهم هناك. اللواء البحري 810 من أسطول البحر الأسود، والفرقتان 76 و106 المحمولة جواً. كما تقاتل هناك أيضًا وحدات من المشاة، ووحدات آلية في المنطقة العسكرية الشمالية".
وأكد بوتين أن المقاتلين الروس سوف يطردون القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي مقاطعة كورسك، ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك.
وشدد بوتين على أنه ليس هناك شك في أن مقاطعة كورسك سيتم تحريرها. وقال بوتين ردا على سؤال أحد السكان متى سيتم تحرير مقاطعة كورسك:

"ليس هناك شك. الآن لا أستطيع ولا أريد أن أذكر تاريخًا محددًا سيهزمون فيه (القوات المسلحة الأوكرانية). الرجال يقاتلون... بالتأكيد سنهزمهم تمامًا، بالتأكيد، ولا يمكن أن يكون غير ذلك".

فلاديمير بوتين
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وأضاف بوتين: "الرجال يقاتلون، هناك معركة مستمرة الآن. ليس من الواضح السبب، ولم يكن هناك أي معنى عسكري لدخول القوات المسلحة الأوكرانية (إلى مقاطعة كورسك) أو البقاء هناك، والدفع بأفضل مجموعاتها ووحداتها إلى الموت. ومع ذلك، يحدث ذلك. سوف نطردهم بالتأكيد. قطعاً. لا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك".
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ووعد بوتين سكان مقاطعة كورسك المتضررين بالحصول على كل ما يستحقونه من تعويضات وإصلاحات، نتيجة الخسائر التي لحقت بهم.
وينعقد "الخط المباشر" مع بوتين، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حيث يتم بث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" عند الظهر. ويذكر أنه تجاوز عدد الزيارات في بداية البرنامج 2.2 مليون زيارة.
الخط المباشر" مع بوتين... أرقام حول الحدث الذي ينتظره الروس
مليون ونصف المليون سؤال... بوتين على "الخط المباشر" غدا مع الشعب الروسي
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو11:23 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
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