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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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بوتين: السيادة بالنسبة لروسيا ذات أهمية خاصة لأنه بفقدانها تفقد الدولة
بوتين: السيادة بالنسبة لروسيا ذات أهمية خاصة لأنه بفقدانها تفقد الدولة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في "الخط المباشر"، أن السيادة مهمة بشكل خاص بالنسبة لروسيا، لأنه إذا فقدت، فستفقد الدولة. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T09:43+0000
2024-12-19T09:49+0000
روسيا
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وقال بوتين: "السيادة مختلفة، بما في ذلك الدفاع والتكنولوجية والعلمية والتعليمية والثقافية، وهذا مهم للغاية بالنسبة لبلدنا، لأنه إذا فقدنا السيادة، فإننا نفقد الدولة".وقال بوتين: "على مدى عامين، بلغ نمونا الاقتصادي حوالي 8٪... في الولايات المتحدة 5-6٪، في منطقة اليورو - 1٪ في الاقتصاد الرائد في منطقة اليورو، في ألمانيا - 0٪، وعلى ما يبدو، في العالم العام القادم سيكون 0%"وأشار إلى أن "الاقتصاد ككل في روسيا، الوضع طبيعي ومستقر، ونحن نتطور رغم كل شيء، رغم أي تهديدات ومحاولات خارجية للتأثير علينا".وشدد على أن روسيا لا يمكنها أن تكتفي بالنتائج الاقتصادية التي حققتها، فبالرغم من أن الاقتصاد الأوروبي "دخل في سبات"، فإن هناك دولا أخرى تمضي قدما.وقال بوتين: "بشكل عام، هذا الوضع مستقر وموثوق. هناك بعض المشاكل هنا - التضخم.. كل من الحكومة والبنك المركزي يقومان بتحديد مهمة خفض هذه الأسعار. في العام المقبل، وفقا لتقديرات مختلفة يجب أن يكون لدينا 2-2,5%، مثل هذا الهبوط الناعم من أجل الحفاظ على مؤشر الاقتصاد الكلي”.ويجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية
https://sarabic.ae/20241219/الخط-المباشر-مع-بوتين-فيديو-1095946036.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين: السيادة بالنسبة لروسيا ذات أهمية خاصة لأنه بفقدانها تفقد الدولة

09:43 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 09:49 GMT 19.12.2024)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في "الخط المباشر"، أن السيادة مهمة بشكل خاص بالنسبة لروسيا، لأنه إذا فقدت، فستفقد الدولة.
وقال بوتين: "السيادة مختلفة، بما في ذلك الدفاع والتكنولوجية والعلمية والتعليمية والثقافية، وهذا مهم للغاية بالنسبة لبلدنا، لأنه إذا فقدنا السيادة، فإننا نفقد الدولة".

وأضاف: "لقد غادر العديد من المصنعين (الأجانب) سوقنا. ما الذي أدى إليه هذا؟ بدأ رواد الأعمال لدينا في إنتاج هذه السلع بأنفسهم. وقد خلق هذا الحاجة إلى إجراء بعض الأبحاث الإضافية، لإشراك المؤسسات، بما في ذلك مؤسسات التنمية. كل هذا هو الهدف وتعزيز السيادة التكنولوجية".

وقال بوتين: "على مدى عامين، بلغ نمونا الاقتصادي حوالي 8٪... في الولايات المتحدة 5-6٪، في منطقة اليورو - 1٪ في الاقتصاد الرائد في منطقة اليورو، في ألمانيا - 0٪، وعلى ما يبدو، في العالم العام القادم سيكون 0%"

وأضاف: "مع الاقتصاد ككل في روسيا، الوضع طبيعي ومستقر... في العام الماضي، كما تعلمون، بلغ نمونا الاقتصادي 3.6%، وهذا العام سيكون 3.9%، وربما حتى 4% ".

الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
09:50 GMT
وأشار إلى أن "الاقتصاد ككل في روسيا، الوضع طبيعي ومستقر، ونحن نتطور رغم كل شيء، رغم أي تهديدات ومحاولات خارجية للتأثير علينا".
وشدد على أن روسيا لا يمكنها أن تكتفي بالنتائج الاقتصادية التي حققتها، فبالرغم من أن الاقتصاد الأوروبي "دخل في سبات"، فإن هناك دولا أخرى تمضي قدما.
وقال بوتين: "بشكل عام، هذا الوضع مستقر وموثوق. هناك بعض المشاكل هنا - التضخم.. كل من الحكومة والبنك المركزي يقومان بتحديد مهمة خفض هذه الأسعار. في العام المقبل، وفقا لتقديرات مختلفة يجب أن يكون لدينا 2-2,5%، مثل هذا الهبوط الناعم من أجل الحفاظ على مؤشر الاقتصاد الكلي”.

وأشار إلى أن المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وضعت روسيا في المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية من حيث الحجم الاقتصادي بتعادل القوة الشرائية وفي المرتبة الرابعة على مستوى العالم.

ويجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو09:50 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
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