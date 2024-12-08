عربي
الخارجية الروسية تؤكد أن الأسد قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241208/خبير-بريطاني-أوكرانيا-لن-تكون-قادرة-بعد-الآن-على-تجنب-الانهيار-في-الصراع-1095602764.html
خبير بريطاني: أوكرانيا لن تكون قادرة بعد الآن على تجنب الانهيار في الصراع
خبير بريطاني: أوكرانيا لن تكون قادرة بعد الآن على تجنب الانهيار في الصراع
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أنه لن تكون أوكرانيا قادرة بعد الآن على تجنب الانهيار في الصراع. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T14:21+0000
2024-12-08T14:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس على مدونته في موقع "يوتيوبلن"، أنه "هذا الانهيار، في رأيي، أمر لا مفر منه من الناحية العملية. إن الشيء الشرير والرهيب - تجنيد المراهقين - لن يوقفه، إلا لبضعة أسابيع، تماما كما كان من المفترض أن تؤدي التعبئة التي بدأتها أوكرانيا في أبريل إلى تغيير الوضع لكن لم يحدث، وكان المقصود من التمويل الإضافي الذي وافق عليه الكونغرس في أبريل/نيسان أن يفعل الشيء نفسه، لكنه لم يحدث".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241208/الكرملين-الوضع-بالنسبة-للجيش-الأوكراني-أصبح-كارثيا-1095598691.html
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روسيا

خبير بريطاني: أوكرانيا لن تكون قادرة بعد الآن على تجنب الانهيار في الصراع

14:21 GMT 08.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
ذكر المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أنه لن تكون أوكرانيا قادرة بعد الآن على تجنب الانهيار في الصراع.
وأضاف ميركوريس على مدونته في موقع "يوتيوبلن"، أنه "هذا الانهيار، في رأيي، أمر لا مفر منه من الناحية العملية. إن الشيء الشرير والرهيب - تجنيد المراهقين - لن يوقفه، إلا لبضعة أسابيع، تماما كما كان من المفترض أن تؤدي التعبئة التي بدأتها أوكرانيا في أبريل إلى تغيير الوضع لكن لم يحدث، وكان المقصود من التمويل الإضافي الذي وافق عليه الكونغرس في أبريل/نيسان أن يفعل الشيء نفسه، لكنه لم يحدث".

وفقا لميركوريس، فإن الوضع في أوكرانيا اليوم مأساوي للغاية، حيث أن الصناعة في أزمة، والمصانع بالكاد تعمل، والوضع على حافة الانهيار الكامل.

جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
الكرملين: الوضع بالنسبة للجيش الأوكراني أصبح كارثيا
12:15 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:22 GMT
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