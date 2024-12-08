https://sarabic.ae/20241208/بوتين-روسيا-وبيلاروسيا-تنسقان-بشكل-فعال-السياسات-الخارجية-والدفاعية-وسط-ضغوط-غير-مسبوقة-1095603808.html

بوتين: روسيا وبيلاروسيا تنسقان بشكل فعال السياسات الخارجية والدفاعية وسط ضغوط غير مسبوقة

بوتين: روسيا وبيلاروسيا تنسقان بشكل فعال السياسات الخارجية والدفاعية وسط ضغوط غير مسبوقة

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا وبيلاروسيا تنسقان بشكل فعال في السياسة الخارجية والدفاعية، وهو أمر مطلوب بشكل خاص في سياق الضغوط الخارجية غير... 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T15:08+0000

2024-12-08T15:08+0000

2024-12-08T15:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

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وأكد بوتين، في خطاب قرأه السفير الروسي لدى بيلاروسيا بوريس غريزلوف، خلال الاحتفالية المخصصة للذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاقية إنشاء دولة الاتحاد: "تم إنشاء تنسيق فعال في السياسة الخارجية والدفاعية، وهو أمر مطلوب بشدة في الظروف الدولية الصعبة الحالية، عندما تواجه موسكو ومينسك ضغوطًا خارجية غير مسبوقة".وأشار الرئيس بوتين إلى ضرورة حل عدد من القضايا الفنية، بما في ذلك تحديد المدى الأدنى، قبل نشر مجمعات "أوريشنيك" في بيلاروسيا.ويمكن للرأس الحربي لـ"أوريشنيك" أن يذيب المعدن ويبخر الخرسانة ويدمر المركبات المدرعة على الفور.وبالمقارنة مع مصادر الحرارة الأخرى، فإن درجة حرارة سطح الشمس يبلغ نحو 5500 درجة مئوية، أي أكثر من حرارة الرأس الحربية لـ"أوريشنيك" البالغة 4000 درجة مئوية.

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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم