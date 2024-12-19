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بوتين: الجيش الروسي يطرد العدو من مقاطعة كورسك

بوتين: الجيش الروسي يطرد العدو من مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يطرد العدو من أراضي مقاطعة كورسك، مؤكدا على تحريرها دون أدنى شك. 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T10:25+0000

2024-12-19T10:25+0000

2024-12-19T10:28+0000

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فلاديمير بوتين

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وقال بوتين في مؤتمر صحفي خلال "الخط المباشر" مع بوتين: "الآن يقاتل اللواء 155 في مقاطعة كورسك، ويطرد العدو من أراضينا. حسنًا، بالطبع، ليسوا وحدهم هناك. اللواء البحري 810 من أسطول البحر الأسود، والفرقتان 76 و106 المحمولة جواً. كما تقاتل هناك أيضًا وحدات من المشاة، ووحدات آلية في المنطقة العسكرية الشمالية".وأكد بوتين أن المقاتلين الروس سوف يطردون القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي مقاطعة كورسك، ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك.وشدد بوتين على أنه ليس هناك شك في أن مقاطعة كورسك سيتم تحريرها. وقال بوتين ردا على سؤال أحد السكان متى سيتم تحرير مقاطعة كورسك:وأضاف بوتين: "الرجال يقاتلون، هناك معركة مستمرة الآن. ليس من الواضح السبب، ولم يكن هناك أي معنى عسكري لدخول القوات المسلحة الأوكرانية (إلى مقاطعة كورسك) أو البقاء هناك، والدفع بأفضل مجموعاتها ووحداتها إلى الموت. ومع ذلك، يحدث ذلك. سوف نطردهم بالتأكيد. قطعاً. لا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك".ووعد بوتين سكان مقاطعة كورسك المتضررين بالحصول على كل ما يستحقونه من تعويضات وإصلاحات، نتيجة الخسائر التي لحقت بهم.وينعقد "الخط المباشر" مع بوتين، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حيث يتم بث برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" عند الظهر. ويذكر أنه تجاوز عدد الزيارات في بداية البرنامج 2.2 مليون زيارة.الخط المباشر" مع بوتين... أرقام حول الحدث الذي ينتظره الروس مليون ونصف المليون سؤال... بوتين على "الخط المباشر" غدا مع الشعب الروسي

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