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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241219/بوتين-الجيش-الروسي-يتجه-نحو-حل-المهام-المحددة-للعملية-العسكرية-1095954219.html
بوتين: الجيش الروسي يتجه نحو حل المهام المحددة للعملية العسكرية
بوتين: الجيش الروسي يتجه نحو حل المهام المحددة للعملية العسكرية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في "الخط المباشر"، أن قدرات القوات المسلحة الروسية آخذة في الازدياد. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T10:13+0000
2024-12-19T10:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر": "قدرات القوات المسلحة تتزايد. الجيش الروسي يتجه نحو حل المهام الأساسية المحددة في بداية العملية الخاصة".وأوضح بوتين: "الوضع في المنطقة العسكرية يتغير بشكل كبير، ويجري التقدم على طول خط المواجهة بأكمله. وتستعيد القوات الروسية كيلومترات مربعة من الأراضي. كل يوم".وأكد الرئيس: "نحن نتحدث عن التقدم ليس مائة أو مائتين أو ثلاثمائة متر".وتمنى الرئيس الروسي لجميع المقاتلين على خط المواجهة التوفيق والنصر والعودة إلى الوطن.وأشار أنه يتواصل بانتظام مع الجيش الروسي المشارك في العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241219/بوتين-السيادة-بالنسبة-لروسيا-ذات-أهمية-خاصة-لأنه-بفقدانها-تفقد-الدولة-1095951813.html
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بوتين: الجيش الروسي يتجه نحو حل المهام المحددة للعملية العسكرية

10:13 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 10:15 GMT 19.12.2024)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورنتائج العام 2024 مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
نتائج العام 2024 مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في "الخط المباشر"، أن قدرات القوات المسلحة الروسية آخذة في الازدياد.
وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر": "قدرات القوات المسلحة تتزايد. الجيش الروسي يتجه نحو حل المهام الأساسية المحددة في بداية العملية الخاصة".

وأضاف: "نحن نتحرك، نحو حل مهامنا الأساسية، التي حددناها في بداية العملية العسكرية الخاصة".

وأوضح بوتين: "الوضع في المنطقة العسكرية يتغير بشكل كبير، ويجري التقدم على طول خط المواجهة بأكمله. وتستعيد القوات الروسية كيلومترات مربعة من الأراضي. كل يوم".
وأكد الرئيس: "نحن نتحدث عن التقدم ليس مائة أو مائتين أو ثلاثمائة متر".

وتابع: "الجميع يقاتلون ببطولة، وفي الوقت الحالي يقاتلون، نتمنى لهم جميعا، سواء أولئك الذين يقاتلون في مقاطعة كورسك أو أولئك الذين يقاتلون على خط المواجهة بأكمله-التوفيق والنصر والعودة إلى ديارهم".

وتمنى الرئيس الروسي لجميع المقاتلين على خط المواجهة التوفيق والنصر والعودة إلى الوطن.
وأشار أنه يتواصل بانتظام مع الجيش الروسي المشارك في العملية العسكرية الخاصة.
الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
بوتين: السيادة بالنسبة لروسيا ذات أهمية خاصة لأنه بفقدانها تفقد الدولة
09:43 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو11:23 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
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