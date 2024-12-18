https://sarabic.ae/20241218/الخط-المباشر-مع-بوتين-أرقام-حول-الحدث-الذي-ينتظره-الروس-----1095925998.html

الخط المباشر" مع بوتين... أرقام حول الحدث الذي ينتظره الروس

الخط المباشر" مع بوتين... أرقام حول الحدث الذي ينتظره الروس

سبوتنيك عربي

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 1.5 مليون سؤال وطلب من المواطنين الروس، قبيل انطلاق برنامج "نتائج العام مع فلاديمير بوتين" المزمع بثه على الهواء... 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T14:09+0000

2024-12-18T14:09+0000

2024-12-18T14:09+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

فلاديمير بوتين

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الخط المباشر مع الرئيس فلاديمير بوتين، هو حدث سنوي يجيب خلاله رئيس الدولة على أسئلة المواطنين ويتحدث عن الوضع في البلاد ويعرض موقفه من قضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية. يتم تغطية هذا الحدث على نطاق واسع في وسائل الإعلام ويتم بثه على القنوات التلفزيونية. ويذكر أنه، في عام 2022 لم يعقد الخط المباشر. ولكن، في عام 2023، اقترن هذا الحدث بمؤتمر صحفي كبير وأطلق عليه اسم "نتائج العام مع فلاديمير بوتين"، واستمرت 4 ساعات و3 دقائق، وأجاب الرئيس الروسي على 67 سؤالا.وقد تم فتح مركز الاتصال الخاص بالبرنامج، الذي سيأخذ شكل مؤتمر صحفي كبير للرئيس، وتم استقبال الطلبات لليوم الحادي عشر. وحتى الآن تلقى المقر فعليا ما مجموعه 1539761 سؤالا وطلبا، تمت معالجتها جميعها بتنسيقات مختلفة. ووفقا للإحصائيات التي قدمتها قناة "روسيا 24" التلفزيونية، تظل طريقة الاتصال الأكثر شعبية هي الاتصال هاتفيا بمقر الجبهة، حيث اتصل المواطنون بالخط المباشر 831.966 مرة. وتم استلام أكثر من 373 ألف رسالة.وتظل القضايا الأكثر إلحاحا بالنسبة للمواطنين هي القضايا المتعلقة بالرعاية الصحية والطرق والإسكان والخدمات المجتمعية، والمدفوعات الاجتماعية.أرقام ومواضيعفي 30 يونيو/ حزيران 2021، تم الاتصال المباشر مع الرئيس بوتين، واستمرالاتصال ثلاث ساعات و40 دقيقة. وعُقد مؤتمر صحفي استمر لمدة أربع ساعات تقريبًا في 23 ديسمبر من ذلك العام.تمر الأسئلة بعملية اختيار متعددة المراحل. في مركز الاتصال، يتم تلقي المكالمات من قبل المتطوعين والموظفين في الجبهة الشعبية لعموم روسيا.وتحتل المشاكل ذات الطابع الخاص، مكاناً خاصاً، مما يضفي على الحدث طابعاً وطنياً ومريحاً. ويذكر أنه، في عام 2008، طلبت فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات من بورياتيا من بوتين أن يمنحها وشقيقتها فستانًا مثل فستان سندريلا للعام الجديد. وفي نهاية المطاف، نظم رئيس الوزراء رحلة للأطفال إلى موسكو، واستقبل الطفلة شخصيًا وأمر بإرسال أجهزة كمبيوتر حديثة إلى مدرستها. وبطبيعة الحال، تم تقديم اللباس أيضا.وفي عام 2013، اشتكت إحدى سكان قرية بيريغوفوي من عدم تمكنها من الحصول على موعد مع رئيس البلدية المحلي، فرد عليها بوتين، وأعاد توجيه المرأة إلى المدعي العام تشايكا.وبعد ذلك بعامين، طُلب من الرئيس حل إحدى المشاكل العائلية، حيث لم يرغب زوج في شراء كلب لزوجته. فأقنعه رئيس الدولة بشراء كلب، مشيرا إلى أن الحيوانات الأليفة تقوي الأسرة.يذكر أنه يتم تلقي الأسئلة تقليديا من خلال تطبيق الهاتف المحمول "موسكو-بوتين"، والموقع الإلكتروني الذي يحمل نفس الاسم، وكذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي.بوتين: الغرب يعتبر نفسه ممثلا لـ"الله" على الأرض رغم أنهم لا يؤمنون به بوتين: حزب "روسيا الموحدة" ساهم في دعم الجنود الروس في العملية العسكرية الخاصة وعائلاتهم

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أخبار العالم الآن