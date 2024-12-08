https://sarabic.ae/20241208/هو-وبوتين-أردوغان-لم-يبق-في-العالم-سوى-زعيمين-ذوي-خبرة-1095614224.html
هو وبوتين... أردوغان: لم يبق في العالم سوى زعيمين ذوي خبرة
هو وبوتين... أردوغان: لم يبق في العالم سوى زعيمين ذوي خبرة
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لم يتبق سوى زعيمين على هذا الكوكب - هو نفسه ورئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T19:25+0000
2024-12-08T19:25+0000
2024-12-08T19:25+0000
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وأعرب عن وجهة النظر هذه خلال محادثة مع الشباب في محافظة غازي عنتاب، حيث أضاف: "في الوقت الحالي، لم يتبق في العالم سوى زعيمين (ذوي خبرة). هناك أنا وفلاديمير بوتين. أقول هذا ليس لأنني أنا. لكن فترة ولايتي هي 22 عامًا. تقريبًا نفس الشيء بالنسبة للسيد بوتين. الكل لقد غادر الآخرون، ونريد أن يستمر حوارنا، ومن المهم مواصلة السياسة، على سبيل المثال، بعد رحيل (المستشارة) أنجيلا ميركل، انتهت السياسة في ألمانيا".وأضاف بويتن: "تعتبر روسيا موردًا موثوقًا ومجرباً للغاز الطبيعي إلى تركيا، ففي العام الماضي، تم تصدير 20.5 مليار متر مكعب عبر خطي أنابيب "التيار التركي" و"التيار الأزرق".
https://sarabic.ae/20241208/بوتين-روسيا-وبيلاروسيا-تنسقان-بشكل-فعال-السياسات-الخارجية-والدفاعية-وسط-ضغوط-غير-مسبوقة-1095603808.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
هو وبوتين... أردوغان: لم يبق في العالم سوى زعيمين ذوي خبرة
ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لم يتبق سوى زعيمين على هذا الكوكب - هو نفسه ورئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين.
وأعرب عن وجهة النظر هذه خلال محادثة مع الشباب في محافظة غازي عنتاب، حيث أضاف: "في الوقت الحالي، لم يتبق في العالم سوى زعيمين (ذوي خبرة). هناك أنا وفلاديمير بوتين. أقول هذا ليس لأنني أنا. لكن فترة ولايتي هي 22 عامًا. تقريبًا نفس الشيء بالنسبة للسيد بوتين. الكل لقد غادر الآخرون، ونريد أن يستمر حوارنا، ومن المهم مواصلة السياسة، على سبيل المثال، بعد رحيل (المستشارة) أنجيلا ميركل، انتهت السياسة في ألمانيا".
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 23 أكتوبر/ تشرين الاول، أن العلاقات بين روسيا وتركيا بنّاءة وأن الرئيسين يحافظان على اتصالات منتظمة.
وقال بوتين خلال محادثاته مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش قمة "بريكس" في قازان: "نحن نحافظ على حوار منتظم حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي والدولي، وأنا أقدر بشدة هذه الاتصالات المفيدة باستمرار، أنا متأكد من أن محادثتنا اليوم ستكون مثمرة ومفيدة".
وأضاف بويتن: "تعتبر روسيا موردًا موثوقًا ومجرباً للغاز الطبيعي إلى تركيا، ففي العام الماضي، تم تصدير 20.5 مليار متر مكعب عبر خطي أنابيب "التيار التركي" و"التيار الأزرق".