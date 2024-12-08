هو وبوتين... أردوغان: لم يبق في العالم سوى زعيمين ذوي خبرة

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:03 GMT
8 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بغداد تحذر من تداعيات ما يحدث في سوريا على الدول المجاورة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:17 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
12:31 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
رئيس الوزراء السوري يطالب بمصالحة بين فئات الشعب
17:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
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29 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241208/هو-وبوتين-أردوغان-لم-يبق-في-العالم-سوى-زعيمين-ذوي-خبرة-1095614224.html
هو وبوتين... أردوغان: لم يبق في العالم سوى زعيمين ذوي خبرة
هو وبوتين... أردوغان: لم يبق في العالم سوى زعيمين ذوي خبرة
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لم يتبق سوى زعيمين على هذا الكوكب - هو نفسه ورئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T19:25+0000
2024-12-08T19:25+0000
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وأعرب عن وجهة النظر هذه خلال محادثة مع الشباب في محافظة غازي عنتاب، حيث أضاف: "في الوقت الحالي، لم يتبق في العالم سوى زعيمين (ذوي خبرة). هناك أنا وفلاديمير بوتين. أقول هذا ليس لأنني أنا. لكن فترة ولايتي هي 22 عامًا. تقريبًا نفس الشيء بالنسبة للسيد بوتين. الكل لقد غادر الآخرون، ونريد أن يستمر حوارنا، ومن المهم مواصلة السياسة، على سبيل المثال، بعد رحيل (المستشارة) أنجيلا ميركل، انتهت السياسة في ألمانيا".وأضاف بويتن: "تعتبر روسيا موردًا موثوقًا ومجرباً للغاز الطبيعي إلى تركيا، ففي العام الماضي، تم تصدير 20.5 مليار متر مكعب عبر خطي أنابيب "التيار التركي" و"التيار الأزرق".
https://sarabic.ae/20241208/بوتين-روسيا-وبيلاروسيا-تنسقان-بشكل-فعال-السياسات-الخارجية-والدفاعية-وسط-ضغوط-غير-مسبوقة-1095603808.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم

هو وبوتين... أردوغان: لم يبق في العالم سوى زعيمين ذوي خبرة

19:25 GMT 08.12.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© Sputnik . POOL
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تابعنا عبر
ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لم يتبق سوى زعيمين على هذا الكوكب - هو نفسه ورئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين.
وأعرب عن وجهة النظر هذه خلال محادثة مع الشباب في محافظة غازي عنتاب، حيث أضاف: "في الوقت الحالي، لم يتبق في العالم سوى زعيمين (ذوي خبرة). هناك أنا وفلاديمير بوتين. أقول هذا ليس لأنني أنا. لكن فترة ولايتي هي 22 عامًا. تقريبًا نفس الشيء بالنسبة للسيد بوتين. الكل لقد غادر الآخرون، ونريد أن يستمر حوارنا، ومن المهم مواصلة السياسة، على سبيل المثال، بعد رحيل (المستشارة) أنجيلا ميركل، انتهت السياسة في ألمانيا".
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 23 أكتوبر/ تشرين الاول، أن العلاقات بين روسيا وتركيا بنّاءة وأن الرئيسين يحافظان على اتصالات منتظمة.
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: روسيا وبيلاروسيا تنسقان بشكل فعال السياسات الخارجية والدفاعية وسط ضغوط غير مسبوقة
15:08 GMT
وقال بوتين خلال محادثاته مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش قمة "بريكس" في قازان: "نحن نحافظ على حوار منتظم حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي والدولي، وأنا أقدر بشدة هذه الاتصالات المفيدة باستمرار، أنا متأكد من أن محادثتنا اليوم ستكون مثمرة ومفيدة".
وأضاف بويتن: "تعتبر روسيا موردًا موثوقًا ومجرباً للغاز الطبيعي إلى تركيا، ففي العام الماضي، تم تصدير 20.5 مليار متر مكعب عبر خطي أنابيب "التيار التركي" و"التيار الأزرق".
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:22 GMT
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