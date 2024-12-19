https://sarabic.ae/20241219/بوتين-السيادة-بالنسبة-لروسيا-ذات-أهمية-خاصة-لأنه-بفقدانها-تفقد-الدولة-1095951813.html

بوتين: السيادة بالنسبة لروسيا ذات أهمية خاصة لأنه بفقدانها تفقد الدولة

بوتين: السيادة بالنسبة لروسيا ذات أهمية خاصة لأنه بفقدانها تفقد الدولة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في "الخط المباشر"، أن السيادة مهمة بشكل خاص بالنسبة لروسيا، لأنه إذا فقدت، فستفقد الدولة. 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T09:43+0000

2024-12-19T09:43+0000

2024-12-19T09:49+0000

روسيا

العالم

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وقال بوتين: "السيادة مختلفة، بما في ذلك الدفاع والتكنولوجية والعلمية والتعليمية والثقافية، وهذا مهم للغاية بالنسبة لبلدنا، لأنه إذا فقدنا السيادة، فإننا نفقد الدولة".وقال بوتين: "على مدى عامين، بلغ نمونا الاقتصادي حوالي 8٪... في الولايات المتحدة 5-6٪، في منطقة اليورو - 1٪ في الاقتصاد الرائد في منطقة اليورو، في ألمانيا - 0٪، وعلى ما يبدو، في العالم العام القادم سيكون 0%"وأشار إلى أن "الاقتصاد ككل في روسيا، الوضع طبيعي ومستقر، ونحن نتطور رغم كل شيء، رغم أي تهديدات ومحاولات خارجية للتأثير علينا".وشدد على أن روسيا لا يمكنها أن تكتفي بالنتائج الاقتصادية التي حققتها، فبالرغم من أن الاقتصاد الأوروبي "دخل في سبات"، فإن هناك دولا أخرى تمضي قدما.وقال بوتين: "بشكل عام، هذا الوضع مستقر وموثوق. هناك بعض المشاكل هنا - التضخم.. كل من الحكومة والبنك المركزي يقومان بتحديد مهمة خفض هذه الأسعار. في العام المقبل، وفقا لتقديرات مختلفة يجب أن يكون لدينا 2-2,5%، مثل هذا الهبوط الناعم من أجل الحفاظ على مؤشر الاقتصاد الكلي”.ويجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية

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